Nông thôn mới Bình Phước, dấu ấn rõ nét của lực lượng công an nhân dân, vững chắc một tiêu chí

Cán bộ, chiến sỹ công an tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo an ninh - trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt để thực hiện tiêu chí này.

Đại tá Lâm Văn Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn, chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều phương án, giải pháp đảm bảo an ninh – trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”.

Cán bộ phòng CSGT tỉnh Bình Phước tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho hội viên Hội Nông dân tỉnh Bình Phước. Ảnh: H.Trang

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-CAT-PV01 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ và giải pháp triển khai hiệu quả.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh - trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về xây dựng nông thôn mới. Điều này, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân tại địa bàn nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các cơ quan khác cùng tổ chức tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền, được lồng ghép với việc vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh - trật tự, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước xuống đường tham gia phát tờ rơi, tuyên truyền cho người dân về an toàn giao thông. Ảnh: T.Liệu

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh - trật tự, đã góp phần rất lớn trong xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, việc tuyên truyền của lực lượng công an còn nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân ở địa bàn nông thôn.

Ông Trần Văn Lượng, Chủ tịch UBND phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho rằng: “Trong công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan; lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Công an Bình Phước góp phần xây dựng nông thôn mới

Đánh giá về sự phối hợp của lực lượng công an với chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh cho biết: “Công tác bảo vệ an ninh - trật tự, là một tiêu chí hết sức quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ lực lượng công an bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và tham mưu xử lý kịp thời, chính quyền đã giải quyết nhiều vụ việc xảy ra trong đời sống người dân”.

Không chỉ hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số, làm căn cước công dân, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước còn tuyên truyền, cảnh báo người dân nhận biết các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để phòng, tránh... Ảnh: T.L

Thật vậy, trong năm 2024, ở xã Lộc Thịnh, tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 25% so với năm 2023. Lực lượng công an đã phối hợp cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm luật pháp trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh - trật tự, lực lượng công an còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… Tổng kết năm 2024, xã Lộc Thịnh đạt chuẩn “an toàn về an ninh - trật tự”, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảm bảo an ninh – trật tự cho địa phương còn đồng nghĩa với đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho từng hộ dân. Ngày 20/3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1982, tạm trú xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) đến Công an xã Tân Tiến trình báo về việc chuyển nhầm 50 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Dù đã trình báo ngân hàng và thực hiện các thủ tục cần thiết, sau hơn ba tháng, chị Nhung vẫn không liên hệ được với người nhận nhầm để lấy lại tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Tiến đã nhanh chóng xác minh tài khoản nhận tiền thuộc về anh Nguyễn Văn Thông (SN 1996, quê xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh An Giang). Qua phối hợp với Công an xã Phú Thanh, cán bộ công an đã liên hệ được với anh Thông, người đang làm việc xa địa phương.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (trái) cảm ơn Công an xã Tân Tiến, sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm tài khoản. Ảnh: C.A

Sau khi được cán bộ Công an xã Tân Tiến tuyên truyền, giải thích, anh Thông xác nhận có nhận khoản tiền trên và đồng ý hoàn trả lại toàn bộ 50 triệu đồng cho chị Nhung. Chị Nhung sau đó đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Tân Tiến vì sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả.

Dù vụ việc kéo dài nhiều tháng không có kết quả, nhưng chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi Công an xã Tân Tiến vào cuộc, sự việc đã được giải quyết dứt điểm, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Theo bà Trần Tuyết Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, những năm qua, xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bình Phước luôn được xem như công tác của mọi tổ chức, cá nhân. Lực lượng công an tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ở địa bàn nông thôn, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Các mô hình hoạt động với nhiều hình thức, như tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Điều nay góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh - trật tự tại địa phương, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. Đồng nghĩa, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới tại địa phương.