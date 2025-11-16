NTK David Minh Đức: “Tôi đến với thời trang bằng bàn tay của mẹ”

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, David Minh Đức được biết đến là một trong những nhà thiết kế thời trang tiên phong đưa chiếc áo dài Việt Nam vào sân chơi đại lễ và quốc tế. Từ năm 13 tuổi, khi còn là một chàng trai mê thiết kế tóc và trang phục cưới, anh đã nuôi ước mơ làm mới trang phục truyền thống cho người Việt. Anh từng thiết kế áo dài cho các thí sinh của cuộc thi quốc tế như Miss Earth 2007, mang BST “Long Lân Quy Phượng” ra sân khấu quốc tế…

Trong không gian phố cổ Hà Nội, tối 15/11, tại Di tích 40 Lãn Ông (phường Hoàn Kiếm), NTK David Minh Đức đã ra mắt bộ sưu tập áo dài “Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam”. Trên nền các thiết kế Việt phục và áo dài mang tinh thần dân gian đương đại, hành trình 30 năm gắn bó với áo dài và văn hóa Việt của David Minh Đức được kể lại một cách dung dị nhưng đầy cuốn hút.

NTK David Minh Đức (bên trái). Ảnh: BTC

Chia sẻ về cảm hứng xuyên suốt bộ sưu tập, NTK David Minh Đức cho biết anh đến với thời trang từ những bài học đầu tiên do chính mẹ mình truyền dạy. Khi còn nhỏ, anh được mẹ chỉ từng đường kim mũi chỉ, cách cảm nhận sự mềm mại của lụa, sự kiên nhẫn của nghề may và vẻ đẹp tinh tế của văn hóa Á Đông. Chính tình yêu dành cho mẹ, sau đó lớn dần thành sự tri ân dành cho người phụ nữ Việt Nam đã định hình thẩm mỹ và con đường sáng tạo của anh.

Từ thời trang cưới đến áo dài, rồi đến các dự án phục dựng Việt phục, David Minh Đức dần trở thành một gương mặt biểu tượng trong làng thời trang. Những bộ áo dài của anh từng xuất hiện tại nhiều kinh đô thời trang thế giới; những bộ Việt phục của anh được đánh giá cao bởi tính chuẩn mực, sự uyên bác về văn hóa và nghệ thuật.

Một trong những thiết kế của NTK David Minh Đức trong BST áo dài “Hành trình 30 năm tôn vinh di sản áo dài Việt Nam”. Ảnh: BTC

Một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh khi anh ghé Hội quán Phúc Kiến trong một lần dạo chơi phố cổ Hà Nội. Tại đây, anh cảm nhận sâu sắc năng lượng linh thiêng của Thiên Hậu Thánh Mẫu - vị nữ thần bảo hộ cho người dân vùng sông nước.

Xúc động trước hình ảnh Thánh Mẫu, David Minh Đức đã dành nhiều tháng để nghiên cứu, thiết kế và thực hiện những bộ Việt phục dâng Mẫu - như một nghĩa cử tri ân của người con đất Hà Thành đối với vị Thánh Mẫu được nhân dân tôn kính. Từ đây, anh bắt đầu định hình một trường phái thiết kế của riêng mình: thời trang gắn với tâm linh, văn hóa và những giá trị tinh thần sâu sắc.

Các thiết kế trong BST đều được tạo tác từ những chất liệu đặc trưng của Á Đông như lụa tơ tằm, satin, tơ sống. Ảnh: BTC

Trong suốt hơn 30 năm theo nghề, David Minh Đức không chỉ thiết kế áo dài mà còn nghiên cứu lịch sử trang phục Việt, phục dựng nhiều loại hình Việt phục cổ, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang hình ảnh áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đó là quá trình dài của sự kiên trì, đam mê và trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc.

Với những thiết kế trong BST, anh không chỉ tạo ra cái đẹp, mà còn gửi gắm lời tri ân: tri ân mẹ, tri ân người phụ nữ Việt, tri ân những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng anh suốt chặng đường làm nghề.

Cuối cùng, chia sẻ về lý do chọn phố cổ là nơi trình diễn BST, NTK cho biết: “Phố cổ là nơi tà áo dài Hà Nội từng hiện diện mỗi ngày, tôi muốn đưa nó trở lại đường phố, trở lại nhịp sống, chứ không chỉ lên sàn diễn”.

