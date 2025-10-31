Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 10:56 GMT+7

Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: "Tôi bị gãy mũi và 2 răng"

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ sáu, ngày 31/10/2025 10:56 GMT+7
Trao đổi với PV Dân Việt trưa ngày 31/10, diễn viên Phi Ngọc Ánh khẳng định đã bị đánh dẫn đến gãy mũi và 2 răng, đang chuẩn bị phẫu thuật điều trị tại bệnh viện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hiện clip kêu cứu vẫn còn trên trang cá nhân của diễn viên Phi Ngọc Ánh và được nhiều đồng nghiệp, khán giả quan tâm, lo lắng.

Trước đó, cô có để dòng trạng thái chỉ rõ người đánh mình trên trang cá nhân. Theo một người bạn của Ánh, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với người được cho là đã gây thương tích với diễn viên này.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh livestream kêu cứu bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Hiện nữ diễn viên đã được đưa tới bệnh viện, đã chụp CT và đang đợi kết quả. PV Dân Việt đã liên lạc với Phi Ngọc Ánh và được nữ diễn viên chia sẻ: "Hiện tôi bị gãy mũi, 2 răng và đang đợi kết quả của bác sĩ để xử lý các chấn thương. Tôi hiện cũng đang sốt và rất đau đầu".

Nữ diễn viên cũng xác nhận, cơ quan công an đã liên hệ với cô nhưng do đang điều trị nên chưa thể làm việc được.

Phi Ngọc Ánh - nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á, từng học võ Vovinam

Phi Ngọc Ánh cho biết cô và chồng cũ đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn, vẫn sống chung nhà vì tài sản đang tranh chấp chưa giải quyết xong.

Phi Ngọc Ánh, sinh năm 1987, là diễn viên kiêm cascadeur với hơn 17 năm gắn bó trong nghề. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2007 khi được mời tham gia bộ phim Sát thủ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm cùng khả năng võ thuật điêu luyện, Phi Ngọc Ánh nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Vườn đời, Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Đại gia không chồng, Vật chứng mong manh...

Diễn viên Phi Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

Trong suốt hành trình nghệ thuật, cô đạt nhiều thành tích đáng chú ý: Giải Người đẹp Áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2009, và giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á tại Korea Culture & Entertainment Awards 2016 (Hàn Quốc). Hiện tại, Phi Ngọc Ánh đang góp mặt trong bộ phim Người thầm lặng, đồng thời điều hành công ty giải trí riêng chuyên đào tạo diễn viên trẻ và thỉnh thoảng đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Nữ diễn viên 8X từng sáng lập một câu lạc bộ phi lợi nhuận nhằm dạy kỹ năng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, hoạt động trong giai đoạn 2018–2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình làm việc dày đặc, cô tạm ngừng hoạt động này.

Trước khi bén duyên với nghề cascadeur, Phi Ngọc Ánh đã học võ từ nhỏ và từng là thành viên đội tuyển Vovinam của quận Phú Nhuận (TP.HCM). Đam mê võ thuật đã thôi thúc cô rẽ hướng sang lĩnh vực hành động, dù ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Tham khảo thêm

Diễn viên 'Lật mặt' gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Diễn viên "Lật mặt" gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Cặp đôi phim giờ vàng VTV Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi

Cặp đôi phim giờ vàng VTV Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuộc sống kín tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân quê Tuyên Quang, có gương mặt được coi là "khuôn vàng thước ngọc"

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà được mệnh danh là mỹ nhân "lá ngọc cành vàng" bởi vẻ ngoài diễm lệ, đài các.

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Văn hóa - Giải trí
Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Văn hóa - Giải trí
Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc, Phó chủ tịch bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nghèo khổ

Cặp đôi phim giờ vàng VTV Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi

Văn hóa - Giải trí
Cặp đôi phim giờ vàng VTV Đình Tú - Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi

Vợ cố diễn viên Đức Tiến lên tiếng sau phiên tòa xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế

Văn hóa - Giải trí
Vợ cố diễn viên Đức Tiến lên tiếng sau phiên tòa xét xử vụ tranh chấp di sản thừa kế

Đọc thêm

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Lễ trao giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025: Cảm xúc ấm áp từ tình yêu Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Sáng nay 31/10, Ban tổ chức Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025 đã trao giải cho 11 tác giả có bài viết xuất sắc tham dự cuộc thi.

