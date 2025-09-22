Nữ sinh "mất tích bí ẩn", đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, Hà Nội, cho biết công an đang xác minh trình báo mất tích của chị Bùi Bích Phương (22 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, trú tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc).

Theo bà Phạm Thủy, mẹ của Phương, con gái bà rời nhà chiều 11/9 sau khi có mâu thuẫn với bạn. Khoảng 15h, Phương gọi điện báo đang ở Lotte Mall Tây Hồ, sau đó mất liên lạc. Đến tối, gia đình trình báo công an.

Hình ảnh nữ sinh Bùi Bích Phương. Ảnh: GĐCC.

Ngày 12/9, bà Thủy đến trung tâm thương mại xin trích xuất camera, đồng thời đăng thông tin tìm con trên mạng xã hội. Tối cùng ngày, một người dân báo phát hiện giấy tờ tùy thân của Phương gần mép sông Hồng, khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội). Hai ngày sau, tại vị trí này, bà Thủy tìm thấy xe đạp điện của con. Nhân chứng cho hay khoảng 17h ngày 11/9 có hai thanh niên dắt xe đến bỏ lại.

Hình ảnh nữ sinh Bùi Bích Phương trước khi ra khỏi nhà. Ảnh: GĐCC.

Mẹ nữ sinh cho biết dữ liệu camera xác nhận Phương xuất hiện tại khu vực quận Long Biên cũ, song hình ảnh của chị cũng như hai thanh niên trên không được tìm thấy quanh đền Rừng. Gia đình sau đó tiếp tục trình báo Công an TP Hà Nội.

Vài ngày gần đây, một người dân ở huyện Nam Trực (Nam Định) thông báo phát hiện thi thể có đặc điểm giống Phương nhưng không có giấy tờ tùy thân. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng đang giám định ADN để xác định danh tính.

UBND phường Đông Ngạc cho biết công an đang điều tra và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả.