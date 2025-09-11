Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, toàn thành phố đã triển khai thi công 1.059/1.139 công trình nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại các địa phương (đạt 93%), trong đó có 232 công trình đã hoàn thành. Khối lượng thi công trung bình ước đạt hơn 60%.

Tuy nhiên, hiện tiến độ thực hiện các công trình, dự án nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 tại các địa phương còn chậm.

Đơn cử như tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo cũ đến nay chưa có công trình giao thông nông thôn mới kiểu mẫu nào hoàn thành đưa vào sử dụng. Các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng còn thấp...

Nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi, có thời điểm giá vật liệu tăng cao, khan hiếm nguồn cung nên các nhà thầu gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Một tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng thi công chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân địa phương.

Một số công trình dự án phải mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục về đất đai, xin cấp phép, giải phóng mặt bằng nên triển khai thi công muộn.

Ngoài ra, còn một số nhà thầu cùng thời điểm trúng thầu nhiều dự án, công trình nên khả năng huy động nhân lực, vật tư tổ chức thi công các công trình không bảo đảm tiến độ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các đia phương tập trung đôn đốc các công trình nông thôn mới kiểu mẫu, trọng tâm là các công trình giao thông, trường học, phấn đấu cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong quý IV/2025.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024, toàn thành phố có tổng số 1.139 công trình, trong đó các xã phía đông Hải Phòng 1.047 công trình, các xã phía tây thành phố 92 công trình.

Theo: Báo Hải Phòng