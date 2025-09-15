Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Trồng "cây tiền tỷ" ra quả to đẹp, đều tăm tắp, một người Quảng Ngãi lãi ròng 2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Sau hơn 7 năm đầu tư trồng sầu riêng-được ví như trồng "cây tiền tỷ" và dày công chăm sóc, đến nay ông Bùi Đức Quỳnh, thôn Đăk Tang, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước sáp nhập thuộc tỉnh Kon Tum) đã trở thành ông chủ của vườn sầu riêng 10 ha, thu về lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm. Ông Bùi Đức Quỳnh là 1 trong 63 gương mặt nông dân tiêu biểu được Hội đồng chung khảo Trung ương bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025".