Bung Meng Freimann, sao gốc Việt đắt nhất thế giới tăng giá chóng mặt
Thể thao

Bung Meng Freimann, sao gốc Việt đắt nhất thế giới tăng giá chóng mặt

Thể thao

Bung Meng Freimann là một trong những cầu thủ gốc Việt có đẳng cấp cao nhất. Hậu vệ trái sinh năm 2005 hiện khoác áo Luzern ở giải vô địch Thụy Sĩ. Bung Meng Freimann được Transfermarkt định giá 2,5 triệu euro (tương đương 75 tỷ đồng). Có cha là người Thụy Sỹ, mẹ là người Việt gốc Hoa, Bung Meng Freimann ấp ủ mơ ước khoác áo ĐT Việt Nam.

Nơi 'phát tích' ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?
Nhà nông

Nơi "phát tích" ngành thú y thế giới có thể là quốc gia Đông Á không có biển này, nơi cách Việt Nam 8-16 giờ bay?

Nhà nông

Cái nôi của ngành thú y thế giới có thể ở nước Mông Cổ-quốc gia Đông Á không có biển ngày nay. Bởi vì, mới đây các nhà nghiên cứu phát hiện một hàm răng ngựa 3.000 năm tuổi, những chiếc răng này đều được phẫu thuật và nhổ từng cái một.

Quảng Trị: Quốc lộ 1A có đoạn ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn
Tin tức

Quảng Trị: Quốc lộ 1A có đoạn ngập sâu, nhiều trường cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn
4

Tin tức

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Trị ngập sâu, giao thông ách tắc cục bộ. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, một số trường học trên địa bàn tỉnh này đã cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn.

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học
Xã hội

Nước rút, hàng trăm người chung tay “giải cứu” trường học

Xã hội

Sáng 31/10, khi nước vừa rút, hàng trăm thầy cô giáo, chiến sĩ và sinh viên tại Đà Nẵng đã khẩn trương dọn bùn đất, lau chùi bàn ghế, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại sau những ngày mưa lũ.

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025
Hà Nội hôm nay

Trao giải cho 11 tác giả đạt giải Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025

Hà Nội hôm nay

Sáng 31/10, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao giải cho 11 tác giả đoạt giải của Cuộc thi viết ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025. Tác phẩm "Đất quê cha" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy (Hà Nội) đã đạt giải Nhất...

Công bố quyết định phê chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các quyết định bổ nhiệm, chỉ định nhân sự tại Khánh Hòa
Tin tức

Công bố quyết định phê chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các quyết định bổ nhiệm, chỉ định nhân sự tại Khánh Hòa

Tin tức

Ngày 31/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, các quyết định phê chuẩn kết quả bầu nhân sự lãnh đạo chủ chốt, quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định các nhân sự lãnh đạo khác được công bố.

Vùng đất cổ nghìn năm này ở Bình Định từng là kinh đô Champa có các tháp Chăm đồ sộ, hoành tráng
Nhà nông

Vùng đất cổ nghìn năm này ở Bình Định từng là kinh đô Champa có các tháp Chăm đồ sộ, hoành tráng

Nhà nông

Trên "vùng đất võ" Bình Định, bên cạnh tinh thần thượng võ mạnh mẽ, còn tồn tại một dòng chảy văn hóa Champa rực rỡ và đầy bí ẩn. Di sản văn hóa Champa này được minh chứng bằng hệ thống tháp Chàm-tháp Chăm cổ kính niên đại cả nghìn năm, độc đáo, nơi kiến trúc và điêu khắc đạt đến đỉnh cao.

Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc 'Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh'
Kinh tế

Hội nghị quan trọng tại TP.HCM của các doanh nghiệp Anh ngay sau cột mốc "Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Anh"

Kinh tế

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Vương quốc Anh - Việt Nam của BritCham ngày 5/11 tại TP.HCM là một trong những diễn đàn cấp cao đầu tiên để khai thác khuôn khổ hợp tác đối tác mới giữa 2 nước.

