Nữ diễn viên livestream kêu cứu bị đánh: "Tôi bị gãy mũi và 2 răng"

Hiện clip kêu cứu vẫn còn trên trang cá nhân của diễn viên Phi Ngọc Ánh và được nhiều đồng nghiệp, khán giả quan tâm, lo lắng.

Trước đó, cô có để dòng trạng thái chỉ rõ người đánh mình trên trang cá nhân. Theo một người bạn của Ánh, cơ quan chức năng cũng đang làm việc với người được cho là đã gây thương tích với diễn viên này.

Diễn viên Phi Ngọc Ánh livestream kêu cứu bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Hiện nữ diễn viên đã được đưa tới bệnh viện, đã chụp CT và đang đợi kết quả. PV Dân Việt đã liên lạc với Phi Ngọc Ánh và được nữ diễn viên chia sẻ: "Hiện tôi bị gãy mũi, 2 răng và đang đợi kết quả của bác sĩ để xử lý các chấn thương. Tôi hiện cũng đang sốt và rất đau đầu".

Nữ diễn viên cũng xác nhận, cơ quan công an đã liên hệ với cô nhưng do đang điều trị nên chưa thể làm việc được.

Phi Ngọc Ánh - nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á, từng học võ Vovinam

Phi Ngọc Ánh cho biết cô và chồng cũ đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn, vẫn sống chung nhà vì tài sản đang tranh chấp chưa giải quyết xong.

Phi Ngọc Ánh, sinh năm 1987, là diễn viên kiêm cascadeur với hơn 17 năm gắn bó trong nghề. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2007 khi được mời tham gia bộ phim Sát thủ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm cùng khả năng võ thuật điêu luyện, Phi Ngọc Ánh nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Vườn đời, Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Đại gia không chồng, Vật chứng mong manh...

Diễn viên Phi Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV

Trong suốt hành trình nghệ thuật, cô đạt nhiều thành tích đáng chú ý: Giải Người đẹp Áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất tại cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2009, và giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á tại Korea Culture & Entertainment Awards 2016 (Hàn Quốc). Hiện tại, Phi Ngọc Ánh đang góp mặt trong bộ phim Người thầm lặng, đồng thời điều hành công ty giải trí riêng chuyên đào tạo diễn viên trẻ và thỉnh thoảng đảm nhận vai trò đạo diễn hành động.

Nữ diễn viên 8X từng sáng lập một câu lạc bộ phi lợi nhuận nhằm dạy kỹ năng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, hoạt động trong giai đoạn 2018–2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và lịch trình làm việc dày đặc, cô tạm ngừng hoạt động này.

Trước khi bén duyên với nghề cascadeur, Phi Ngọc Ánh đã học võ từ nhỏ và từng là thành viên đội tuyển Vovinam của quận Phú Nhuận (TP.HCM). Đam mê võ thuật đã thôi thúc cô rẽ hướng sang lĩnh vực hành động, dù ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

