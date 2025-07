Trùm giang hồ Vy "ngộ" bị khởi tố về tội đưa hối lộ để "chạy án"

Chiều 21/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vy (tức Vy "ngộ" - 44 tuổi) về tội Đưa hối lộ theo quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.



Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ két sắt, cùng nhiều tài liệu tại nơi ở của Vy "ngộ". Nguồn: PLO

Trước đó ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án để điều tra những hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Vy, "đại ca" giang hồ ở Thanh Hóa, có mạng lưới quan hệ chằng chịt, len lỏi tại trại giam.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Văn Vy đang tìm cách can thiệp vào quá trình thi hành án để “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”) khi đang thụ án tù chung thân vì tội giết bạn tù.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vy đã móc nối với một cựu quân nhân tên L - là người nhận và chuyển 350 triệu đồng đến một cán bộ có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm tác động giảm án cho Hòa.

Trùm giang hồ Thanh Hóa Vy “ngộ” bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ để “chạy án”. Nguồn: PLO

Sau khi nhận được số tiền 350 triệu đồng, cựu quân nhân tên L trong vai trò trung gian đã giữ lại 70 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân, số tiền còn lại được chuyển tiếp theo thỏa thuận trước đó cho cán bộ có thẩm quyền để xin được giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa.

Từ các tài liệu thu thập được, cựu quân nhân L đã thừa nhận hành vi môi giới hối lộ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của Vy.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ thêm hành vi phạm tội khác của Nguyễn Văn Vy và các đối tượng có liên quan.

Công an giải cứu cô gái bị đối tượng xăm trổ khống chế giữa đêm

Ngày 21/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa giải cứu cô gái bị một người dùng dao khống chế, giữ người trái pháp luật ở xã Hiền Quan (Phú Thọ).

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo từ Công an xã Hiền Quan về vụ việc một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại khu vực cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.

Công an khống chế được đối tượng dương tính ma túy dùng dao uy hiếp một phụ nữ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cùng đại tá Trương Quang Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác xử lý, tổ chức lực lượng, phương án và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin và người dân xung quanh.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả lớn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo huy động khẩn cấp lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra, cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ liên quan và công an địa phương tổ chức phong tỏa hiện trường, thiết lập khu vực an toàn, đồng thời triển khai đồng bộ, linh hoạt và kiên quyết các biện pháp nghiệp vụ.

Trước diễn biến phức tạp, đối tượng manh động, có vũ khí nguy hiểm, tinh thần kích động, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn không chỉ trực tiếp chỉ đạo mà trực tiếp tham gia vào quá trình tiếp cận, thuyết phục, đấu tranh tâm lý với đối tượng, thể hiện sự quyết đoán, linh hoạt trong xử lý tình huống khẩn cấp.

Dưới sự chỉ huy trực tiếp, các lực lượng đã vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tác động tâm lý để giảm sự kích động, khơi dậy yếu tố cảm xúc và tính người; đưa người thân đến hiện trường để vận động, khơi gợi tình cảm gia đình nhằm cảm hóa đối tượng; đồng thời, xây dựng nhiều phương án khống chế nếu đối tượng có hành vi manh động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin.

Nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: CAPT. Nguồn: VOV

Sau hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, đến khoảng 2h30 sáng 21/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang (SN 1992, trú tại Trạm Thản, Phú Thọ), giải cứu an toàn con tin, không để xảy ra thương vong.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 20/7, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang đã điều khiển xe mô tô BKS 21B1-552.83 đuổi theo xe taxi Xanh SM BKS 19H-067.58 do anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại phường Âu Cơ, Phú Thọ) điều khiển, chở chị Mai Thị Thu Trang (SN 1996, trú tại xã Trạm Thản).

Khi đến khu vực cầu Ngọc Tháp (đường Hồ Chí Minh, xã Hiền Quan), Giang áp sát, dùng gậy kim loại đập vỡ kính xe taxi, sau đó dùng dao nhọn tấn công tài xế, gây thương tích.

Tiếp theo, đối tượng xông vào xe, dùng dao khống chế, đe dọa chị Trang, cắt tóc và tiếp tục gây thương tích khiến nạn nhân hoảng loạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Mai Đức Giang để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: CAPT. Nguồn: VOV

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối tượng Mai Đức Giang để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển thuê 2 bánh heroin để lấy 5 triệu tiền công

Vào hồi 13h chiều 21/7, tại km 229+100 Quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Tó Khò, xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã bắt quả tang đối tượng Vàng A Lâu (tên gọi khác là Vàng A Sơn), sinh năm 2000, thường trú tại bản Nậm Vì, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vàng A Lâu cùng tang vật. Nguồn: VOV

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin và một xe máy mà đối tượng sử dụng làm phương tiện vận chuyển.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Vàng A Lâu khai nhận số ma túy trên do một người đàn ông dân tộc Mông (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) thuê vận chuyển từ xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu với tiền công là 5 triệu đồng. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia đình ông Đinh La Thăng không nhờ ai viết bài, đăng tin kêu gọi đặc xá

Ngày 21/7, Văn phòng luật sư Hoàng Hưng có “Thông cáo pháp lý về ông Đinh La Thăng và yêu cầu của gia đình”.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Văn Hướng, Trưởng Văn phòng luật sư Hoàng Hưng cho biết, lý do ra thông cáo vì gần đây, có nhiều bài viết trên mạng liên quan ông Đinh La Thăng.

“Có nhiều quan điểm trái chiều, phân tích tích cực có nhưng tiêu cực cũng có nên tôi đại diện cho gia đình, phát ngôn chính thức để mọi người hiểu rõ. Hoàn toàn không có chuyện gia đình nhờ người này, người kia viết bài, đăng tin. Việc này thậm chí có thể ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của ông Đinh La Thăng”, luật sư Hướng chia sẻ.

Luật sư Hướng cũng khẳng định, sẽ có động thái pháp lý với bất kỳ ai dùng hình ảnh ông Đinh La Thăng, viết bài với mục đích cá nhân.

Một phiên tòa xét xử các bị cáo, trong đó có ông Đinh La Thăng. Ảnh TTXVN

Nội dung Thông cáo pháp lý thể hiện, hôm 5/7, vợ ông Đinh La Thăng ký đơn yêu cầu luật sư, ủy quyền cho Văn phòng luật sư Hoàng Hưng thực hiện phát ngôn của ông Đinh La Thăng và gia đình về nhiều bài viết, các quan điểm trên mạng trong thời gian qua.

Văn phòng luật sư Hoàng Hưng khẳng định, ông Đinh La Thăng cùng gia đình chưa có một yêu cầu nào để cá nhân, tổ chức viết bài nhận xét, đánh giá hoặc kêu gọi đặc xá cho ông.

Nhiều bài viết của cá nhân trên mạng xã hội đã sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của ông Đinh La Thăng khi chưa được sự đồng ý là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền nhân thân của công dân và có thể gây lên những quan điểm trái chiều trong xã hội.

Do vậy, Văn phòng luật sư Hoàng Hưng đề nghị mọi người không tiếp tục sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của ông Đinh La Thăng.

Cũng theo Thông cáo, ông Đinh La Thăng đang chấp hành án theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quy kết của các bản án, ông Thăng không tham ô, tham nhũng, không vụ lợi cá nhân. Hình phạt của vị này chỉ liên quan đến hành vi quản lý và điều hành theo chức trách nhiệm vụ được giao.

Ông Đinh La Thăng cũng thực hiện hết khả năng về tài sản (căn nhà duy nhất bán đấu giá để thi hành án), hiện nay không còn nguồn thu nhập hay tài sản nào khác. Thời gian vừa qua, do ông Thăng mắc một số bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu nên phải điều trị tại các cơ sở y tế.

Ông Đinh La Thăng bị xét xử ở 4 vụ án khác nhau và nhận hình phạt tổng hợp 30 năm tù, phải chịu trách nhiệm dân sự hơn 800 tỷ đồng.

Cụ thể, trong vụ án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, vị này bị phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (luật hình sự năm 1999).

Tiếp đến, ông Thăng bị phạt 18 năm tù trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN góp 800 tỷ đồng vào Ngân hàng Oceanbank.

Trong vụ án cao tốc TP.HCM - Trung Lương, TAND TP.HCM phạt ông Đinh La Thăng 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Năm 2021, TAND TP.Hà Nội tuyên án 11 năm tù với ông Đinh La Thăng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án Ethanol Phú Thọ.

Cô gái đâm chết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa vụ án Trần Thị Minh Thư (SN 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũ) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”

Theo cáo trạng, chiều 6/3/2024, Thư lên mạng xã hội Facebook thì thấy Phan Nguyễn Ngọc Hân (SN 2007, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai cũ) bình luận “chơi kiểu nào đây bay” tại dòng trạng thái của một người bạn. Trước đó, Thư cũng từng bình luận “kiểu nào cũng chơi, lẹ đi”.

Trần Thị Minh Thư tại phiên xét xử. Nguồn: Công Lý

Thấy vậy, Thư nghĩ rằng Hân đã cố tình nhái lại câu của mình để… khiêu khích. Bực tức nên Thư nhắn tin hẹn gặp Hân tại Hội trường 23/03 thị xã An Khê (cũ) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn, nghe vậy Hân liền đồng ý.

Đến khoảng 20h25' cùng ngày, tại đường Nguyễn Văn Trỗi trước cổng Trường mầm non Sơn Ca (thuộc TDP 6, phường An Bình, thị xã An Khê), Thư và Hân gặp nhau, khi đi cả hai đều rủ thêm bạn đi cùng.

Trong lúc nói chuyện, Thư chủ động đạp vào người Hân thì bị Hân túm được tóc kéo xuống dẫn đến xô xát đánh nhau.

Bị đánh, Thư đã dùng dao mang theo từ trước đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, đùi của Hân. Khi Thư được nhóm bạn kéo ra ngoài thì thấy Hân ngồi gục xuống đường. Thấy vậy, hai nhóm không đánh nhau nữa mà bỏ đi, còn Phan Nguyễn Ngọc Hân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã An Khê thì tử vong.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Thị Minh Thư 18 năm tù về tội “Giết người”.