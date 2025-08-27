TP. Huế chấp thuận đầu tư dự án nhà ở tại các khu nhà đất “vàng” là trụ sở cũ của công an

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa.

Trước đó, UBND TP.Huế cũng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương, phường Thuận Hóa.

UBND TP.Huế chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở tại các khu nhà đất “vàng” là trụ sở cũ của Công an thành phố.

Các khu đất thực hiện dự án gồm: Số 27, 29, 31 Trần Cao Vân, khu đất số 50 Trần Cao Vân và khu đất số 09 Nguyễn Tri Phương. Đây là các cơ sở nhà đất của Công an TP. Huế.

Với việc xây dựng trụ sở mới của Công an TP. Huế có kinh phí gần 800 tỷ đồng tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, các cơ sở nhà đất này được đưa ra khỏi quy hoạch đất an ninh và chuyển giao cho TP. Huế quản lý, khai thác để phát triển kinh tế - xã hội và bán đấu giá.

Các khu đất này có tổng diện tích hơn 17.225 m2. Trong đó, diện tích đất nằm ngoài chỉ giới quy hoạch và được đấu giá là 17.213 m2.

Diện tích đất giao cho nhà đầu tư để xây dựng và kinh doanh nhà ở thương mại là hơn 13.344 m2. Trong đó, diện tích đất xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp là hơn 7.633 m2, diện tích đất xây dựng nhà ở liền kề hơn 5.710 m2, diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông cây xanh và bàn giao lại cho nhà nước quản lý hơn 3.869 m2.

Đối với đất ở đô thị, thời hạn giao đất cho nhà đầu tư để hoạt động thực hiện dự án là 50 năm. Khi nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng và bán nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì người mua nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Chủ sở hữu căn hộ chung cư được cấp giấy chứng nhận với thời hạn ổn định lâu dài.

Đối với phần diện tích mở rộng công trình ngầm của khối chung hỗn hợp dưới lòng đất của đất giao thông, thời hạn cho nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo thời hạn thực hiện dự án được phê duyệt là 50 năm.

Nhà đầu tư dự án nhà ở mua tài sản trên đất không qua đấu giá

Tài sản gắn liền với các khu đất nêu trên được UBND TP. Huế thống nhất phương án bán tài sản gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm trả tiền mua tài sản gắn liền với đất không thông qua đấu giá theo quyết định giá bán của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hơn 13.344 m2 đất ở nêu trên được đơn vị tư vấn định giá có giá trị quyền sử dụng đất là 456 tỷ đồng, tương đương 1 m2 đất có giá hơn 34.172 nghìn đồng. Việc định giá đất này nhằm làm cơ sở để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.