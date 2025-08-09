Niềm vui của người nông dân

Những ngày đầu tháng 8, dọc theo những con đường dẫn vào các vùng trồng na trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, đâu đâu cũng thấy hình ảnh những người nông dân đang gánh trên vai những sọt na nặng trĩu dù những giọt mồ hôi đã làm ướt đẫm những chiếc áo nhưng gương mặt ai đấy đều luôn rạng rỡ với niềm vui bởi na đầu mùa năm nay được giá.

Anh Lý Văn Hưng ở xã Chi Lăng tranh thủ thu hoạch na đầu vụ. Ảnh Hoàng Tính

Ngay từ sáng, khi sương sớm còn chưa tan trên những dãy núi đá thì tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới từ nhà đến các vườn na đã xua tan màn sương sớm, một không khí lao động hăng say và đầy hy vọng.

Vừa nhanh tay cắt những trái na anh Lý Văn Hưng ở xã Chi Lăng cho hay: Vất vả nhưng vui nhà báo ạ, sáng nay dù trời có mưa nhỏ nhưng tôi vẫn tranh thủ dậy sớm để đi cắt na, hôm nay là ngày thứ 3 gia đình tôi đã có thu hoạch na, dù chưa cắt được nhiều quả nhưng đầu vụ giá cao, khiến chúng tôi rất vui.

Chia tay gia đình anh Hiếu, chúng tôi về Chợ nông sản na Chi Lăng, địa điểm thu mua na lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn. Vừa chở được chuyến xe máy với 4 sọt na đầy ắp từ vườn đến thẳng Chợ na, anh Triệu Quang Vinh, không giấu được niềm vui chia sẻ: Hôm nay nhà tôi thu hoạch được khoảng 90kg, na đầu mùa nhưng quả to và đều, mẫu mã đẹp, giá bán cũng được tốt, thương lái đang trả 45.000/kg.

Không chỉ riêng gia đình anh Hiếu, anh Vinh, niềm vui thu hoạch na được mùa, được giá đang hiện rõ trên từng khuôn mặt của người nông dân trồng na ở Lạng Sơn.

Na với quả to, mã đẹp người trồng na ở Lạng Sơn đang phấn khởi thu hoạch. Ảnh Hoàng Tính

Họ cẩn thận lựa chọn và thu hái từng quả na đạt chất lượng, đã mở mắt, sáng mã, thu hoạch và nâng niu đưa từ vườn đến nơi tiêu thụ một cách cẩn thận, bởi đây là thành quả của những tháng vất vả chăm sóc.

Chia sẻ thêm niềm vui na đầu vụ, anh Nguyễn Văn Phương ở xã Hữu Lũng cho biết thêm: 5 ngày hôm nay nhà tôi cũng bắt đầu thu hoạch na, mỗi ngày thu hoạch được từ 30-70 kg, thương lái đều đến tận nhà thu mua.

Niên vụ na 2025 hứa hẹn mùa vàng

Theo thống kê, toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có khoảng 4.900 ha diện tích trồng na, trong đó tập trung chủ yếu tại các xã Hữu Lũng, Cai Kinh, Vân Nham, Hữu Liên, Chi Lăng, Bằng Mạc… Đây là những địa phương có điều kiện tự nhiên đặc thù với những dãy núi đá vôi, đã tạo nên hương vị đặc biệt cho quả na nơi đây.

Một tuần nay Chợ nông sản na Chi Lăng luôn tấp nập người mua bán từ sáng đến chiều tối. Ảnh: Hoàng Tính

Ông Phí Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Chi Lăng cho hay: Hiện nay trên địa bàn xã đang có khoảng 1.400ha na, năng suất ước đạt 8-9 tấn/ha. Trên địa bàn khoảng 1 tuần nay cây na bắt đầu cho thu hoạch, giá bán na đầu mùa năm nay từ 30.000-70.000 đồng/kg (tùy loại) cao hơn năm ngoái, vì vậy bà con nông dân rất phấn khởi.

Những năm qua cây na không chỉ giúp người dân xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi tỉnh Lạng Sơn. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu từ việc trồng na, xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ.

Hiện nay tại Chợ nông sản na Chi Lăng mỗi ngày có khoảng 30-50 chiếc xe tải đưa na của Lạng Sơn về các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… để tiêu thụ.

Với sự khởi đầu thuận lợi về giá trong niên vụ na năm 2025, sẽ hứa hẹn tiếp tục là một “mùa vàng” đối với người nông dân Lạng Sơn.