Tìm thấy thi thể tài xế taxi công nghệ tự gây thương tích rồi nhảy cầu Sài Gòn

Sáng 5/11, Công an phường Bình Quới, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể nổi trên sông Sài Gòn đoạn qua bán đảo Thanh Đa.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.X.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông nên kéo vào bờ và trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Quới có mặt ghi nhận sự việc, nạn nhân là nam giới, chỉ mặc quần lót.

Bước đầu, công an xác định, nạn nhân là ông P.H.H. (43 tuổi, ngụ xã Hưng Long). Ông H là tài xế taxi công nghệ, để lại phương tiện rồi tự gây thương tích, nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử vào trưa 3/11.

Theo người thân ông H, nạn nhân có vợ và 2 con, nhưng sau đó đã ly hôn. Hiện, người đàn ông này thuê trọ sống một mình tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ.