Suy tạng vì sốt xuất huyết, đừng chủ quan khi thấy dấu hiệu này
Tưởng sốt xuất huyết đơn giản, đến ngày thứ 7, bệnh nhân bỗng khó thở, huyết áp tụt, khi nhập viện đã chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, toàn thành phố đã triển khai thi công 1.059/1.139 công trình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại các địa phương (đạt 93%), trong đó có 232 công trình đã hoàn thành. Khối lượng thi công trung bình ước đạt hơn 60%.
Tuy nhiên, hiện tiến độ thực hiện các công trình, dự án nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại các địa phương còn chậm.
Đơn cử như tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo cũ đến nay chưa có công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn thấp...
Nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, có thời điểm giá vật liệu tăng cao, khan hiếm nguồn cung nên các nhà thầu gặp nhiều khó khăn về tài chính.
Một tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng thi công chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân địa phương.
Một số công trình dự án phải mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục về đất đai, xin cấp phép, giải phóng mặt bằng nên triển khai thi công muộn.
Ngoài ra, còn một số nhà thầu cùng thời điểm trúng thầu nhiều dự án, công trình nên khả năng huy động nhân lực, vật tư tổ chức thi công các công trình không bảo đảm tiến độ.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đia phương tập trung đôn đốc các công trình nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm là các công trình giao thông, trường học, phấn đấu cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong quý IV/2025.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, toàn thành phố có tổng số 1.139 công trình, trong đó các xã phía đông Hải Phòng 1.047 công trình, các xã phía tây thành phố 92 công trình.
Đó là quan điểm của Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì nhằm nghe ý kiến các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035.