Nông dân là chủ thể của ngành nông nghiệp TP.HCM, được hưởng loạt ưu đãi, chính sách hỗ trợ

Phát huy vị thế của nông dân TP.HCM

TP.HCM xác định mục tiêu của ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2030 là phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp đô thị. TP.HCM trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại; bảo đảm kết nối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản chất lượng cao, an toàn theo chuỗi giá trị, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp các vùng, các khu vực và cả nước phát triển.

Song song đó, TP.HCM xác định đến năm 2030, nông thôn TP.HCM phát triển toàn diện, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý và môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nông dân xã Bình Lợi, TP.HCM bên vườn mai vàng tiền tỷ. Ảnh: Thúy Liên

Với tầm nhìn này, TP.HCM luôn đánh giá cao vai trò của nông dân. Quyết định số 6002 của UBND TP.HCM về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: Nông dân, doanh nghiệp là chủ thể, là nguồn lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, chương trình nông nghiệp đô thị tại TP.HCM phải phát huy vị thế, vai trò chủ thể của nông dân, doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn để nông dân phát huy sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; có giải pháp hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Đồng thời, TP.HCM sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ; chính sách thu hút lao động có trình độ cao về làm việc ở nông thôn, phát huy vai trò của Hội Nông dân Thành phố trong cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật, kiến thức sản xuất kinh doanh, khoa học - công nghệ cho nông dân.

Nông dân TP.HCM được hưởng loạt chính sách hỗ trợ

Quyết định số 6002 của UBND TP.HCM về phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021-2030 cũng đề ra một loạt chính sách, ưu đãi mà nông dân được hưởng để tập trung phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, chuyển từ sản xuất nông nghiệp lên kinh tế nông nghiệp.

Chỉ riêng về hỗ trợ lãi vay, nông dân, HTX tại TP.HCM có thể tiếp cận chính sách ưu đãi về vốn, lãi vay từ nhiều đơn vị.

Nông dân TP.HCM sẽ được hưởng loạt chính sách ưu đãi, hỗ trợ để phát triển sản xuất. Ảnh: Thúy Liên

Cụ thể, nông dân có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ trợ vốn xã viên HTX Thành phố (gọi tắt là Quỹ CCM) trực thuộc Liên minh HTX Thành phố, mức cho vay hỗ trợ và thời hạn cho vay được tính toán cụ thể theo phương án xin vay và chu kỳ sản xuất kinh doanh được các chi nhánh Quỹ và cấp liên nhiệm đề xuất.

Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cũng có chính sách cho vay với mức vay tối đa 50 triệu đồng, thời hạn không quá 36 tháng đối với cá nhân, mức vay tối đa 100 triệu đồng, thời hạn không quá 36 tháng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, lãi suất tùy từng đối tượng cụ thể.

Nông dân, HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nông nghiệp cũng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố, của Ngân hàng Chính sách xã hội, chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước…

TP.HCM cũng có chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư, phát triển ngành nghề nông thôn, chính sách tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng nông sản gắn với sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nông dân - chủ thể quan trọng của ngành nông nghiệp thành phố.