Sau sáp nhập Cà Mau - Bạc Liêu, các phường, xã của tỉnh Cà Mau cần tăng cường tới 198 cán bộ

Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau mới đã thực hiện nhiều bước đi quyết liệt để sắp xếp bộ máy và nhân sự. UBND tỉnh đã ban hành quyết định điều chuyển nguyên trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Sắp xếp và bố trí nhân sự cấp xã sau hợp nhất hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau đã chỉ đạo sắp xếp lại toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức cấp xã. Việc bố trí nhân sự được thực hiện theo các nguyên tắc: Đảm bảo ổn định đời sống cán bộ sau sáp nhập, đây là ưu tiên hàng đầu để tạo sự an tâm cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn chuyển đổi.

Tiếp theo, việc phân công công tác được thực hiện trên nguyên tắc đúng người, đúng việc, phù hợp chuyên môn và năng lực để phát huy tối đa sở trường và kinh nghiệm. Đồng thời, ưu tiên lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Việc bổ sung nhân sự cho cấp cơ sở vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh chụp tại UBND phường An Xuyên).

Điều này giúp đảm bảo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản lý, khả năng xử lý tình huống và am hiểu tình hình địa phương, từ đó điều hành hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Song song đó, Tỉnh uỷ Cà Mau cũng ban hành Quy định số 39-QĐ/TU về khung tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo cấp xã, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho việc lựa chọn và phân công nhân sự phù hợp.

Biên chế tạm thời và nhu cầu bổ sung cán bộ

Đảng uỷ UBND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xin ý kiến về việc tạm thời bố trí biên chế cán bộ, công chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách và người hoạt động không chuyên trách cấp xã của tỉnh Cà Mau mới trong năm 2025. Gần đây, tại Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về vấn đề này.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu biên chế tạm thời được xác định như sau: Biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước là 4.818 người. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách là 31.976 người. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 847 người.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị các Đảng uỷ xã, phường rà soát, báo cáo thực trạng số lượng người làm việc hiện có để có cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tạm giao biên chế cho các cơ quan, đơn vị và Đảng uỷ xã, phường sau khi sắp xếp. Hiện nay, công tác sắp xếp cán bộ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã đã cơ bản hoàn thành.

Qua rà soát thực tế, các phường, xã vẫn còn nhu cầu hỗ trợ công chức, viên chức chuyên môn ở 198 vị trí. Sở Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Điều này cho thấy, dù đã nỗ lực sắp xếp, việc bổ sung nhân sự cho cấp cơ sở vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo: Báo Cà Mau