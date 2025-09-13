Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

Sự xuất hiện của The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng (The Conjuring: Last rites) tại phòng vé Việt Nam mang đến một “cuộc chiến” thú vị, bởi khán giả được đặt trong hai lựa chọn tưởng chừng đối lập: một bên là tác phẩm chiến tranh – cách mạng giàu tính dân tộc (Mưa đỏ), một bên là bom tấn kinh dị quốc tế đến từ Hollywood.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng (The Conjuring: Last rites) là phim Hollywood khai thác vụ án ám ảnh gia đình Smurl – vốn từng khiến dư luận Mỹ những năm 1980 dậy sóng.

Điểm chung đáng chú ý là cả hai bộ phim đều sở hữu câu chuyện dựa trên sự kiện có thật. Nếu Mưa đỏ tái hiện trận đánh bi hùng tại Thành cổ Quảng Trị 1972, thì The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng khai thác vụ án ám ảnh gia đình Smurl – vốn từng khiến dư luận Mỹ những năm 1980 dậy sóng. Điều này khiến người xem không chỉ thưởng thức một sản phẩm điện ảnh đơn thuần mà còn bị thôi thúc bởi sự tò mò: bao nhiêu phần trăm sự thật ẩn sau những thước phim rùng rợn ấy?



Diễn viên chính vẫn là Patrick Wilson và Vera Farmiga – bộ đôi đã gắn bó với series từ ngày đầu. Wilson, với vẻ ngoài nam tính nhưng dễ tổn thương, tiếp tục khắc họa Ed Warren như một chiến binh mệt mỏi, chiến đấu không chỉ với ma quỷ mà còn với sức khỏe suy kiệt. Farmiga, nữ hoàng kinh dị với khả năng diễn xuất nội tâm sắc bén, hứa hẹn sẽ mang đến Lorraine Warren phiên bản mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi khả năng ngoại cảm của bà trở thành vũ khí tối thượng.

Diễn viên chính vẫn là Patrick Wilson và Vera Farmiga – bộ đôi đã gắn bó với series từ ngày đầu. Ảnh: NSX

Thương hiệu kinh dị giữ lửa hơn 10 năm

Không thể phủ nhận rằng thành công của The Conjuring là nhờ đạo diễn James Wan đã đặt nền móng vững chắc từ phần phim đầu tiên (2013). Các nhà phê bình của The New York Times từng nhận xét: “The Conjuring không chỉ mang đến những pha hù dọa, mà còn tạo dựng một gia đình Warren gần gũi, dễ đồng cảm – yếu tố hiếm thấy ở phim kinh dị”. Chính sự gắn kết cảm xúc đó giúp loạt phim vượt lên hàng loạt tác phẩm cùng thể loại vốn chỉ dựa vào thủ pháp giật gân.

Theo Variety, sức hút của thương hiệu The Conjuring còn đến từ việc khéo léo mở rộng “vũ trụ kinh dị”, đưa thêm các nhánh phim như Annabelle, The Nun, nhưng vẫn giữ trọng tâm ở Ed và Lorraine. Mỗi phần đều khơi gợi cảm giác: “đây có thể là lần cuối cùng họ đối diện hiểm nguy”, để rồi khán giả không thể bỏ lỡ.

Điểm hấp dẫn của The Conjuring chính là đánh vào nỗi sợ siêu hình. Ảnh: NSX

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm từng nhận xét về thương hiệu này: “Điểm hấp dẫn của The Conjuring chính là đánh vào nỗi sợ siêu hình, với sự pha trộn tài giỏi giữa thế mạnh tâm linh châu Á của mình với cái đời sống ngày càng hoang mang bất ổn của phương Tây...

Tại Việt Nam, khán giả đã quá quen thuộc với thương hiệu này. The Conjuring 2 năm 2016 từng thu về 23 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày – một con số lớn thời điểm đó. Lần trở lại này, Nghi lễ cuối cùng dù mở màn ở vị trí số 2 với doanh thu gần 8 tỷ đồng và có tốc độ tăng suất chiếu nhanh chóng, cho thấy tiềm năng bứt phá.

Tuy vậy, “đối thủ” của tác phẩm lại là Mưa đỏ – một hiện tượng phòng vé chưa từng có. Bộ phim không chỉ chinh phục khán giả đại chúng mà còn trở thành “điểm hẹn” tinh thần, nơi người xem tìm thấy niềm tự hào dân tộc và xúc cảm chân thực về quá khứ. Doanh thu hơn 630 tỷ đồng tính đến chiều 13/9 theo Box Office Vietnam là bằng chứng rõ ràng rằng phim Việt hoàn toàn có thể trụ vững trước bom tấn ngoại.

Trận chiến hấp dẫn phía trước

Trong những tuần tới, sự cạnh tranh giữa hai tác phẩm dự báo sẽ càng gay gắt. The Conjuring: Last rites sở hữu lợi thế nhờ thương hiệu quốc tế và sức hút của thể loại kinh dị vốn có lượng fan trung thành. Trong khi đó, Mưa đỏ vẫn tiếp tục tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, đặc biệt từ khán giả gia đình, học sinh, sinh viên và cả những cựu chiến binh muốn được sống lại ký ức lịch sử.

The Conjuring: Last rites sở hữu lợi thế nhờ thương hiệu quốc tế và sức hút của thể loại kinh dị vốn có lượng fan trung thành. Ảnh: NSX

Trong ngày 12/9, suất chiếu của hai bộ phim không có quá nhiều sự chênh lệch, khi Mưa đỏ dù áp đảo với 2.834 suất nhưng The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng không kém cạnh với hơn 2.000 suất.

Có thể nói, cuộc cạnh tranh giữa Mưa đỏ và The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng không chỉ là chuyện doanh thu, mà còn phản ánh sự đa dạng trong khẩu vị điện ảnh của khán giả Việt. Một bên là dòng phim kinh dị Hollywood với kỹ xảo, nhịp dựng nhanh và phong cách kể chuyện thấm đẫm nỗi sợ tâm linh; bên kia là phim chiến tranh Việt Nam ngập tràn cảm xúc, khắc họa con người trong biến cố lịch sử.



The Conjuring lại mang đến những cơn ác mộng khiến khán giả phải “nín thở” trong rạp. Ảnh: NSX

Nếu Mưa đỏ khơi gợi niềm tự hào và lòng biết ơn thế hệ cha anh, thì The Conjuring lại mang đến những cơn ác mộng khiến khán giả phải “nín thở” trong rạp. Sự song hành này cho thấy điện ảnh đang làm được điều quan trọng nhất: chạm đến cảm xúc, đánh thức trí tò mò và để lại dư âm trong lòng người xem.

Từ đây, có thể hy vọng rằng khán giả Việt sẽ tiếp tục ủng hộ cả phim nội lẫn ngoại, miễn là tác phẩm đủ chất lượng. Và biết đâu, chính sự cạnh tranh này sẽ trở thành động lực để các nhà làm phim Việt không ngừng sáng tạo, mạnh dạn thử sức với nhiều thể loại mới, hướng đến một nền công nghiệp điện ảnh đa sắc màu và vững vàng hơn trên bản đồ khu vực.