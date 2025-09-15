Nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh để ghi nhớ tình yêu là ai?

Ca sĩ Hà My xăm hình khuôn mặt Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh lên ngực. Ảnh: FBNV

Để ghi nhớ kỷ niệm, sau khi chia tay, Hà My đã quyết định xăm chân dung Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh lên ngực và xăm tên anh trên tay. Ca sĩ Hà My cho biết, khi quyết định xăm hình, cô đã suy nghĩ rất chín chắn mà không phải là sự nông nổi hay phút bốc đồng của tuổi trẻ. Với cô, đó là cách để lưu giữ một kỷ niệm từng rất sâu đậm và ý nghĩa. Trên trang cá nhân, những đoạn clip tập hát gần đây của cô vẫn cho thấy hình xăm hiện rõ, như một minh chứng cho chuyện tình khó quên trong quá khứ.

Trước khi nữ ca sĩ xăm hình Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh lên ngực, cô từng tiết lộ chuyện tình từng âm thầm với nam nghệ sĩ.



Ca sĩ Hà My và Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Vài năm trước, trên trang cá nhân, Hà My viết đầy xúc động: “Anh – người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này thì em vẫn chấp nhận. Em quyết định nói ra những điều anh tâm sự trực tiếp với em trong những ngày qua, anh phải đau buồn gánh chịu âm thầm khi mỗi ngày bị mọi người nói nặng...

Cô cũng tự nhận mình là người vợ chưa được công khai của Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh.

Hà My sinh năm 1978, từng là một giọng ca nổi tiếng với hàng loạt show diễn trong và ngoài nước. Cô được thừa hưởng giọng hát ngọt ngào từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương lừng danh Năm Cần Thơ. Từ năm 8 tuổi, Hà My đã theo đoàn hát cải lương và bắt đầu con đường ca hát riêng ở tuổi 15 với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ.

Ca sĩ Hà My và danh ca Ngọc Sơn. Ảnh: FBNV

Thời kỳ đầu sự nghiệp, Hà My và Ngọc Sơn là bộ đôi phát hành băng nhạc song ca trữ tình đầu tiên, mở ra xu hướng video ca nhạc trữ tình trong nước cạnh tranh với băng đĩa hải ngoại. Đáng chú ý, cô cũng là nữ ca sĩ duy nhất từng song ca cùng Ngọc Sơn — kể từ sau Hà My, nam danh ca không còn hát chung với nữ nghệ sĩ nào khác.

Năm 2017, sau thời gian dài vắng bóng, Hà My bất ngờ trở lại khi tham gia chương trình Tình bolero hoan ca. Cô cũng gây chú ý khi được tiết lộ là cháu gái danh ca Thái Châu. Trong chương trình, danh ca Thái Châu từng nghiêm khắc nhắc nhở cô gọi hai nữ giám khảo là “cô” thay vì “chị”, thậm chí còn đùa rằng muốn mượn ban tổ chức một cây roi để “chỉnh” cháu gái.

Tại Tình bolero hoan ca, Hà My dừng chân ở Top 4. Sau cuộc thi đó, năm 2018, Hà My xuất hiện trong chương trình Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng và kết hợp với nghệ sĩ Dũng Nhí, cô cũng tạo được một số ấn tượng nhất định với khán giả.

Ca sĩ Hà My hiện nay. Ảnh: FBNV

Vào thời gian Hà My tham gia một show truyền hình, câu chuyện Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh từng có thời gian yêu cô đã khiến dư luận xôn xao. Theo chia sẻ, nam nghệ sĩ chính là mối tình đầu của Hà My khi cô chỉ mới ở tuổi trăng tròn. Cả hai gặp nhau khi Hà My đã là một ca sĩ nổi tiếng còn Hoài Linh khi ấy vẫn chưa được nhiều người biết đến, trước khi sau này trở thành một danh hài hàng đầu.

Từng sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc, song những sai lầm tuổi trẻ khiến Hà My đánh mất sự nghiệp. Khi trở lại sân khấu ở tuổi 39, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đã lên chức bà ngoại. Danh ca Thái Châu khi ấy tiếc nuối: “Phải chi Hà My không có tài, đằng này Hà My có tất cả…”.



Với Hà My, mối tình với Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh là một kỷ niệm đẹp, dù không thể đi đến cuối cùng. “Chuyện tình này chưa bao giờ là dĩ vãng, chưa bao giờ là quá khứ. Đến tận bây giờ, mỗi khi gặp lại người xưa tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác nao nao, âm ỉ…”, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ. Việc xăm hình chân dung Hoài Linh lên ngực, theo Hà My, không phải để gây chú ý mà là cách cô lưu giữ ký ức về người từng gắn bó sâu đậm trong một đoạn thanh xuân đầy cảm xúc.