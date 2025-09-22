Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Pháp luật
Thứ hai, ngày 22/09/2025 14:44 GMT+7

Nữ sinh "mất tích bí ẩn", đồ vật cá nhân được phát hiện tại nhiều nơi ở Hà Nội

+ aA -
Xuân Huy Thứ hai, ngày 22/09/2025 14:44 GMT+7
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ mất tích nhiều ngày, trong khi giấy tờ tùy thân và xe đạp điện của cô lần lượt được phát hiện tại các địa điểm khác nhau ở Hà Nội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc, Hà Nội, cho biết công an đang xác minh trình báo mất tích của chị Bùi Bích Phương (22 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, trú tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc).

Theo bà Phạm Thủy, mẹ của Phương, con gái bà rời nhà chiều 11/9 sau khi có mâu thuẫn với bạn. Khoảng 15h, Phương gọi điện báo đang ở Lotte Mall Tây Hồ, sau đó mất liên lạc. Đến tối, gia đình trình báo công an.

Hình ảnh nữ sinh Bùi Bích Phương. Ảnh: GĐCC.

Ngày 12/9, bà Thủy đến trung tâm thương mại xin trích xuất camera, đồng thời đăng thông tin tìm con trên mạng xã hội. Tối cùng ngày, một người dân báo phát hiện giấy tờ tùy thân của Phương gần mép sông Hồng, khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội). Hai ngày sau, tại vị trí này, bà Thủy tìm thấy xe đạp điện của con. Nhân chứng cho hay khoảng 17h ngày 11/9 có hai thanh niên dắt xe đến bỏ lại.

Hình ảnh nữ sinh Bùi Bích Phương trước khi ra khỏi nhà. Ảnh: GĐCC.

Mẹ nữ sinh cho biết dữ liệu camera xác nhận Phương xuất hiện tại khu vực quận Long Biên cũ, song hình ảnh của chị cũng như hai thanh niên trên không được tìm thấy quanh đền Rừng. Gia đình sau đó tiếp tục trình báo Công an TP Hà Nội.

Vài ngày gần đây, một người dân ở huyện Nam Trực (Nam Định) thông báo phát hiện thi thể có đặc điểm giống Phương nhưng không có giấy tờ tùy thân. Do thi thể đã phân hủy, cơ quan chức năng đang giám định ADN để xác định danh tính.

UBND phường Đông Ngạc cho biết công an đang điều tra và sẽ cung cấp thông tin khi có kết quả.

Tham khảo thêm

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai

Truy tố người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua ở Đồng Nai

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh

Phó viện trưởng bịa tên trường Cambridge, lừa đảo hàng nghìn người nộp tiền thi chứng chỉ Tiếng Anh

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải dưới mương; trộm chó manh động cướp xe máy bỏ trốn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Truy bắt hai kẻ trộm chó rất manh động khi đập ô tô, cướp xe máy của người dân để tẩu thoát

Hai kẻ trộm chó manh động chống trả quyết liệt, dùng đao đập vỡ kính ô tô, cướp xe máy của người dân để chạy trốn khi bị truy đuổi ở xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Pháp luật
Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Pháp luật
Ba nghi phạm gây án mạng ở Đồng Nai, sa lưới tại Tây Ninh

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái

Pháp luật
Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái

Nóng: Bắt 1 đối tượng trong vụ dùng máy xúc cào, múc mộ ở Hưng Yên

Pháp luật
Nóng: Bắt 1 đối tượng trong vụ dùng máy xúc cào, múc mộ ở Hưng Yên

Đọc thêm

Thanh niên từng cai nghiện ma túy chém mẹ tử vong, chị ruột bị thương tích
Chuyển động Sài Gòn

Thanh niên từng cai nghiện ma túy chém mẹ tử vong, chị ruột bị thương tích

Chuyển động Sài Gòn

Vũ Văn H, từng nghiện ma túy và đã cai nghiện về địa phương, đối tượng sau đó đã dùng hung khí chém mẹ ruột tử vong, chị ruột bị thương.

Hoàng hậu đầu tiên của Minh Thế Tông có cái kết thảm khốc thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu đầu tiên của Minh Thế Tông có cái kết thảm khốc thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng hậu đầu tiên của Minh Thế Tông là một nữ nhân tài mạo song toàn nhưng lại chết thảm nơi hậu cung tàn khốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ vũ khí bí mật mới
Điểm nóng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ vũ khí bí mật mới

Điểm nóng

Triều Tiên đã sở hữu một vũ khí bí mật mới và đạt được những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu và phát triển quốc phòng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 13, Hội nghị Nhân dân Tối cao khóa 14. Bài phát biểu của ông đã được KCNA đăng tải.

