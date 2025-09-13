Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 13/09/2025 19:43 GMT+7

Xuất hiện bom tấn kinh dị trở thành đối thủ của "Mưa đỏ"?

+ aA -
Thủy Vũ Thứ bảy, ngày 13/09/2025 19:43 GMT+7
Số lượng suất chiếu của bộ phim kinh dị "The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng" tăng lên đột biến và hoàn toàn có thể trở thành “đối thủ” của "Mưa đỏ" tại rạp Việt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sự xuất hiện của The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng (The Conjuring: Last rites) tại phòng vé Việt Nam mang đến một “cuộc chiến” thú vị, bởi khán giả được đặt trong hai lựa chọn tưởng chừng đối lập: một bên là tác phẩm chiến tranh – cách mạng giàu tính dân tộc (Mưa đỏ), một bên là bom tấn kinh dị quốc tế đến từ Hollywood.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng (The Conjuring: Last rites) là phim Hollywood khai thác vụ án ám ảnh gia đình Smurl – vốn từng khiến dư luận Mỹ những năm 1980 dậy sóng.

Điểm chung đáng chú ý là cả hai bộ phim đều sở hữu câu chuyện dựa trên sự kiện có thật. Nếu Mưa đỏ tái hiện trận đánh bi hùng tại Thành cổ Quảng Trị 1972, thì The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng khai thác vụ án ám ảnh gia đình Smurl – vốn từng khiến dư luận Mỹ những năm 1980 dậy sóng. Điều này khiến người xem không chỉ thưởng thức một sản phẩm điện ảnh đơn thuần mà còn bị thôi thúc bởi sự tò mò: bao nhiêu phần trăm sự thật ẩn sau những thước phim rùng rợn ấy?

Diễn viên chính vẫn là Patrick Wilson và Vera Farmiga – bộ đôi đã gắn bó với series từ ngày đầu. Wilson, với vẻ ngoài nam tính nhưng dễ tổn thương, tiếp tục khắc họa Ed Warren như một chiến binh mệt mỏi, chiến đấu không chỉ với ma quỷ mà còn với sức khỏe suy kiệt. Farmiga, nữ hoàng kinh dị với khả năng diễn xuất nội tâm sắc bén, hứa hẹn sẽ mang đến Lorraine Warren phiên bản mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nơi khả năng ngoại cảm của bà trở thành vũ khí tối thượng.

Diễn viên chính vẫn là Patrick Wilson và Vera Farmiga – bộ đôi đã gắn bó với series từ ngày đầu. Ảnh: NSX

Thương hiệu kinh dị giữ lửa hơn 10 năm

Không thể phủ nhận rằng thành công của The Conjuring là nhờ đạo diễn James Wan đã đặt nền móng vững chắc từ phần phim đầu tiên (2013). Các nhà phê bình của The New York Times từng nhận xét: “The Conjuring không chỉ mang đến những pha hù dọa, mà còn tạo dựng một gia đình Warren gần gũi, dễ đồng cảm – yếu tố hiếm thấy ở phim kinh dị”. Chính sự gắn kết cảm xúc đó giúp loạt phim vượt lên hàng loạt tác phẩm cùng thể loại vốn chỉ dựa vào thủ pháp giật gân.

Theo Variety, sức hút của thương hiệu The Conjuring còn đến từ việc khéo léo mở rộng “vũ trụ kinh dị”, đưa thêm các nhánh phim như Annabelle, The Nun, nhưng vẫn giữ trọng tâm ở Ed và Lorraine. Mỗi phần đều khơi gợi cảm giác: “đây có thể là lần cuối cùng họ đối diện hiểm nguy”, để rồi khán giả không thể bỏ lỡ.

Điểm hấp dẫn của The Conjuring chính là đánh vào nỗi sợ siêu hình. Ảnh: NSX

Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm từng nhận xét về thương hiệu này: “Điểm hấp dẫn của The Conjuring chính là đánh vào nỗi sợ siêu hình, với sự pha trộn tài giỏi giữa thế mạnh tâm linh châu Á của mình với cái đời sống ngày càng hoang mang bất ổn của phương Tây...

Tại Việt Nam, khán giả đã quá quen thuộc với thương hiệu này. The Conjuring 2 năm 2016 từng thu về 23 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày – một con số lớn thời điểm đó. Lần trở lại này, Nghi lễ cuối cùng dù mở màn ở vị trí số 2 với doanh thu gần 8 tỷ đồng và có tốc độ tăng suất chiếu nhanh chóng, cho thấy tiềm năng bứt phá.

