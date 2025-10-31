Diễn viên "Lật mặt" gặp tai nạn, ngã giữa làn xe máy và xe tải

Diễn viên "Lật mặt" Quách Ngọc Tuyên gặp tai nạn giao thông trên đường đi quay

Tối qua (30/10), diễn viên phim Lật mặt Quách Ngọc Tuyên chia sẻ trên trang cá nhân về sự cố tai nạn giao thông xảy ra khi anh đang trên đường đi quay phim.

Theo lời kể của nam diễn viên, khi đang lưu thông, hai người đi phía trước bất ngờ va chạm khiến họ ngã ra đường. Do tình huống diễn ra quá nhanh, Quách Ngọc Tuyên chỉ kịp né người phụ nữ phía trước, nhưng xe của anh vẫn va chạm nhẹ và bị văng lên dải phân cách.

Vết thương của Quách Ngọc Tuyên sau vụ tai nạn. Ảnh: FBNV

“Tôi bị trượt trên con lươn (dải phân cách - PV) như đang chơi patin vậy. Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ không được ngã ra ngoài, ngã xuống là xe tải sẽ đâm ngay. May mắn là tôi gồng người lại và dừng được trên con lươn, nửa người nằm bên làn xe máy, nửa bên làn xe tải”, anh kể lại.

Nhờ mặc áo khoác dày nên Quách Ngọc Tuyên chỉ bị xây xát phần mềm, quần áo rách nhiều chỗ. Sau khi đến trạm y tế để rửa vết thương, nam diễn viên cho biết sức khỏe hiện ổn định và vẫn tiếp tục quay phim cùng ê-kíp.

Anh hài hước chia sẻ thêm: “Lúc rửa vết thương mới thấy đã cuộc đời, cảm giác tê tái luôn".

Quách Ngọc Tuyên được biết đến với Lật mặt 7, Lật mặt 8 của Lý Hải. Ảnh: FBNV

Quách Ngọc Tuyên (sinh năm 1984) xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nhỏ anh đã phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh, từng làm phụ hồ và bảo vệ trước khi theo học Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Quách Ngọc Tuyên ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt vai diễn trong: Vi Cá tiền truyện, Cái Tết của thằng khờ, Cuốc xe nửa đêm...



Bước vào nghề từ sân khấu Nụ Cười Mới, Quách Ngọc Tuyên dần khẳng định tên tuổi qua các vai diễn trong Giang hồ chợ mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt: 48h cùng nhiều web drama do chính anh đầu tư sản xuất.

Ngoài diễn xuất, anh còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc, gần gũi. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, lối diễn hài hước đã trở thành "người tình trong mộng" của nhiều fan nữ, trong đó có Thảo Hân - vợ trẻ kém anh 16 tuổi. Quách Ngọc Tuyên hiện có tổ ấm hạnh phúc bên vợ trẻ và hai con nhỏ.

Hơn 10 năm làm nghề, Quách Ngọc Tuyên vẫn chăm chỉ casting (thử vai), tìm kiếm cơ hội. Những năm gần đây, anh gây chú ý khi xuất hiện trong loạt phim Lật mặt của Lý Hải, đặc biệt ở phần 8 với vai diễn có chiều sâu tâm lý, kề cạnh các tuyến nhân vật chính.

