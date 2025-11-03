Những nông dân, hợp tác xã 4.0 ở Lào Cai, ngồi ở vườn mà đưa nông sản đi khắp mọi miền đất nước

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Giữa núi rừng xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, Sùng A Tủa đã trở thành nguồn cảm hứng cho câu chuyện chuyển đổi số ở vùng cao. Thấu hiểu nỗi vất vả của bà con nông dân khi làm ra nông sản mà không biết bán cho ai, A Tủa đã mạnh dạn cam kết: “Mọi người cứ nuôi, cứ trồng, tôi sẽ mua hết sản phẩm của bà con”.

Không chỉ dừng lại ở việc thu mua, anh nhận ra sức mạnh của công nghệ. Sùng A Tủa tự mình xây dựng kênh mạng xã hội với tên gọi mộc mạc "A Tủa Anh Cán Bộ Xã". Những video của A Tủa ghi lại công việc thường ngày, những buổi tuyên truyền đêm của anh, hay cảnh sắc núi rừng chân thực đã chạm đến trái tim người xem. Những video trên kênh "A Tủa Anh Cán Bộ Xã" đã thu hút hàng nghìn lượt người xem và tương tác.

Những buổi livestream bán hàng "người thật, việc thật" của A Tủa luôn thu hút lượt xem và tương tác rất cao.

Từ nền tảng đó đã giúp Sùng A Tủa thành lập HTX Trà Shan tuyết Phình Hồ, cũng từ đây anh đưa sản phẩm trà cổ thụ của quê hương lên các sàn thương mại điện tử. Chỉ sau 2 năm thành lập, thương hiệu trà Phình Hồ không chỉ nổi tiếng trong nước mà đã chinh phục thành công những thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dấu ấn Cuba trên đất tỉnh Tây Ninh: Chủ tịch Fidel Castro thăm nhà máy đường, vẫn còn nhà Đại sứ Cuba tại Tây Ninh

"Tôi luôn dùng chính tên thật, hình ảnh thật, công việc thật để quảng bá sản phẩm. Khách hàng quốc tế họ đánh giá rất cao sự chân thật và minh bạch đó", A Tủa chia sẻ.

Tương tự, câu chuyện của chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc HTX Sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc ở xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai là một minh chứng khác cho sự năng động và quyết tâm của những người làm nông nghiệp thời đại số. Thay vì phụ thuộc vào kênh bán hàng truyền thống, chị Hiền đã chuyển sang livestream mỗi ngày và tự sản xuất các video ngắn giới thiệu sản phẩm.

HTX không chỉ đầu tư vào máy móc nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn chú trọng trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ việc bán hàng trên nền tảng số. Nhờ đó, bên cạnh các gian hàng trên Shopee, Tiki, Lazada, HTX đã xây dựng được các trang TikTok, Facebook với lượt tương tác cao, giúp sản phẩm được đông đảo khách hàng biết đến và đặt mua, mang lại sự phát triển ổn định.

Một buổi livestream bán hàng của chị Đồng Thị Hiền Giám đốc HTX Sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc.

Thành công của những cá nhân như anh A Tủa, chị Hiền không phải là nỗ lực đơn lẻ mà có sự hậu thuẫn vững chắc từ các chủ trương, chính sách của tỉnh. Lào Cai xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện qua việc tỉnh đã hoàn thành 100% cả 7 nhiệm vụ Trung ương mới giao trong năm 2025 ngay từ đầu kỳ, cho thấy quyết tâm chính trị rất cao.



Tỉnh nào của Việt Nam có diện tích trồng cây điều lớn nhất, loại hạt bổ dưỡng này đang được làm thương hiệu ra sao?

Sự hỗ trợ này được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Điển hình, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Dự án SPRINT do Canada tài trợ đã tổ chức 34 lớp tập huấn về kỹ năng livestream, bán hàng trên các nền tảng số cho 1.400 lượt người tham gia, chủ yếu là thành viên các HTX.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy làn sóng này. Ông Nguyễn Đức Lâm - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai, cho biết, xác định hỗ trợ các HTX chuyển đổi số là nhiệm vụ then chốt. Liên minh không chỉ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng livestream, marketing online mà còn kết nối, tạo điều kiện để các HTX đưa sản phẩm, đặc biệt là 605 sản phẩm OCOP của tỉnh, lên các sàn thương mại điện tử.

Livestream không còn là một trào lưu nhất thời mà đã thực sự trở thành một giải pháp kinh tế hiệu quả, một đòn bẩy mạnh mẽ cho nông sản Lào Cai.

"Việc bán hàng qua livestream giúp các HTX minh bạch hóa quy trình sản xuất, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng và trực tiếp nâng cao giá trị thương hiệu cho nông sản địa phương", Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, livestream không còn là một trào lưu nhất thời mà đã thực sự trở thành một giải pháp kinh tế hiệu quả, một đòn bẩy mạnh mẽ cho nông sản Lào Cai. Hình thức này giúp các HTX mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà không cần qua trung gian. Khách hàng được "nhìn tận mắt" sản phẩm, tạo ra sự tin cậy gần như tuyệt đối. Quan trọng hơn, nó giúp giảm chi phí marketing, bán hàng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nội tại mỗi HTX. Thực tế cho thấy, nhiều HTX đã ghi nhận doanh thu tăng từ 20-50% khi áp dụng livestream một cách định kỳ.

Việc bán hàng qua livestream giúp các HTX minh bạch hóa quy trình sản xuất, xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, chị Đồng Thị Hiền cho biết, thành công ban đầu chính là động lực để HTX mở rộng hơn nữa hình thức bán hàng ưu việt này. "Chúng tôi không muốn chỉ giữ bí quyết này cho riêng mình. Sắp tới, HTX dự định sẽ liên kết với các HTX khác trên địa bàn, đặc biệt là những đơn vị do phụ nữ làm chủ, để tổ chức các buổi livestream chung. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng kịch bản, chia sẻ kinh nghiệm và quảng bá chéo sản phẩm cho nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn kết nối với các bạn trẻ, các Tiktoker tại địa phương để lan tỏa câu chuyện về nông sản sạch Lào Cai một cách mạnh mẽ hơn, tạo ra một cộng đồng bán hàng số vững mạnh cho cả tỉnh".

Tại tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng đầu năm, Dự án SPRINT do Canada tài trợ đã tổ chức 34 lớp tập huấn về kỹ năng livestream, bán hàng trên các nền tảng số cho 1.400 lượt người tham gia.

Câu chuyện về những nông dân 4.0 ở Lào Cai đang tiếp tục được viết nên mỗi ngày. Với sự tự tin, sáng tạo và sự đồng hành của chính quyền, họ không chỉ làm chủ mảnh đất, cây trồng của mình mà còn đang làm chủ công nghệ, tự tin đưa nông sản đặc hữu của vùng đất biên cương vươn ra biển lớn.