Tuy vậy, “đối thủ” của tác phẩm lại là Mưa đỏ – một hiện tượng phòng vé chưa từng có. Bộ phim không chỉ chinh phục khán giả đại chúng mà còn trở thành “điểm hẹn” tinh thần, nơi người xem tìm thấy niềm tự hào dân tộc và xúc cảm chân thực về quá khứ. Doanh thu hơn 630 tỷ đồng tính đến chiều 13/9 theo Box Office Vietnam là bằng chứng rõ ràng rằng phim Việt hoàn toàn có thể trụ vững trước bom tấn ngoại.

Trận chiến hấp dẫn phía trước

Trong những tuần tới, sự cạnh tranh giữa hai tác phẩm dự báo sẽ càng gay gắt. The Conjuring: Last rites sở hữu lợi thế nhờ thương hiệu quốc tế và sức hút của thể loại kinh dị vốn có lượng fan trung thành. Trong khi đó, Mưa đỏ vẫn tiếp tục tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, đặc biệt từ khán giả gia đình, học sinh, sinh viên và cả những cựu chiến binh muốn được sống lại ký ức lịch sử.

The Conjuring: Last rites sở hữu lợi thế nhờ thương hiệu quốc tế và sức hút của thể loại kinh dị vốn có lượng fan trung thành. Ảnh: NSX

Trong ngày 12/9, suất chiếu của hai bộ phim không có quá nhiều sự chênh lệch, khi Mưa đỏ dù áp đảo với 2.834 suất nhưng The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng không kém cạnh với hơn 2.000 suất.

Có thể nói, cuộc cạnh tranh giữa Mưa đỏThe Conjuring: Nghi lễ cuối cùng không chỉ là chuyện doanh thu, mà còn phản ánh sự đa dạng trong khẩu vị điện ảnh của khán giả Việt. Một bên là dòng phim kinh dị Hollywood với kỹ xảo, nhịp dựng nhanh và phong cách kể chuyện thấm đẫm nỗi sợ tâm linh; bên kia là phim chiến tranh Việt Nam ngập tràn cảm xúc, khắc họa con người trong biến cố lịch sử.

The Conjuring lại mang đến những cơn ác mộng khiến khán giả phải “nín thở” trong rạp. Ảnh: NSX

Nếu Mưa đỏ khơi gợi niềm tự hào và lòng biết ơn thế hệ cha anh, thì The Conjuring lại mang đến những cơn ác mộng khiến khán giả phải “nín thở” trong rạp. Sự song hành này cho thấy điện ảnh đang làm được điều quan trọng nhất: chạm đến cảm xúc, đánh thức trí tò mò và để lại dư âm trong lòng người xem.

Từ đây, có thể hy vọng rằng khán giả Việt sẽ tiếp tục ủng hộ cả phim nội lẫn ngoại, miễn là tác phẩm đủ chất lượng. Và biết đâu, chính sự cạnh tranh này sẽ trở thành động lực để các nhà làm phim Việt không ngừng sáng tạo, mạnh dạn thử sức với nhiều thể loại mới, hướng đến một nền công nghiệp điện ảnh đa sắc màu và vững vàng hơn trên bản đồ khu vực.

Tham khảo thêm

Hiệp Gà chia tay bạn gái kém 3 tuổi: 'Tôi từng yêu cô ấy hơn bản thân mình'

Hiệp Gà chia tay bạn gái kém 3 tuổi: "Tôi từng yêu cô ấy hơn bản thân mình"

Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'Mưa đỏ' đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim

Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Mưa đỏ" đánh dấu bước chuyển mình trong tư duy làm phim

Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền – vợ của Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã bổ nhiệm Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền làm Giám đốc, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Phòng làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Đạo diễn Mưa đỏ: "Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay"

Văn hóa - Giải trí
Đạo diễn Mưa đỏ: 'Khi nào tôi làm phim tài liệu mà thiếu, sai lệch lịch sử thì tôi mất sao ngay'

Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37: Bi kịch khép lại hành trình vượt khó

Văn hóa - Giải trí
Vu Mông Lung qua đời ở tuổi 37: Bi kịch khép lại hành trình vượt khó

Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Văn hóa - Giải trí
Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?

Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, "bạn gái" Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Văn hóa - Giải trí
Hoàng Cảnh Du bị tố bạo hành, 'bạn gái' Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được réo tên

Đọc thêm

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành
Gia đình

Tử vi ngày mai: Nỗi đau khổ của 3 con giáp sẽ chấm dứt, Thần Tài đến mang theo thịnh vượng và phước lành

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ có những khoản lợi nhuận bất ngờ trong tháng 9, biến sự giàu có chỉ sau một đêm thành hiện thực.

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang
Chuyển động Sài Gòn

Người dân hốt hoảng phát hiện thi thể phụ nữ trong container bỏ hoang

Chuyển động Sài Gòn

Tối 13/9, thông tin từ Công an xã Tân Nhựt cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một phụ nữ trong container bỏ hoang.

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước
Thế giới

Truyền thông Mỹ hé lộ những gì thực sự xảy ra với ông Zelensky trong nước

Thế giới

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Zelensky đang tụt hậu so với các đối thủ, sa lầy trong nạn tham nhũng và trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình. Vầng hào quang của ông đang nhanh chóng phai nhạt ở trong và ngoài nước - theo tạp chí bảo thủ Mỹ American Greatness.

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Thể thao

Trao đổi với Báo Dân Việt, nhà báo Nguyễn Lưu khẳng định, câu chuyện xoayquanh việc VĐV Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu là bài học cụ thể để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) hướng tới sự chính xác liên quan đến quy định nhằm bảo đảm đúng quy định tại mọi giải đấu, từ quốc nội đến quốc tế.

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh
Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Văn hóa - Giải trí

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?
Nhà nông

Một thầy giáo rời bục giảng về nuôi con gì mà thành tỷ phú Cà Mau, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025?

Nhà nông

Ông Huỳnh Thanh Sự, khóm 9, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau là một thầy giáo rời bục giảng hơn 30 năm trước trở làm nông dân. Giờ đây, ông Sự đã trở thành tỷ phú Cà Mau nuôi tôm quảng canh 2 giai đoạn với lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm.

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025
Kinh tế

Đêm hội mùa vàng - Mùa vụ rộn ràng cùng livestream quay số đặc biệt Mùa Vàng Thắng Lớn 2025

Kinh tế

Sau 7 livestream quay số sôi động, chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025 sẽ trở lại với livestream đặc biệt lần 2 vào ngày 15/9. Không chỉ mang đến 15 xe máy và 75 nhẫn vàng giá trị, livestream còn hứa hẹn trở thành một đêm hội mùa vàng, nơi bà con, đại lý và Phân Bón Cà Mau cùng nhau chia sẻ những câu chuyện trúng lớn.

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim 'Mưa đỏ', nhà trường bao nguyên rạp: 'Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan'
Xã hội

Hàng nghìn học sinh Hà Nội kéo nhau xem phim "Mưa đỏ", nhà trường bao nguyên rạp: "Em cứ nghĩ học lịch sử là khô khan"

Xã hội

Học sinh và giáo viên mặc áo cờ đỏ sao vàng, đồng phục trường đi xem phim "Mưa đỏ" trong niềm tự hào và xúc động.

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ
Pháp luật

Đà Nẵng: Mang súng “dằn mặt” tại quán bar, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Pháp luật

Xảy ra mâu thuẫn tại quán bar, người đàn ông quốc tịch nước ngoài đã rút súng ra “dằn mặt” đối thủ rồi bỏ đi. Đối tượng này sau đó bị tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha
Nhà đất

Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh hơn 300 ha

Nhà đất

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh vừa được phê duyệt với quy mô hơn 300 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong thu hút đầu tư công nghiệp tại địa phương.

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên
Thế giới

Nepal dỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi có nữ thủ tướng đầu tiên

Thế giới

Chính phủ Nepal vào ngày thứ Bảy đã gỡ bỏ lệnh giới nghiêm toàn quốc và các lệnh cấm được ban hành trước đó trong tuần, sau các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn tham nhũng và quản lý yếu kém – theo báo The Himalayan Times đưa tin.

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?
Đông Tây - Kim Cổ

Người Quảng Ninh thờ Đông Hải Đại vương, vậy ông là nhân vật nào trong lịch sử?

Đông Tây - Kim Cổ

Quảng Ninh là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hoá tâm linh gắn liền với biển cả, trong đó có tín ngưỡng thờ Đông Hải Đại vương. Danh xưng Đông Hải Đại vương là vị thần của biển Đông gắn với truyền thuyết về các nhân vật lịch sử của các triều đại khác nhau.

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai
Thể thao

Trung vệ ĐT Việt Nam: Cao 1m79, gương mặt điển trai

Thể thao

Trần Đình Khương là trung vệ của Becamex TP.HCM và ĐT Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi sở hữu chiều cao 1m79 cùng gương mặt điển trai.

