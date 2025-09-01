Nóng: Động đất mạnh ở Afghanistan ít nhất 250 người thiệt mạng, hơn 500 người khác bị thương

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở Hải Phòng 8 tháng năm 2025 đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4%
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, 8 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt 129.260 tấn, tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố có các loại giống vật nuôi chủ lực như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá rô phi đơn tính, cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá vược, tôm sú, cua, cá song, cá chim vây vàng…) để cung ứng cho khu du lịch và phục vụ nhu cầu tiêu dùng...