Nữ Tiktoker "bẻ cong" 12 chiếc xương sườn để có "vòng eo cong kiến"

Trước đó, cô đã chi hơn 100.000 USD cho hàng loạt ca “dao kéo” nhằm khắc phục sự tự ti do từng bị bắt nạt vì ngoại hình khi còn nhỏ.

Tiffany đã bay đến Beverly Hills để thực hiện ca “điêu khắc xương sườn” (rib sculpt surgery) – một kỹ thuật hiếm hiện chỉ do bác sĩ Obaid Chaudhry đảm nhận tại Mỹ. Theo quảng cáo, đây là thủ thuật “ít xâm lấn, không để lại sẹo”, sử dụng thiết bị siêu âm để bẻ và tái định hình tối đa 12 chiếc xương sườn, giúp vòng eo thu nhỏ đáng kể.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Tiffany cho biết, sau phẫu thuật, cô phải mặc corset và áo nịt đặc biệt để giúp xương ổn định ở vị trí mới.

“Tôi đã cố gắng tập luyện, ăn uống lành mạnh nhưng vòng eo vẫn không nhỏ đi. Đây là cách duy nhất giúp tôi đạt được hình thể mong muốn, và tôi hoàn toàn mê mẩn kết quả này”, cô nói.

Giờ đây, Tiffany phải mặc corset thường xuyên để các khung xương của cô ổn định và cố định đúng vị trí sau phẫu thuật. Ảnh: Instagram

Mô tả quá trình phẫu thuật, Tiffany kể rằng cô được gây mê toàn thân, sau đó bác sĩ dùng một thiết bị giống cây kim nhỏ tạo vài vết rạch ở lưng và ngực trước. “Ông ấy đưa thiết bị vào, bẻ gãy từng chiếc xương sườn, rồi đẩy và nắn chúng vào vị trí mới”, cô kể.

Không chỉ phẫu thuật xương sườn, Tiffany còn hút mỡ vùng hông, eo và lưng dưới để tạo đường cong hoàn hảo. Sau ca mổ, cô phải mặc đai nén cùng corset suốt ba tháng để định hình cơ thể.

“Tôi thấy hơi khó chịu nhưng không thực sự đau. Tôi phải ngủ trên ghế tựa, không được nằm nghiêng vì có thể ảnh hưởng đến quá trình lành xương”, Tiffany chia sẻ. “Do phải mặc corset và đai nén suốt ngày, tôi cảm giác như bị bó chặt".

Trước đó, Tiffany đã nhiều lần can thiệp thẩm mỹ, bao gồm nâng ngực, cắt mí, hút mỡ cằm và tay, thu nhỏ môi lớn, làm săn vùng kín, nâng mông kiểu Brazil rồi thu nhỏ lại, cắt da bụng, tiêm botox và filler.

Dù tổng chi phí đã vượt quá 100.000 USD, Tiffany khẳng định cô vẫn chưa có ý định dừng lại. “Tôi muốn làm căng da cổ và cấy tóc vì tóc ngày càng thưa”, cô nói. “Trước đây tôi có thể giấu chuyện này vì sợ bị đánh giá, nhưng giờ thì không – tôi làm vì bản thân mình".

Người mẹ đơn thân hiện hoạt động trong ngành giải trí người lớn, cũng là một Tiktotker, cho biết ngoại hình mới giúp cô tăng đáng kể thu nhập trên nền tảng OnlyFans. “Tôi cảm thấy mạnh mẽ, gợi cảm và là chính mình hơn bao giờ hết. Càng đầu tư vào bản thân, tôi càng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ – và tôi đang thật sự hạnh phúc", Tiffany chia sẻ.