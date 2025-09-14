Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu"

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ với PV Dân Việt anh từng khá lo lắng khi đưa “đứa con tinh thần” của mình ra rạp cùng thời điểm với Mưa đỏ, song vẫn quyết định mạo hiểm. Anh bày tỏ hy vọng, sau khi thưởng thức Mưa đỏ, khán giả sẽ tìm đến Làm giàu với ma 2 để có những phút giây giải trí nhẹ nhàng.

Trong cuộc trò chuyện, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ xung quanh chuyện mời NSƯT Hoài Linh, Phước Sang và dành lời khen ngợi cho gương mặt trăm tỷ Tuấn Trần. Trong bối cảnh thị trường phim ảnh Việt Nam đang bùng nổ phim kinh dị, Trung Lùn nói lý do anh chọn thể loại phim hài cho dự án của mình.

Đạo diễn Trung Lùn. Ảnh: FBNV

Đây là thời điểm Mưa đỏ đang gây sốt phòng vé. Anh có lo lắng gì về doanh thu phim của mình và có biện pháp nào để thu hút sự quan tâm của khán giả không?

- Nếu ai hỏi có lo lắng không thì chắc chắn câu trả lời là có. Nhưng xét cho cùng, Mưa đỏ xứng đáng được lan tỏa, đó là một tác phẩm tốt cả về chuyên môn lẫn cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào hào hùng – nên tôi thấy nó đáng được khán giả quan tâm. Còn phim của tôi đơn thuần là phim giải trí, là một dạng phim kinh doanh, nên tôi không thể không lo.

Nếu thất bại, tôi sẽ không có tiền để tái đầu tư. Biện pháp duy nhất tôi chọn là tập trung làm cho sản phẩm của mình đủ sức giải trí, hấp dẫn. Sau khi xem một bộ phim nghệ thuật như Mưa đỏ, khán giả sẽ có nhu cầu tìm đến một phim giải trí nhẹ nhàng, đó là cách tôi kỳ vọng để khán giả lựa chọn phim mình.

Vì sao anh lại chọn thể loại hài cho phần hai của Làm giàu với ma, khi phần một lại là phim tình cảm, lấy nhiều nước mắt của khán giả và đã có doanh thu khá?

- Phần một là phim melodrama, một thể loại sướt mướt, lấy nước mắt người xem. Tôi không muốn trở thành đạo diễn “một màu”, chỉ làm mãi một kiểu phim khiến khán giả lúc nào cũng thấy buồn bã, mệt mỏi. Thế nên ở phần hai, tôi chọn hướng hài hước – một hành trình giải trí – để tạo sự mới mẻ, bứt phá khỏi lối mòn và thử thách chính mình.

NSƯT Hoài Linh và các diễn viên ở bối cảnh phim Làm giàu với ma 2. Ảnh: NSX

Thể loại hài vốn rất khó, đặc biệt ở Việt Nam chưa có nhiều đạo diễn thành công vượt bậc với thể loại này. Vì sao anh lại tự tin chọn hài?

- Tôi có hơn 35 năm kinh nghiệm làm nghề, từng là đạo diễn của loạt phim Gia đình là số một ở hai phần, mỗi phần hơn 300 tập. Trong quá trình đó, tôi được tiếp xúc với nền giải trí Hàn Quốc – nơi đi trước Việt Nam bốn, năm chục năm – và học hỏi rất nhiều.

Tôi nhận ra hài không chỉ là thoại gây cười, mà có thể đến từ tình huống, tính cách, môi trường. Tôi đã thay đổi tư duy, theo đuổi dạng hài tâm lý, hài tình huống – rất khó nhưng nếu làm tốt, bất cứ khán giả khó tính nào cũng sẽ bật cười. Kinh nghiệm tích lũy, cộng với sự học hỏi nghiêm túc từ nền nghệ thuật nước bạn, khiến tôi tự tin bước vào thể loại này.

Anh có được đào tạo chính quy về điện ảnh không?