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu 'phản ứng nhanh'
Kinh tế

Nhiều vướng mắc Khoa học & Công nghệ từ địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu "phản ứng nhanh"

Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành Khoa học & Công nghệ (KH&CN) tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong thủ tục hành chính, đặc biệt ở cấp xã.

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
Pháp luật

Khởi tố Giám đốc và 4 giám định viên Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Pháp luật

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa khởi tố Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và 4 giám định viên liên quan vụ nhận hối lộ.

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại 10 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM đã lập kế hoạch kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ dược liệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Có 10 cơ sở kinh doanh dược liệu trong danh sách kiểm tra.

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online
Giảm nghèo thông tin

Nhờ phổ cập internet và thiết bị thông minh, người dân ở vùng sâu vùng xa ngày càng thạo kinh doanh online

Giảm nghèo thông tin

"Người dân vùng sâu, vùng xa đang tích cực tận dụng thương mại điện tử để tăng thu nhập và phát triển kinh tế hộ. Xu hướng này được thúc đẩy bởi độ phủ internet, smartphone ở nông thôn và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, dịch vụ", chuyên gia công nghệ Dương Ngô Anh cho biết.

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông bị đánh thủng mũ bảo hiểm khi đang trên đường đi giao mèo cảnh

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Nạn nhân đã cung cấp bằng chứng để công an truy tìm nghi phạm.

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?
Bạn đọc

Kẻ gây ra thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Đắk Lắk có thể bị xử lý thế nào?

Bạn đọc

Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ việc Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 4 người.

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ
Pháp luật

Nhóm đàn ông cầm hung khí xông vào nhà đánh đập dã man người phụ nữ

Pháp luật

Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, đang điều tra vụ 3 người đàn ông cầm hung khí xông vào nhà, hành hung một phụ nữ trẻ giữa đêm, khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu phải nhập viện.

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza
Thế giới

LHQ ra tuyên bố quan trọng ủng hộ Palestine, ngoại trưởng E3 kêu gọi Israel ngừng tấn công Gaza

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine. Văn kiện này được 142 quốc gia ủng hộ, 10 quốc gia bỏ phiếu chống.

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào
Thể thao

Becamex TP.HCM có quyết định bất ngờ về Bùi Vĩ Hào

Thể thao

Bùi Vĩ Hào đã trở lại tập luyện sau chấn thương nhưng không được Becamex TPHCM đăng ký thi đấu giai đoạn lượt đi V.League 2025/2026. Quyết định này khiến đội bóng mất thêm lựa chọn tấn công khi không còn Tiến Linh, đồng thời ảnh hưởng cơ hội trở lại ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam ở SEA Games 33.

Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng
Xã hội

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội

Trong một lần về quê có đám hiếu, từ lời kể của cháu trai 13 tuổi về người mẹ kế, gia đình có cảm giác "đang không an toàn cho cháu" nên đã cảnh báo tới người cha. Sau khi xem lại camera thì người thân vô cùng ngỡ ngàng, bức xúc.

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”
Kinh tế

Rót tiền vào Trí tuệ nhân tạo (AI) ở Việt Nam: Không chỉ có “hào quang”

Kinh tế

Sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một “miền đất hứa” cho giới đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là những rủi ro không nhỏ.

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững
Kinh doanh

TP.HCM và Vương quốc Anh: Thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, mở lối phát triển đô thị bền vững

Kinh doanh

TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Anh thông qua chuỗi sự kiện quan trọng, dự kiến diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9 với trọng tâm là mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD).

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa
Video

Tọa đàm: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa

Video

Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Phổ cập internet và thiết bị thông minh để kết nối giao thương, buôn bán tại vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là 'chỉ số cứng', cần điều chỉnh linh hoạt
Giảm nghèo nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chuẩn nghèo không phải là "chỉ số cứng", cần điều chỉnh linh hoạt

Giảm nghèo nông thôn

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, nhưng trong giai đoạn tới giảm nghèo đa chiều đặt ra yêu cầu cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đời sống nhân dân, hướng tới một xã hội công bằng, giàu mạnh, với mục tiêu ấm no, hạnh phúc.

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank lọt Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Vừa qua tại Lễ vinh danh “Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025” đã chính thức diễn ra. Trong danh sách này, Agribank được xướng tên trong Top 20, khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025
Y tế

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Y tế

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng thuộc Hệ thống Y tế Vinmec vừa giành giải thưởng “Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng” (Clinical Effectiveness Improvement) tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025).

Khởi tố đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

"Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB"

'Không chỉ Đặng Thị Hồng, kể cả Bích Tuyền cũng làm đúng theo luật FIVB'

3

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?