100% Hội Nông dân cấp xã của tỉnh Lào Cai (bao gồm cả Yên Bái trước đây) tổ chức xong Đại hội

Ban chấp hành Hội Nông dân xã Phong Hải ra mắt đại hội. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Sau khi hợp nhất, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tiến hành rà soát, thống kê thực tế đến nay toàn tỉnh có 98/99 xã, phường cơ sở Hội. Hội Nông dân các xã, phường kết nạp mới 824 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay 220.798 hội viên tham gia sinh hoạt tại 2.665 chi Hội theo địa bàn dân cư. Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 170 chi hội nghề nghiệp và 727 tổ hội nghề nghiệp.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai về tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp xã và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến nay 100% Hội Nông dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, dân chủ, đúng Điều lệ Hội và thành công tốt đẹp.

Tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2023 - 2025.

Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số trong nông nghiệp và bảo vệ môi trường nông thôn.

Đại hội Hội Nông dân phường Sa Pa thành công tốt đẹp. Ảnh: Hội Nông dân Lào Cai.

Đại hội các cơ sở Hội cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, quy định đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Bà Nguyễn Thị Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân xã Mường Khương. Ảnh: Hội Nông dân xã Mường Khương.

Kết quả, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ định 2.071 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, chỉ định 542 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội i Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đến thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp xã là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Khương (Lào Cai) cho biết: Hội Nông dân xã Mường Khương được thành lập trên cơ sở sát nhập từ Hội Nông dân các xã, thị trấn: Mường Khương, Nấm Lư, Thanh Bình, Nậm Chẩy, Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũ).

Sau sát nhập Hội Nông dân xã Mường Khương có 3.606 hội viên, sinh hoạt ở 53 chi hội. Cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn xã đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Khương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Mường Khương tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, khai thác mọi tiềm năng, nguồn nhân lực trong cán bộ, hội viên và nông dân. Lựa chọn những vấn đề cốt lõi làm phương châm hoạt động.

Khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng hình mẫu người nông dân “Năng động, sáng tạo, giầu nghị lực và niềm tin, làm chủ nông thôn mới”. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ và đào tạo nghề cho nông dân; đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp và mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả...

Đồng thời, xác định 3 khâu đột phá đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; nâng cao trình độ kỹ năng cho cán bộ hội và hội viên nông dân, nhất là kỹ năng số.

Ông Má A Sẳng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Sa Pa (Lào Cai) thông tin: Hội nông dân phường Sa Pa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 06 phường (Sa Pa, Sa Pả, Hàm Rồng, Cầu Mây, Phan Si Păng, Ô Quý Hồ). Hiện có 27 chi hội với 2.234 hội viên.

Bám sát định hướng của cấp trên, Hội Nông dân phường tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tập hợp, phát triển hội viên. Đồng thời, đa dạng các loại hình tập hợp, đoàn kết nông dân. Nội dung, phương thức sinh hoạt Hội ngày càng hiệu quả, chất lượng thực chất hơn, Hội nông dân phường hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, số chi Hội đảm bảo quỹ hoạt động Hội đạt 100% kế hoạch.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân phường Sa Pa xác định 2 khâu đột phá là phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, có thương hiệu. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; tích cực hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Ông Đinh Trọng Khôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Khương phát biểu tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Mường Khương. Ảnh: Hội Nông dân xã Mường Khương.

Đại hội Hội Nông dân cấp xã là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên, thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm của giai cấp nông dân Lào Cai trong giai đoạn mới - góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của tỉnh.

Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12/2025, với khoảng 300 đại biểu tham dự.