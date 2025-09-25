Nợ nần, bán xe rồi hoang báo bị cướp, cô gái ở Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng

Ngày 25/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với công an địa phương làm rõ vụ người dân trình báo bị cướp tài sản nhưng thực tế không xảy ra.

Chiều 24/9, chị N., 27 tuổi, trú xã Đại Thanh, đến Công an xã Ngọc Hồi trình báo bị 2 thanh niên cướp xe máy Honda Vision, điện thoại iPhone 14 Pro Max và 48 triệu đồng. Xác minh sau đó, cảnh sát xác định sự việc không có thật. Chị N. khai do nợ tiền nên đã bán xe trả nợ, sợ gia đình phát hiện nên dựng chuyện bị cướp.

Trước đó rạng sáng 4/9, anh B., 21 tuổi, trú phường Bồ Đề, báo tin bị cướp xe Honda Dream trên đường Hồng Tiến. Kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định anh B. làm mất xe từ chiều hôm trước ở Gia Lâm, do sợ bị gia đình trách móc nên khai man.

Công an đã lập hồ sơ xử phạt hành chính mỗi trường hợp 3 triệu đồng theo quy định về hành vi báo tin sai sự thật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đưa thông tin thất thiệt, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức; mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.