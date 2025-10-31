Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:00 GMT+7

Nữ Tiktoker "bẻ cong" 12 chiếc xương sườn để có "vòng eo cong kiến"

+ aA -
Mộc An (Theo DM) Thứ sáu, ngày 31/10/2025 18:00 GMT+7
Tiffany Wisconsin, 37 tuổi (Mỹ) đã chấp nhận để 12 chiếc xương sườn bị bẻ cong trong ca phẫu thuật đặc biệt, với mong muốn sở hữu thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trước đó, cô đã chi hơn 100.000 USD cho hàng loạt ca “dao kéo” nhằm khắc phục sự tự ti do từng bị bắt nạt vì ngoại hình khi còn nhỏ.

Tiffany đã bay đến Beverly Hills để thực hiện ca “điêu khắc xương sườn” (rib sculpt surgery) – một kỹ thuật hiếm hiện chỉ do bác sĩ Obaid Chaudhry đảm nhận tại Mỹ. Theo quảng cáo, đây là thủ thuật “ít xâm lấn, không để lại sẹo”, sử dụng thiết bị siêu âm để bẻ và tái định hình tối đa 12 chiếc xương sườn, giúp vòng eo thu nhỏ đáng kể.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, Tiffany cho biết, sau phẫu thuật, cô phải mặc corset và áo nịt đặc biệt để giúp xương ổn định ở vị trí mới.

“Tôi đã cố gắng tập luyện, ăn uống lành mạnh nhưng vòng eo vẫn không nhỏ đi. Đây là cách duy nhất giúp tôi đạt được hình thể mong muốn, và tôi hoàn toàn mê mẩn kết quả này”, cô nói.

Giờ đây, Tiffany phải mặc corset thường xuyên để các khung xương của cô ổn định và cố định đúng vị trí sau phẫu thuật. Ảnh: Instagram

Mô tả quá trình phẫu thuật, Tiffany kể rằng cô được gây mê toàn thân, sau đó bác sĩ dùng một thiết bị giống cây kim nhỏ tạo vài vết rạch ở lưng và ngực trước. “Ông ấy đưa thiết bị vào, bẻ gãy từng chiếc xương sườn, rồi đẩy và nắn chúng vào vị trí mới”, cô kể.

Không chỉ phẫu thuật xương sườn, Tiffany còn hút mỡ vùng hông, eo và lưng dưới để tạo đường cong hoàn hảo. Sau ca mổ, cô phải mặc đai nén cùng corset suốt ba tháng để định hình cơ thể.

“Tôi thấy hơi khó chịu nhưng không thực sự đau. Tôi phải ngủ trên ghế tựa, không được nằm nghiêng vì có thể ảnh hưởng đến quá trình lành xương”, Tiffany chia sẻ. “Do phải mặc corset và đai nén suốt ngày, tôi cảm giác như bị bó chặt".

Trước đó, Tiffany đã nhiều lần can thiệp thẩm mỹ, bao gồm nâng ngực, cắt mí, hút mỡ cằm và tay, thu nhỏ môi lớn, làm săn vùng kín, nâng mông kiểu Brazil rồi thu nhỏ lại, cắt da bụng, tiêm botox và filler.

Dù tổng chi phí đã vượt quá 100.000 USD, Tiffany khẳng định cô vẫn chưa có ý định dừng lại. “Tôi muốn làm căng da cổ và cấy tóc vì tóc ngày càng thưa”, cô nói. “Trước đây tôi có thể giấu chuyện này vì sợ bị đánh giá, nhưng giờ thì không – tôi làm vì bản thân mình".

Người mẹ đơn thân hiện hoạt động trong ngành giải trí người lớn, cũng là một Tiktotker, cho biết ngoại hình mới giúp cô tăng đáng kể thu nhập trên nền tảng OnlyFans. “Tôi cảm thấy mạnh mẽ, gợi cảm và là chính mình hơn bao giờ hết. Càng đầu tư vào bản thân, tôi càng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ – và tôi đang thật sự hạnh phúc", Tiffany chia sẻ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Kỳ lạ ngôi nhà có nền đất "nổi hình vảy rồng" giữa miền Tây sông nước

Tại Vĩnh Long, tồn tại một ngôi nhà có nền không bằng phẳng mà nổi lên thành từng mảng hình “vảy rồng” tự nhiên. Nhiều năm qua, ngôi nhà này đã trở thành điểm đến đặc biệt thu hút, không chỉ vì vẻ độc đáo hiếm thấy, mà còn bởi câu chuyện văn hoá, địa lý và nhân sinh đằng sau từng “vảy đất” ấy.

Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Xã hội
Đường bị chia cắt, công an và dân quân dùng xe múc đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Xã hội
Vừa khánh thành hơn 2 tháng, điểm trường vùng cao ở Đà Nẵng nứt gãy, sụt lún nghiêm trọng

Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Xã hội
Bám bản giữa lũ dữ, cô giáo và chiến sĩ cùng giữ ấm vùng cao ở Đà Nẵng

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Xã hội
Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Đọc thêm

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh
Gia đình

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh

Gia đình

Trong phim Sex Education có một nhân vật ít xuất hiện nhưng lại là người anh trai vững chãi, bảo vệ em gái và gia đình.

Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?
Đông Tây - Kim Cổ

Tư Mã Ý lấy hiệu là “Trủng Hổ”, nghe đã lạnh sống lưng, vì sao vậy?

Đông Tây - Kim Cổ

Tư Mã Ý (179 – 7 tháng 9 năm 251) là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho nước Tào Ngụy thời kỳ Tam quốc, đồng thời ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ.

20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?
Đông Tây - Kim Cổ

20 vạn quân Tống thảm bại trước Đại Việt, số còn lại rút về được bao nhiêu?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi về nước, nhà Tống kiểm kê thiệt hại. Ngày 16/4/1077, Thái Thừa Hy dâng sớ tâu trình cụ thể. Số quân lính và dân phu 30 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống tính ra là 5.190.000 lạng vàng.

Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập
Media

Nước lũ dâng nhanh, người dân vùng trũng Hà Tĩnh đưa ô tô, vật nuôi lên cao tránh ngập

Media

Nước lũ dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước tại các sông, hồ ở Hà Tĩnh tiếp tục lên nhanh. Trước nguy cơ ngập sâu, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và các khu trũng thấp tất bật di chuyển tài sản, xe cộ và vật nuôi lên cao để tránh thiệt hại.

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc
Gia đình

Tháng sinh Âm lịch tốt lành, ai sở hữu có đủ năng lực biết mơ ước thành hiện thực, vừa giàu có vừa hạnh phúc

Gia đình

Những người sinh tháng Âm lịch này thường tận dụng thế mạnh của mình để mang lại sự giàu có bất ngờ và may mắn lâu dài trong cuộc sống.

Bị 'thôi miên' trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt
Nhà nông

Bị "thôi miên" trong triển lãm “Hoạ Cá” của hoạ sĩ Đặng Phương Việt

Nhà nông

Những bức tranh cá của hoạ sĩ Đặng Phương Việt đang trưng bày tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM), do "vua tiêu" Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức, khiến người thưởng lãm đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của màu sắc. Cùng với ánh sáng, âm nhạc trong không gian nghệ thuật, nhiều người ngắm tranh mà như bị "thôi miên", không thể rời mắt...

Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất về bão KALMAEGI: Dự bão cơn bão số 13 vào đâu, có thể đạt đến cấp nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI - dự báo cơn bão số 13 đang tăng tốc trên vùng biển Philippines. Trong những ngày tới, bão vẫn tiếp tục mạnh lên, sẽ di chuyển nhanh vào biển Đông.

Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91
Thể thao

Tin tối (2/11): Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91

Thể thao

Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91; Indonesia sắp nhập tịch cho sao trẻ Hà Lan; Ronaldo thừa nhận tim đập nhanh sau khi lập cú đúp; Con gái Paul Scholes gửi lời cảm ơn cha; M.U lên kế hoạch mua Conor Gallagher vào tháng Giêng.

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga
Điểm nóng

Phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về động thái của Nga

Điểm nóng

Việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa Iskander đã cho phép Lực lượng Vũ trang Nga vượt qua thành công các hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả hệ thống Patriot, theo The National Interest.

Gia Lai họp 'khẩn', sắm thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng khẩn cấp, 'trực chiến' bão số 13 (bão Kalmaegi)
Tin tức

Gia Lai họp "khẩn", sắm thiết bị bay không người lái vận chuyển hàng khẩn cấp, "trực chiến" bão số 13 (bão Kalmaegi)

Tin tức

Chiều 2/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông, để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 -( bão Kalmaegi).

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành 'pháo đài' cho hàng trăm hộ dân tránh lũ
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng thành "pháo đài" cho hàng trăm hộ dân tránh lũ

Xã hội

Giữa những ngày nước lũ dâng cao, khi nhiều thôn xóm ở vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ bị chia cắt, ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp cho hàng trăm hộ dân.

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025
Chuyển động Sài Gòn

18 thí sinh xuất sắc đoạt giải tại Chung kết phía Nam Mathnasium Championship 2025

Chuyển động Sài Gòn

Vượt qua nhiều đối thủ tài năng, 18 thí sinh xuất sắc nhất đã đoạt giải tại vòng Chung kết phía Nam mùa thứ 10 cuộc thi Mathnasium Championship 2025.

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'
Media

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

Media

"Hỗ trợ 300 triệu đồng không đủ để đầu tư công nghệ sấy thăng hoa", CEO Nguyễn Thị Thành Thực phát biểu tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", chỉ ra sự tản mạn trong chính sách hỗ trợ chế biến. Bà Thực cũng kiến nghị thành lập "Hiệp hội cà phê đặc sản" để nâng tầm thương hiệu Việt Nam, khi giá cà phê Robusta đang cao kỷ lục.

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào
Thế giới

Động thái quân sự bất ngờ của Mỹ, Trung Quốc khiến thế giới thở phào

Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc, Đổng Quân, về việc thiết lập các kênh liên lạc quân sự để giải quyết xung đột và giảm leo thang bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

Làng gọi tôi về
Ký ức làng

Làng gọi tôi về

Ký ức làng

Thuần nông, nghèo, chẳng mấy danh tiếng, nhưng làng Ném Thượng bình dị (nay là khu Thượng, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) đã trải bao vui buồn, sướng khổ, bao đổi thay cùng đất nước.

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel
Thể thao

“Người cũ” lập siêu phẩm, Đông Á Thanh Hoá thất thủ trước Thể Công Viettel

Thể thao

Trong cuộc tái đấu đội bóng cũ Đông Á Thanh Hoá ở vòng 9 V.League 2025/2026, hậu vệ Đinh Viết Tú toả sáng với siêu phẩm vào phút 30 giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0.

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: 'Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành'
Media

AHLĐ - Chủ tịch ThaiBinh Seed: "Giống cây trồng là vật tư quan trọng bậc nhất, thay đổi cả ngành"

Media

Phát biểu tại Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói”, Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed Trần Mạnh Báo - đề xuất 3 giải pháp cấp bách: (1) Thiết lập cơ chế phối hợp "công - tư" hiệu quả (Viện - Doanh nghiệp - Nông dân); (2) Quản lý chặt thị trường giống (đặc biệt là lúa ở ĐBSCL) để bảo vệ thương hiệu gạo Việt; (3) Đẩy nhanh Chiến lược phát triển ngành giống quốc gia đang bị chậm trễ.

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương
Nhà nông

Lâm Đồng lên phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh hồ Xuân Hương

Nhà nông

Quá trình khảo sát, các ngành chức chức năng đã đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án sửa chữa bờ kè dài hơn 5.000 mét xung quanh thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng
Thể thao

Hà Nội Tasco Auto vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025, chính thức giành quyền lên hạng

Thể thao

Sau hành trình thi đấu ấn tượng và đầy cảm xúc, đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto đã xuất sắc giành ngôi vô địch Giải bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2025, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại Giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2026.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có tính cách tích cực, năng động, kiếm được tiền, tháng 11 không căng thẳng

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, tháng 11, 4 con giáp kiếm được nhiều tiền, tận hưởng một cuộc sống không áp lực tài chính, vui vẻ mỗi ngày.

Video toàn cảnh Diễn đàn 'Lắng nghe nông dân nói': 4 nhóm 'điểm nghẽn' về đất đai, vốn, giống và nhân lực
Video

Video toàn cảnh Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói": 4 nhóm "điểm nghẽn" về đất đai, vốn, giống và nhân lực

Video

Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói 2025, nông dân xuất sắc và doanh nghiệp đã tập trung chất vấn về 4 nhóm vấn đề: Đất đai; Công nghệ; Hạ tầng; Nhân lực... Lãnh đạo Bộ, cục, vụ… trực tiếp giải đáp từng vấn đề.

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?
Bạn đọc

Đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa thu hồi có được xây nhà, tách thửa không?

Bạn đọc

Không ít hộ dân rơi vào tình huống đất của mình “nằm trong quy hoạch” nhưng nhiều năm chưa thấy Nhà nước thu hồi. Họ muốn xây nhà, tách thửa hoặc chuyển nhượng nhưng lại lo ngại bị coi là “trái quy định”. Vậy theo Luật Đất đai 2024, quy định mới nhất hiện nay, người sử dụng đất có quyền gì trong trường hợp này?

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ
Nhà nông

Loại quả ngon mọng sữa này trồng ở Sóc Trăng, trái quá trời, bán thành công sang Mỹ

Nhà nông

Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2021 và định hướng đến năm 2025 (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng) có mục tiêu là tổ chức lại sản xuất và hình thành các vùng chuyên trồng cây ăn trái đặc sản tập trung, trong đó có vú sữa bơ hồng, vú sữa tím (loại quả ngon đã xuất khẩu thành công sang thị trường Mỹ)...

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt
Tin tức

Nghệ An: Xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Tin tức

Chiếc xe tải đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thùng xe. Rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Đội hình 'trong mơ' trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam
Thể thao

Đội hình "trong mơ" trị giá 38,7 triệu euro của ĐT Việt Nam

Thể thao

Nếu tính cả các cầu thủ nhập tịch, gốc Việt đã và đang còn thi đấu ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam có thể lên tới 38,7 triệu euro.

'Bóc phốt' nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

"Bóc phốt" nhầm đồng nghiệp, nữ MC nổi tiếng một thời trong showbiz Việt nói lời xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Sau khi "tố" đồng nghiệp là khách không mời tại một sự kiện, MC Thanh Thảo vừa đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân tài sắc vẹn toàn, đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 53

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Phương Thanh là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn của làng điện ảnh Việt. Tiếc thay, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì bà đột ngột qua đời.

Một loại cá ao thân bè bè, 'tanh nhất quả đất', dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?
Nhà nông

Một loại cá ao thân bè bè, "tanh nhất quả đất", dân làng Bắc Ninh làm kiểu gì mà ăn ngọt như mì chính, vạn người mê?

Nhà nông

Cá mè là một trong các loài cá tanh theo dân gian, điều lạ là xưa nay ở tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập tỉnh Bắc Giang) người ta lại hay chọn cá mè để làm gỏi cá. Gỏi cá mè Hiệp Hòa là một trong các đặc sản, món ăn dân dã nhưng hấp dẫn, đậm đà vị quê hương được phổ biến ở vùng ven sông Cầu của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây, nay thuộc các xã Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm (Bắc Ninh)...

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản
Thế giới

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới

Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Tokyo về việc nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae – tiếp xúc với một chính khách cấp cao của Đài Loan bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, và mô tả hành động này là “nghiêm trọng”.

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?
Thể thao

“Song sát” Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên sẽ khiến ĐT Việt Nam đáng sợ ra sao?

Thể thao

BLV Quang Huy cho rằng, khi cả Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên đều đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam, hàng công của “Những chiến binh Sao vàng” dưới thời HLV Kim Sang-sik sẽ thật sự đáng gờm.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

Một quốc gia nhập khẩu đến 90% lương thực mua lượng gạo khổng lồ của Việt Nam rồi lại bán đi nước khác

3

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

Một ông nông dân Nghệ An nuôi con vật lạ mắt tròn xoe, khỏe ăn chuối, khoai lang mà đẻ sòn sòn, bán 10 triệu/cặp

4

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

HAGL trình làng “sát thủ” cao 1m81, mới 19 tuổi

5

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý

Trương Ngọc Ánh có động thái lạ sau khi bị bắt gây chú ý