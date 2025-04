Cụ già gần đất xa trời, lấy tiền dưỡng già làm đường giao thông nông thôn

Nói về hiện tượng hiến đất làm đường “trăm hoa đua nở” ở tỉnh Bình Phước, bà Nguyễn Thị Phố – Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước – nói: “Với người nông dân, họ hiểu về nông thôn mới (NTM) một cách đơn giản rằng, NTM là làm đường sá, NTM là xây dựng trường học, là mang điện về làng xã, NTM rất tốt cho người dân, làm đẹp cho lối xóm…

Vậy thôi, chỉ hiểu ngắn gọn thế, nhưng khi địa phương kêu gọi hưởng ứng, người dân hết lòng hết dạ góp công, hiến đất… cùng chính quyền mở đường; hay chung tay làm việc gì đó vì cộng đồng. Xây dựng NTM ở tỉnh Bình Phước là thế đó”.

Ở TP. Đồng Xoài nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung, hơn 5 năm nay, phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã trở nên phổ biến trong đời sống người dân.

Phong trào này được chính quyền tỉnh Bình Phước phát động, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của người dân, khi nhà nước mở các tuyến đường giao thông nông thôn…

Qua đó, vận động người dân cùng san sẻ gánh nặng với nhà nước, trong công tác đầu tư hạ tầng giao thông; khi vốn đầu tư công còn ít ỏi, không đủ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ông Bùi Văn Hiếu – phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng - nói: “Thực chất của phong trào trên, chính là một phần của mục tiêu xây dựng NTM.

Một tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, được xây dựng nhờ người dân hiến đất. Ảnh: Chấn Đức

Ông Hiếu cho biết thêm, chuyện người dân hiến đất, tham gia xây dựng NTM ở tỉnh Bình Phước; theo cách hiểu của họ, thật đơn giản đến kỳ lạ.

Người dân không hiểu sâu xa chủ trương này, chính sách kia một cách “chính quy”, “bài bản” như cán bộ nhà nước. Thấy con đường nào có lợi cho cộng đồng, ích nước lợi nhà, dù ít, dù nhiều, họ sẵn sàng chung tay hỗ trợ.

Cụ bà Thân Thị Chính (trái) trên tuyến đường giao thông nông thôn có sự đóng góp từ số tiền dưỡng lão của bà Chính. Ảnh: T.Mai

Đơn cử bà Thân Thị Chính (ngụ ấp An Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản). Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng bà Chính vẫn trích tiền tích cóp, dành dụm dưỡng già để đóng góp 50 triệu đồng, cùng nhà nước làm con đường giao thông nông thôn. Con đường có chiều dài 1,2km đi ngang qua tổ 7, ấp An Sơn.

Chuyện một bà cụ tuổi gần đất, xa trời, lấy tiền dưỡng già để nhà nước làm đường, đã trở thành nguồn cảm hứng trong nhiều hộ dân.

Theo gương cụ Chính, một số hộ dân khác dù rất nghèo, cũng vui vẻ đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn (10 triệu đồng/hộ).

Bà Chính chia sẻ: “Tôi từng gặp nhiều khó khăn khi đi lại trên con đường này. Thậm chí, tôi đã chứng kiến có hai mẹ con ngã xe, xuýt chết trên đườngđầy ổ gà, ổ voi… Nên tôi nghĩ, nhà nước làm đường tốt cho dân đi, mình nên ủng hộ cùng nhà nước làm đường, để mọi người cùng được hưởng lợi”.

Không phải ngẫu nhiên, xã Thanh An - một xã vùng sâu với 28,7 % dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

Những tuyến đường giao thông được hình thành từ việc hiến đất của người dân, góp phần tạo nên thành tựu cho xây dựng NTM ở xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Chấn Đức

Đến nay, Thanh An đã khoác lên mình diện mạo mới. Đổi thay rõ nét nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa xanh, sạch, đẹp. Toàn xã có 124,6km đường giao thông (trong đó 120,6km đường nhựa và đường bê tông xi măng cấp C).

Hiến đất, phá vườn tiêu, chặt cao su, dẹp quán cà phê… để nhà nước mở đường

Tương tự, ông Nguyễn Công Lộc (ngụ khu phố 1, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành) là một trong những điển hình tiêu biểu đã hiến đất để làm mới và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Năm 2016, tuyến đường Minh Thành - An Long xây dựng thảm nhựa, hoàn thành đưa vào sử dụng và sau nhiều năm, đường đã xuống cấp.

Anh Đàm Văn Doòng (trái) tại vườn điều của gia đình. Ảnh: Chấn Đức

Để sửa chữa lại tuyến đường này, ông Lộc không chỉ vận động bà con hiến đất làm đường. Cá nhân ông Lộc tự nguyện hiến 622m2 đất.

