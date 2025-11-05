Tìm thấy thi thể tài xế taxi công nghệ tự gây thương tích rồi nhảy cầu Sài Gòn

PC Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm cung cấp điện an toàn, đồng hành phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), ông Vũ Anh Tài – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhấn mạnh, thời gian tới, PC Lai Châu cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, đó là vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, vừa đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.