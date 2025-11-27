Báo cáo tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh thành về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền Thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị Sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Các Sở Nội vụ cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, các địa phương cũng phải đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo về lương thưởng Tết năm 2026. Ảnh: NN

Đặc biệt, Sở Nội vụ các tỉnh cần thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, không để vụ việc phát sinh kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp đó, các địa phương cũng hướng dẫn, hỗ trợ chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn phối hợp, trao đổi, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với chính sách, pháp luật, điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng.

Điều này nhằm tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026; tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/12.

Định kỳ hàng năm, Bộ LĐTBXH (nay là Bộ Nội vụ) vẫn gửi công văn cho các địa phương đề nghị báo cáo về tiền lương, thưởng Tết. Căn cứ vào đây, để Bộ nắm bắt đôn đốc địa phương thực hiện chính sách tiền lương, thưởng Tết qua đó kịp thời hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, kịp thời xử lý các vi phạm của các đơn vị liên quan tới tiền lương, thưởng đảm bảo cho lao động được trả lương, thưởng đúng dịp Tết.

Mặc dù vậy, hàng năm con số doanh nghiệp có báo cáo về lương thưởng Tết gửi về Bộ không nhiều. Trước đó, Tết Nguyên đán 2025, có 320 doanh nghiệp có kế hoạch lương thưởng Tết, trong đó mức bình quân khoảng 7 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với mức thưởng năm 2024. Mức thưởng cao nhất là 185.000.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, còn mức thưởng thấp nhất là 150.000 đồng/người.