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia
Thể thao

Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia

Thể thao

Tờ Capital de Noticias (Argentina) đã tung thêm bằng chứng cho thấy Facundo Garces không hề có gốc gác Malaysia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới
Tin tức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ mới

Tin tức

Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La.

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn thịt bò, giàu vitamin B1 và selen hơn thịt cừu, đem kho với đậu hũ thành món ngon quốc dân

Gia đình

Loại thịt này là nguồn cung cấp chất đạm, vitamin B1, B3, B6, B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen...tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030
Điện Biên Hôm Nay

Đại hội Công đoàn phường Điện Biên Phủ lần thứ I: Vững vàng bước vào nhiệm kỳ 2025-2030

Điện Biên Hôm Nay

Sáng 31/10, Công đoàn phường Điện Biên Phủ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng, kiện toàn tổ chức và đề ra phương hướng hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo
Tin tức

Đề nghị bổ sung quy định để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt người nổi tiếng để lừa đảo

Tin tức

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng AI mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng
Tin tức

Thanh Hóa: Công an xuất hiện, phong tỏa nhiều đoạn đường trước các tiệm vàng có tiếng

Tin tức

Hiện có nhiều lực lượng công an xuất hiện trước một số cửa hàng vàng có tiếng trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc thi viết 'Ký ức Hà Nội 2025' – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)
Bạn đọc

Cuộc thi viết "Ký ức Hà Nội 2025" – Những mảnh ghép đong đầy sắc màu cảm xúc (Video)

Bạn đọc

Hà Nội không chỉ là Thủ đô với những con phố tấp nập, mà còn là nơi lưu giữ biết bao ký ức và câu chuyện đời thường đầy cảm xúc. Cuộc thi viết “Ký ức Hà Nội” lần thứ IV năm 2025 do Báo Dân Việt tổ chức, từng khoảnh khắc, từng hồi ức được kể lại như những mảnh ghép sống động, đưa người xem trở về với một Hà Nội thân thuộc, bình dị mà sâu lắng.

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên 'song ngữ', chất lượng 27 điểm đầu vào
Chuyển động Sài Gòn

Tái cấu trúc ngành Sư phạm: Mục tiêu đào tạo giáo viên "song ngữ", chất lượng 27 điểm đầu vào

Chuyển động Sài Gòn

Theo GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, chiến lược phát triển giáo viên giai đoạn 2026-2035 cần tập trung chuẩn hóa, cá nhân hóa bồi dưỡng và thay đổi cơ chế chính sách để tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thu ngân sách vượt tiến độ, chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 trong năm 2025

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ghi nhận kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm với tổng thu ngân sách đạt hơn 652.500 tỷ đồng, đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương trong năm 2025, tạo động lực phát triển hạ tầng và kinh tế đô thị.

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững
Doanh nghiệp

Cùng AFA 24, Agribank lan tỏa giá trị tài chính xanh vì một tương lai bền vững

Doanh nghiệp

Hội nghị Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30-31/10/2025 tại Hà Nội, do Việt Nam đăng cai với vai trò Chủ tịch Liên đoàn Kế toán ASEAN (AFA) nhiệm kỳ 2024-2025, dưới sự chủ trì của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Agribank vinh dự đồng hành cùng sự kiện với tư cách Nhà tài trợ Vàng, thể hiện vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2
Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2

Nhà đất

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2 là thông tin mới được Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng xác nhận.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững
Xã hội

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 2025: Lan tỏa tinh thần sẻ chia, hướng tới giảm nghèo bền vững

Xã hội

Từ ngày 17/10 đến 18/11/2025, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động trên toàn quốc với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm nay, các hoạt động hướng tới mục tiêu chăm lo toàn diện cho người nghèo từ nhà ở, sinh kế đến y tế, giáo dục, qua đó tạo động lực mới cho công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới
Doanh nghiệp

Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới

Doanh nghiệp

Trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, là đội quân xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững, thế hệ trẻ Việt Nam càng được kỳ vọng là chủ thể của đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Lan Linh - Từ đam mê livestream đến hành trình truyền cảm hứng
Doanh nghiệp

Lan Linh - Từ đam mê livestream đến hành trình truyền cảm hứng

Doanh nghiệp

 Nhận thấy TikTok là nền tảng kết nối mạnh mẽ, Lan Linh bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Các video của cô không chỉ mang tính giải trí, đời thường mà còn đan xen những khoảnh khắc ý nghĩa từ các hoạt động thiện nguyện cùng gia đình.

Phẫn nộ cặp vợ chồng xăm tay con trai 1 tuổi để giành phần thưởng là một căn hộ
Xã hội

Phẫn nộ cặp vợ chồng xăm tay con trai 1 tuổi để giành phần thưởng là một căn hộ

Xã hội

Một đoạn video ghi lại cảnh bé trai mới hơn 1 tuổi gào khóc trong đau đớn khi cha mẹ cầm máy xăm “xăm” lên tay em, được cho là để tham gia một cuộc thi giành căn hộ trị giá 5 triệu rúp (khoảng 63.000 USD), đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ở Nga.

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng
Tin tức

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Tin tức

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Bộ Công an được giao quản lý quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, phân cấp quản lý quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng.

Vụ 'lùm xùm ở Cảng Quy Nhơn': Tòa xử thua kiện, Cảng Quy Nhơn đối mặt vụ kiện mới
Kinh tế

Vụ "lùm xùm ở Cảng Quy Nhơn": Tòa xử thua kiện, Cảng Quy Nhơn đối mặt vụ kiện mới

Kinh tế

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế giữa nguyên đơn là Công ty Vận tải biển Cửu Long và bị đơn là Công ty CP Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Cảng Quy Nhơn đã bị tòa tuyên án thua kiện trong hầu hết các phán quyết về bản án. Không những vậy, Cảng Quy Nhơn còn phải đối mặt với một vụ kiện khác.

Cảnh báo đáng sợ về tuyên bố vũ khí ngày tận thế của ông Trump
Điểm nóng

Cảnh báo đáng sợ về tuyên bố vũ khí ngày tận thế của ông Trump

Điểm nóng

Kế hoạch nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước leo thang mới, phá vỡ điều cấm kỵ sẽ đẩy một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu đến gần hơn, Sevim Dagdelen, chuyên gia chính sách đối ngoại của Liên minh Lý trí và Công lý (SWJ) thuộc đảng Đức Sahra Wagenknecht, phát biểu với RIA Novosti.

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải
Nhà đất

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Nhà đất

Giá thép tăng khi tâm lý thị trường cải thiện nhờ kỳ vọng Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới, cùng với đà bổ sung hàng tồn kho của các nhà máy thép Trung Quốc sau khi nới lỏng hạn chế sản xuất.

Trần Quốc Tuấn - Bậc kỳ tài quân sự trong lịch sử Việt Nam
Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Tuấn - Bậc kỳ tài quân sự trong lịch sử Việt Nam

Đông Tây - Kim Cổ

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là một danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, đồng thời là bậc kỳ tài quân sự cổ kim của thế giới.

Tin đọc nhiều

1

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

Chuyên gia Việt Nam giúp Cuba nuôi thành công loài cá sống khỏe, cứ mỗi kilogam cá giúp Cuba tiết kiệm 2 USD nhập khẩu

2

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

Năm 1430, vì sao ông vua sáng lập nhà Lê sơ lại đổi tên vùng đất này ở Thanh Hóa từ Lam Sơn thành Lam Kinh?

3

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

Một quốc gia phải nhập khẩu 90% lương thực vừa ký bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với Việt Nam

4

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng SJC và nhẫn giảm đi ngược xu hướng thế giới

5

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh

Một loài cá lượn như tàu ngầm trong bóng tối, nấu chả cần cho mì chính, nuôi thành công ở Yên Thế, nay là tỉnh Bắc Ninh