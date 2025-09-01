Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 01/09/2025 14:05 GMT+7

Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương

PV (Theo Al Zaeera) Thứ hai, ngày 01/09/2025 14:05 GMT+7
Ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương do trận động đất ở Afghanistan xảy ra lúc nửa đêm 1/9, NBC đưa tin, dẫn lời các nhà chức trách.
Binh lính Taliban và thường dân đưa nạn nhân động đất lên xe cứu thương tại sân bay ở Jalalabad, Afghanistan vào thứ Hai  1/9. Ảnh Reuters

"Ít nhất 250 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương ở Afghanistan do trận động đất", kênh truyền hình này đưa tin.

Theo kênh truyền hình này, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Sharafat Zaman cho biết chính quyền đã phát động một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn và huy động hàng trăm người để giúp đỡ các nạn nhân.

Ngược lại, cổng thông tin Tolo News dẫn lời đại diện của sở phòng chống thiên tai tỉnh cho biết các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất là Nurgal, Tsavkay, Vatapur, Manugay và Chapa-Dara.

"Trận động đất đã khiến nhiều ngôi làng ở Quận Nurgal bị chôn vùi dưới lòng đất và ước tính hàng trăm người có thể vẫn còn nằm dưới đống đổ nát", tin tức Tolo đưa tin.

Trước đó, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu (EMSC) đã báo cáo một trận động đất có cường độ 6,2 độ richter, cách thành phố Jalalabad, Afghanistan 57 km về phía đông bắc, với tâm chấn ở độ sâu 35 km. Sau đó, EMSC đã điều chỉnh khoảng cách đến thành phố này thành 50 km và độ sâu của tâm chấn thành 10 km. Đồng thời, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính khoảng cách từ tâm chấn đến Jalalabad là 27 km, độ sâu của tâm chấn là 8 km và cường độ là 6,0 độ richter.

