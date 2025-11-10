Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thông tin từ báo cáo của nhà trường cho thấy, người đàn ông xuất hiện trong các clip không phải là Hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ nhân viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, và chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.
Trước đó, ngày 9/11, mạng xã hội đã lan truyền nhiều hình ảnh và clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi có những cử chỉ và hành động "thân mật" với nhiều phụ nữ tại một phòng làm việc. Vụ việc ngay lập tức gây ra phản ứng bức xúc trong dư luận.
Các hình ảnh và clip cho thấy người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ, diễn ra tại nhiều thời điểm khác nhau.
Vụ việc được cho rằng liên quan đến Trường THPT Tô Hiến Thành, một trường tư thục đóng trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Theo báo cáo của nhà trường, các clip được xác định diễn ra trong khoảng thời gian năm 2024 và đầu năm 2025, tức là trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới.
Trường THPT Tô Hiến Thành cũng khẳng định, phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường tại thời điểm đó.
Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tích cực vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ vụ việc gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của môi trường giáo dục.
Trường THPT Tô Hiến Thành thông tin người đàn ông xuất hiện trong các clip không phải cán bộ nhân viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào. Vậy người này là ai?