Đồng thời, gia đình ông Lộc tự chặt bỏ vườn cao su 12 năm tuổi, đập bỏ 2 phòng trọ, tháo dỡ quán cà phê đang kinh doanh… và vật kiến trúc khác trước nhà, với tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng, để mở rộng tuyến đường Minh Thành - An Long.

Một nông dân trẻ khác, từ tỉnh Cao Bằng vào sinh sống ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước từ năm 1988 - anh Đàm Văn Doòng. Từ bàn tay trắng, đến nay, anh Doòng đã sở hữu 5ha điều, 2 ha hồ tiêu và 6 ha cao su. Trừ chi phí, tổng thu nhập hàng năm của gia đình anh Doòng đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Anh Dòong hiểu rõ được giá trị của “tấc đất, tấc vàng”. Nhưng, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, khi nhà nước có chủ trương xây dựng tuyến giao thông số 4 - là một trong những tuyến đường trọng điểm kết nối từ đường ĐT 741 vào đường Đồng Phú - Bình Dương, đi qua phần đất của gia đình.

Ở phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có 18 hộ dân hiến đất mở đường giao thông. Ảnh: T.L

Anh Doòng không đắn đo, hiến gần 8 sào đất và phá bỏ hơn 1.000 gốc tiêu đang thu hoạch, trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng để dự án sớm triển khai. Ngoài ra, với uy tín của mình, anh còn vận động được nhiều bà con trong ấp đồng tình với chủ trương hiến đất mở đường của chính quyền địa phương. Nhờ tấm gương tiên phong của gia đình anh, nhiều hộ dân khác có đất giáp tuyến đường cũng tự nguyện hiến đất, giao mặt bằng cho chính quyền mở đường.

Ông Vũ Xuân Họa (phải) đang cho người chặt bỏ vườn cao su của gia đình để hiến đất mở đường giao thông nông thôn. Ảnh: Chấn Đức

Ông Vũ Xuân Họa (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài), năm 2019, ông gương mẫu đi đầu hiến đất với diện tích 400m2 và cắt 60 cây cao su và ủng hộ 10 triệu đồng để làm đường.

Từ năm 2022 đến nay, khi có chủ trương làm tuyến đường vành đai 32m (Đường QH số 21), ông Họa tiếp tục hiến cho nhà nước hơn 2.000 m2 đất và tự cưa cắt vườn cao su hơn 15 năm tuổi, bàn giao mặt bằng cho nhà nước, với tổng trị giá thiệt hại ước gần 5 tỷ đồng.

Ông Vũ Xuân Họa chia sẻ: “Nhà tôi có hơn 2 sào cao su nằm trong phần đường vành đai này. Hiện đang cho thu hoạch mủ, thú thực là hiến cũng rất tiếc. Nhưng khi xã đến nhà tuyên truyền, vận động mình cũng thấy được cái lợi.

Có đường đi qua thì nâng cao giá trị đất, người dân đi lại giao thông, làm ăn phát triển kinh tế thuận tiện hơn, thành phố cũng được mở rộng hơn. Nên tôi và gia đình quyết định hiến cho nhà nước để sớm làm đường cho dân đi”.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Nguyễn Minh Bình tặng Bằng khen tri ân các hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở TP. Đồng Xoài. Ảnh: T.L

Xã Tân Thành đã có 35 hộ dân đã đồng thuận và ký biên bản hiến đất, tự nguyện phá bỏ các vườn cao su để bàn giao mặt bằng cho chính quyền san, ủi, làm đường, với tổng diện tích đất đã hiến khoảng 80.000m2 (tức 8 ha), trị giá khoảng 95 tỷ đồng.

“Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” không đơn thuần là chủ trương lớn của TP. Đồng Xoài. Trong góc độ xây dựng NTM, phong trào là một thành tựu rất đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng NTM của tỉnh Bình Phước.

Đến nay, TP. Đồng Xoài đã vận động người dân hiến trên 115 ha đất, để mở đường giao thông đô thị và hệ thống đường giao thông nông thôn, với tổng trị giá khoảng 926 tỷ đồng.

Nói như Ông Ngô Hồng Khang – quyền Chủ tịch UBND TP. Đồng Xoài: “Mấu chốt của thành công, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự công khai, minh bạch các đồ án quy hoạch, quyền lợi của người dân hiến đất; thành phố còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm người dân trong việc xây dựng thành phố. Do vậy, trong thời gian tới, phong trào dân vận khéo “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” tiếp tục được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để Đồng Xoài phát triển mạnh mẽ trong những giai đoạn tiếp theo”.