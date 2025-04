Pháp luật

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố 24 bị can tại tụ điểm đá gà ăn tiền khu vườn mít ở huyện Thạnh Hóa (Long An).