- Tôi học diễn viên, sau đó học đạo diễn tại Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM.

Anh từng đóng phim nào?

- Tôi từng đóng rất nhiều phim, đặc biệt là phim truyền hình và cả kịch sân khấu. Tôi từng đóng phim cùng anh Hoài Linh.

Vì sao anh mời NSƯT Hoài Linh và Phước Sang tham gia dự án này, mối quan hệ của anh với họ thế nào?

- Tôi làm nghề hơn 30 năm, từng cộng tác - với khoảng 80% nghệ sĩ miền Nam. Họ hiểu được cách làm việc và năng lực của tôi nên rất tin tưởng, sẵn sàng hỗ trợ. Anh Hoài Linh và Phước Sang đều là những người anh, người bạn lâu năm, từng đồng hành với tôi trong nhiều dự án.

Trong phim các diễn viên có nhiều cảnh hành động nguy hiểm. Ảnh: NSX

Phim Làm giàu với ma 2 có nhiều cảnh khổ, nguy hiểm cho diễn viên, làm cách nào anh thuyết phục diễn viên chấp nhận tham gia?

- Trong giới, nhiều người gọi tôi là “đạo diễn hành hạ diễn viên” (cười). Thực ra tôi rất khó tính, nhưng tôi luôn lăn xả cùng họ, thị phạm những cảnh nguy hiểm trước để diễn viên yên tâm. Khi đã làm việc với tôi, họ tin tưởng tuyệt đối, giao phó toàn bộ nhân vật để tôi dẫn dắt. Chính điều đó giúp họ toàn tâm toàn ý, không than phiền, không sợ khó.

Có đúng là NSƯT Hoài Linh tự thực hiện gần như toàn bộ cảnh hành động của anh ấy không?

- Đúng vậy. Anh Hoài Linh rất thích các cảnh sông nước, mạo hiểm. Anh từng nhảy từ cầu xuống sông. Ở phần hai, nhiều cảnh nguy hiểm anh vẫn xin tự làm, nhưng tôi thường không cho vì lo an toàn. Dù vậy, có những cảnh anh làm thật như bị đánh ngã xuống sông hay bị thả từ trên cầu xuống thì tôi phải quay máy đặc tả để khán giả thấy chính anh ấy thực hiện.

Sức khỏe của Hoài Linh hiện tại thế nào khi phải quay nhiều cảnh nguy hiểm?

- Thực ra anh Hoài Linh sức khỏe yếu, nhưng khi làm việc với tôi, anh không than một lời vì biết tính tôi nghiêm khắc. Có lúc anh giận tôi vì tôi bắt anh làm việc quá nhiều, nhưng anh hiểu tôi làm vậy vì muốn tốt cho vai diễn của anh.

Còn tình hình sức khỏe của Phước Sang?

- Sức khỏe của anh Sang hiện không tốt. Tôi mời anh trở lại không phải vì chuyện tiền bạc, mà vì muốn anh được gặp lại đồng nghiệp, được đứng trước máy quay – điều khiến một người nghệ sĩ cảm thấy như được sống lại. Khi lên phim trường, gặp bạn bè cũ như Hoài Linh, anh vui hẳn lên. Tuy nhiên trí nhớ của anh đã kém, nhiều lúc không nhớ thoại, phải quay từng câu một. Nhưng ít nhất anh vẫn cảm nhận được niềm vui khi được làm nghề.

Tuấn Trần có lẽ là người “khổ” nhất phim lần này. Anh có gặp khó khăn gì khi làm việc với Tuấn Trần không?

- Với tôi thì không. Tôi rất nghiêm, thậm chí bị gọi là “độc tài” trên trường quay, nhưng Tuấn Trần thì khỏi chê. Về diễn xuất, bạn ấy không còn gì để bàn – hiện là một trong những diễn viên tạo ra hàng nghìn tỷ đồng phòng vé.

Cảm ơn đạo diễn Trung Lùn đã chia sẻ!