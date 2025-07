Chiều 23/7, thông tin NTK Công Trí liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM triệt phá khiến không ít người ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Bởi trước đó, khán giả yêu thời trang Việt đều xem Công Trí như một nhân vật tài năng với những dấu son đáng nhớ trong ngành thời trang Việt Nam.

NTK Công trí tên thật là Nguyễn Công Trí, sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP.HCM, chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp. Từ cuối thập niên 90, đầu 2000, Nguyễn Công Trí bắt đầu định vị tên tuổi của bản thân trong làng thời trang Việt bằng những giải thưởng: Giải thưởng Ý tưởng mới trong cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix 2000, Giải thưởng Bay FM của Asia Collection tại Makuhari – Nhật Bản và Giải Á quân 2 của cuộc thi Asia Fashion Collection tại Singapore năm 2001…

NTK Công Trí. Ảnh: FBNV

Năm 2002, Công Trí chính thức ra mắt thương hiệu thời trang cao cấp đầu tiên tại Việt Nam và nhận được sự yêu thích của hàng loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như: Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Thanh Lam, Lệ Quyên...

Sau khi giành được danh hiệu danh giá "Not Just A Label Black Sheep", Nguyễn Công Trí là NTK Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Thời trang Cao cấp Châu Á (Asia Couture Federation) vào năm 2014.

Kể từ năm 2016, Công Trí nổi tiếng hơn nhờ nhãn hiệu cao cấp ứng dụng CONG TRI, nhãn hiệu được đại diện bởi hàng loạt các ngôi sao hàng đầu, các biểu tượng truyền cảm hứng toàn cầu như cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Rita Ora, Gwen Stefani, Naomi Campbell, Sophie Turner...

Nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đã diện các thiết kế của NTK này.

Năm 2019, tạp chí USMagazine nhận định Nguyễn Công Trí là "nhà thiết kế đang lên, gây nghiện trên thảm đỏ". Theo tạp chí này, mỗi thiết kế của nam NTK này được báo giá từ 6.500 USD (khoảng 170 triệu đồng) đến 15.800 USD (khoảng 410 triệu đồng).

Trong số các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới sử dụng sản phẩm của Công Trí, đáng chú ý, năm 2018, NTK này được Katy Perry lựa chọn làm thương hiệu đồng hành cùng cô trong chuyến lưu diễn "Witness: The Tour".

"Thiên thần nội y" Josephine Skriver từng diện mẫu đầm xám khói của Công Trí với mức giá 8.800 USD (khoảng hơn 200 triệu đồng).

Năm 2021, Rosé (Blackpink) cũng diện 1 thiết kế thuộc BST "Đi nhặt hạt sương nghiêng" của Công Trí khi xuất hiện trong MV "On the ground". Sau đó, trong MV "Gone", cô tiếp tục khoác lên người 1 trang phục khác cũng thuộc dòng sản phẩm cao cấp của NTK này.

Ngoài các nghệ sĩ, các thiết kế do NTK Nguyễn Công Trí thực hiện còn chinh phục cả các VĐV, giới chính khách. Cụ thể, tháng 10/2019, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama mặc thiết kế suit lụa của Công Trí.

Mới đây nhất, chính Công Trí cũng chia sẻ hình ảnh vận động viên thể dục nghệ thuật người Mỹ Jordan Chiles mặc trang phục do NTK này thực hiện để tham dự giải thưởng ESPY 2025.

Có thể thấy trong hơn 20 năm góp mặt trong làng thời trang Việt, hiếm có NTK nào sở hữu sự nghiệp chói lọi như Công Trí. Đó cũng chính là lý do khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Công Trí khi vướng vào bê bối liên quan đến ma túy.