Lắng nghe nông dân nói: Kiến nghị kết nối thương mại số từ ba trụ cột quan trọng
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: Kiến nghị kết nối thương mại số từ ba trụ cột quan trọng

Kinh tế

Kết nối thương mại số được coi là “tấm hộ chiếu” để nông sản Việt Nam mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bình Điền tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi
Doanh nghiệp

Bình Điền tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi

Doanh nghiệp

Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 vừa khép lại vào chiều 20/9 với nhiều cảm xúc tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Với sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc, hội đua không chỉ là một sự kiện thể thao đặc sắc mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa. Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với vai trò là nhà tài trợ chính đã góp phần làm nên thành công và lan tỏa giá trị của lễ hội.

Phân bón Bình Điền: Dấu ấn tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Nhà nông

Phân bón Bình Điền: Dấu ấn tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Nhà nông

Tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước, không gian trưng bày của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền có nhiều điểm mới, sáng tạo thu hút đông đảo khách tham quan.

Xuất khẩu một loài cá của Việt Nam sang Nhật Bản tăng 88%, Thái Lan 248%, vì sao Mỹ giảm mua?
Nhà nông

Xuất khẩu một loài cá của Việt Nam sang Nhật Bản tăng 88%, Thái Lan 248%, vì sao Mỹ giảm mua?

Nhà nông

Xuất khẩu cá ngừ 8 tháng 2025 đạt 633 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ giảm 4%, trong khi giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 88%, Thái Lan 248%.

Chạy hơn 300km để tận tay nhận giải thưởng 50 triệu đồng từ Number 1
Gia đình

Chạy hơn 300km để tận tay nhận giải thưởng 50 triệu đồng từ Number 1

Gia đình

Mới 19 tuổi, chị Lê Thị Ngọc Trang (xã Vĩnh Gia, An Giang) đã có chuyến đi xa đáng nhớ, cùng chồng và gia đình chạy xe hơn 300km từ sáng sớm đến Bình Dương (cũ) để tận tay nhận giải Nhất 50 triệu đồng từ chương trình khuyến mãi hè “Tiếp năng lượng, bền đam mê” của Number 1.

Nữ doanh nhân “say nắng” phi công trẻ, chi hàng trăm nghìn USD giúp ly hôn nhưng sau đó đòi lại tiền
Xã hội

Nữ doanh nhân “say nắng” phi công trẻ, chi hàng trăm nghìn USD giúp ly hôn nhưng sau đó đòi lại tiền

Xã hội

Một nữ doanh nhân tại Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chi 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 420.000 USD) để giúp nhân viên trẻ ly hôn với vợ, bồi thường và chu cấp cho con, song sau đó lại kiện đòi tiền vì nhận ra hai người “không hợp nhau”.

Nông dân Việt Nam xuất sắc được chọn tham dự tọa đàm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc được chọn tham dự tọa đàm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh

Nhà nông

Từng được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021, ông Hoàng Đình Quê, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn là một trong 4 gương mặt tiêu biểu tham dự toạ đàm “Thi đua ái quốc trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 22/9.

Siêu bão số 9 mạnh cực đại, giật cấp 17 sắp vào Biển Đông: Bộ GDĐT chỉ đạo 'khẩn'
Xã hội

Siêu bão số 9 mạnh cực đại, giật cấp 17 sắp vào Biển Đông: Bộ GDĐT chỉ đạo "khẩn"

Xã hội

Trước dự báo cơn bão số 9 giật trên cấp 17 sắp vào Biển Đông, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã có công điện gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra.

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'
Thể thao

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

Thể thao

Truyền thông Indonesia bất ngờ đưa tin ĐT Việt Nam đang lên kế hoạch nhập tịch 3 cầu thủ gốc Brazil để quyết tâm phục hận Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ
Bạn đọc

Vướng mặt bằng, dự án nghìn tỷ ở Đà Nẵng nham nhở, dân kêu khổ

Bạn đọc

Nhiều hộ dân dọc tuyến Dự án Liên kết vùng miền Trung (TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng bụi bặm, đường sá nham nhở, ngập úng kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và giao thông.

Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga
Điểm nóng

Truyền thông nói về 'món quà' bất ngờ của Thủ tướng Anh Starmer dành cho Nga

Điểm nóng

Thủ tướng Anh Keir Starmer cần hiểu rằng chính phủ hiện nay ở London đang tạo ra “món quà cho Trung Quốc và Nga” khi làm suy yếu ảnh hưởng của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc, tờ The Daily Express dẫn báo cáo của Ủy ban liên đảng về đối ngoại cho biết.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp
Chuyển động Sài Gòn

Thành ủy TP.HCM yêu cầu thành lập Tổ kiểm tra giám sát mô hình chính quyền 2 cấp

Chuyển động Sài Gòn

Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, đề xuất thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp.

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Ninh Bình FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Trận đấu giữa Ninh Bình FC vs Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 22/9 trên sân Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 4 V.League 2025/2026.

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập
Văn hóa - Giải trí

Hé lộ lý do Vu Mông Lung tử vong, ba người bị công an triệu tập

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn thất thiệt, công an Bắc Kinh đã công bố kết luận chính thức về cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nhà đầu tư bất động sản có xu hướng chuyển dịch từ miền Bắc vào TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thời gian gần đây, một số nhà đầu tư bất động sản phía Bắc tìm đến khu vực phía Nam khiến dòng vốn dịch chuyển, từ đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên.

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự
Lai Châu Ngày Mới

Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chuẩn bị Đại hội, cho ý kiến vào văn kiện và kiện toàn nhân sự

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị do đồng chí Phạm Ngọc Đang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh, chủ trì.

Giám đốc BV Bạch Mai: 'Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm'
Xã hội

Giám đốc BV Bạch Mai: "Miễn viện phí toàn dân là chiến lược phát triển đất nước, đặt con người ở vị trí trung tâm"

Xã hội

PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72 là một chủ trương lớn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm bảo đảm mọi người dân đều có quyền tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo lắng về chi phí.

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh
Chuyển động Sài Gòn

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Chuyển động Sài Gòn

Nam học sinh cấp hai ở TP.HCM mất lái xe đạp điện, lao xuống sông và bị cuốn ra xa. Anh Nguyễn Hoàng Huy, một thành viên lực lượng an ninh xã, đã kịp thời nhảy xuống cứu em.

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố
Kinh tế

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Kinh tế

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra tiến độ một loạt dự án trọng điểm khu vực Tây Bắc thành phố như cảng Liên Chiểu, đường ven biển nối cảng, khu đô thị Làng Vân, Khu thương mại tự do và khu tái định cư phục vụ các dự án, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Tin tức

Tân Phó Bí thư Bùi Văn Khắng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tin tức

Tại kỳ họp lần thứ 31 HĐND Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai là người đã thiết kế Lễ đài Độc lập ngày 2/9/1945?

Đông Tây - Kim Cổ

Giản dị mà tinh tế, Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 là minh chứng cho tài hoa của kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh – bậc thầy bước ra từ Trường Mỹ thuật Đông Dương, người đã biến nghệ thuật kiến trúc thành dấu ấn bất hủ trong lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên
Kinh tế

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Vietjet nhận bàn giao tàu bay Boeing đầu tiên

Kinh tế

Ngày 21/9 tại Seattle, Hoa Kỳ – Vietjet chính thức nhận bàn giao tàu bay Boeing 737-8 đầu tiên trong đơn đặt hàng 200 chiếc trị giá 32 tỷ USD với Boeing, nhà sản xuất tàu bay hàng đầu thế giới. 

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Tin tức

Ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030,... Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy
Chuyển động Sài Gòn

Học viện Hàng không cảnh báo chiêu trò lừa sinh viên du học, hai tân sinh viên vừa sập bẫy

Chuyển động Sài Gòn

Hai tân sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam suýt mất tích ở Tây Ninh sau khi bị dụ dỗ tham gia "chương trình quốc tế". Vụ việc cho thấy sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo nhằm vào sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổng rà soát cơ sở vật chất trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp

Chuyển động Sài Gòn

Theo công văn số 2057/UBND-TH của UBND TP.HCM, toàn bộ các xã phường phải tổng rà soát cơ sở vật chất trường học công lập và trình UBND TP.HCM trước ngày 30/9.

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?
Thể thao

Tiền đạo SLNA từng bị cấm thi đấu vì thiếu văn hóa với trọng tài là ai?

Thể thao

Tiền đạo Ngô Văn Lương từng bị cấm thi đấu 3 trận vì thiếu văn hóa với trọng tài khi anh còn khoác áo đội trẻ SLNA.

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng
Tin tức

Đoàn kiểm tra của Bộ Công an kiểm tra tại Công an TP Đà Nẵng

Tin tức

Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ làm Trưởng Đoàn đã đến kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an thời gian qua tại Công an TP Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

4

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

5

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình