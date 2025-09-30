Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 18:54 GMT+7

"Nước mắm nhà ăn" màu cánh gián do một người Nghệ An làm đạt 3 sao OCOP, cả làng khen

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 30/09/2025 18:54 GMT+7
Ông Nguyễn Đức Hùng, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu) có hơn 10 năm làm nước mắm truyền thống từ cá cơm màu cánh gián. Sản phẩm "Nước mắm nhà ăn" của gia đình ông Hùng đạt 3 sao OCOP với thương hiệu nước mắm Hùng Nhật.
Làm nên sản vật-nước mắm truyền thống từ cá cơm-nước mắm màu cánh gián

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Sau gần 30 năm đi bộ đội ở các tỉnh Tây Nguyên, ông Nguyễn Đức Hùng trở về quê năm 2018.

Tại quê nhà xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, với bản chất là lính Bộ đội Cụ Hồ ông không ngừng học hỏi kinh nghiệm, dù đối mặt với khó khăn thử thách.

Qua thời gian, từ những chum nước mắm cá cơm ban đầu phục vụ gia đình, ông Hùng đã kiên trì mở rộng, những chai nuớc mắm sơ khai được xóm làng và khách hàng trong xã tin dùng.

Ông Nguyễn Đức Hùng (trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) bên chum ủ nước mắm truyền thống làm từ cá cơm của gia đình mình chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Ảnh: Cảnh Thắng

Xưởng sản xuất nước mắm nằm khiêm tốn trong vườn nhà. 8 bể ướp được đầu tư quy mô và hàng chục chum sành sứ vừa vào vụ ướp được nửa năm. Khi ông Hùng chắt nước mắm ra đã rất đậm đặc, màu cánh gián sánh như giọt mật.

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Ông Hùng tâm sự: “Trước khi đi bộ đội năm 1988, tôi đã thầm nhủ với vợ, ở nhà cũng làm nông, chăn nuôi lợn, gà thì khổ cho con cái lắm, chuyến này tôi đi bộ đội để bảo vệ Tổ quốc, có gì bà ở nhà chăm sóc gia đình.

Riêng cái bí quyết làm nước mắm truyền thống làm từ cá cơm dùng trong gia đình bà ở nhà cố giữ lấy cái nghề này, đến khi nào tôi xuất ngũ trở về tôi cùng bà thành lập cơ sở sản xuất nước mắm để lo toan cuộc sống”.

Rồi đúng như lời hứa với vợ, sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Đức Hùng bắt tay ngay vào việc sản xuất chế biến nước mắm. Những đồng lương ít ỏi của ông sau khi xuất ngũ, đến tiền tiết kiệm của vợ ông đều dồn hết vào đầu tư xây bể ướp, mua chum, sành sứ... đầu tư nguyên liệu đầu vào bắt đầu hành trình làm giàu bằng niềm đam mê của chính mình.

Ông Nguyễn Đức Hùng bất mí bí quyết làm nước mắm truyền thống làm từ cá cơm thơm ngon của gia đình với các phóng viên thường trú báo đài tại Nghệ An. Ảnh: Cảnh Thắng

Tuy nhiên, để có được thành công như hôm nay, ông Hùng đã trải qua không ít thất bại và có đôi lần muốn bỏ hết để nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại thương vợ con.

Cây cổ thụ hoành tráng này ở rừng Gia Lai ra quả đặc sản, hễ trông thấy khiến người ta thèm ăn, đó là giống cây gì vậy?

Hỏi ông bí quyết để làm nên thương hiệu mắm Hùng Nhật, ông tếu táo nói “thương hiệu đó ghép tên vợ chồng tôi đó...”.

Ông Hùng cho hay, để có những mẻ nước mắm cá cơm thơm ngon, đầu tiên quyết là phải chọn được cá cơm than, đánh bắt vào tháng ba âm lịch. Thời gian này, cá có độ đạm rất cao, lên tới 35-50% độ đạm.

Bí quyết gia truyền làm nên thương hiệu nước mắm đạt 3 sao OCOP

“Cá làm mắm phải là cá tươi xanh, độ to vừa phải. Cá thu từ thuyền chài mới lên bờ, được đưa vào rửa với nước, nhưng tuyệt nhiên không được rửa bằng nước ngọt, cá nhanh hư. Nếu dùng cá cơm ươn, đông lạnh, mẻ nước mắm ấy coi như là chất lượng rất kém, chỉ được 15-20% độ đạm”, ông Hùng cho hay.


Nước mắm cá cơm truyền thống có màu cánh gián đẹp được ông Nguyễn Đức Hùng chắt ra từ bể ướp. Ảnh: Cảnh Thắng  
Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê

Ông tiết lộ thêm bí quyết gia truyền, để ra thành phẩm nước mắm có màu cánh gián đẹp mắt. Cá phải được ủ muối 1 năm với công thức rất đặc biệt, 3 tháng đầu chợp sống; 3 tháng chợp ương, 4 tháng kế tiếp chợp chín.

Cách ủ chượp cá cơm này sẽ loại bỏ đi tạp chất và độc tố. Vì thế, nhiều gia đình cũng ủ mắm nhưng để đạt số lượng, họ chỉ ủ 3 tháng là bán ra thị trường, sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe vì khi đó mắm chưa loại bỏ đi hết độc tố.

Để sản phẩm được chứng nhận OCOP, ngoài cá phải tươi và muối phải sạch, gia đình tôi phải thay từ chai nhựa thành chai thủy tinh, có nhãn mác Hùng Nhật đầy đủ.

Quy trình ủ chượp cá cơm cũng phải tuân thủ thời gian ủ, đến cách đảo mắm. Trong 3 tháng đầu, nước ướp cá sẽ được rút ra ngoài, phơi 1 ngày nắng, tối bơm lại vào bể chứa. Đều đặn đúng một tháng, không được quên ngày nào.

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo

“Từ năm 2023, sản phẩm nước mắm Hùng Nhật của gia đình tôi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Để có được thành công như hôm nay, cơ sở nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương rất nhiều”, ông Hùng nói.

“Với 8 bể này, gia đình tôi ướp được 13 tấn cá/năm. Mỗi năm thu được khoảng hơn 3.000 lít nước mắm. Với giá bán 80.000 đồng/lít, mỗi năm trừ hết tiền công thợ và nguyên liệu, gia đình tôi cũng có lãi 200 triệu đồng”, ông Hùng hồ hởi chia sẻ.

Được biết, hiện tại sản phẩm nước mắm Hùng Nhật được bán chủ yếu tại địa bàn Nghệ An và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội.

Lãnh đạo xã Hải Châu, Nghệ An cùng ông Hùng giới thiệu mắm Hùng Nhật được bán chủ yếu tại địa bàn Nghệ An và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội...Ảnh: Cảnh Thắng


Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Huyến - Chủ tịch UBND xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho hay: Để sản phẩm thực sự đến tay người tiêu dùng một cách bền vững, rộng rãi trong điều kiện hiện nay thì ngoài nâng cao chất lượng, cơ sở Hùng Nhật cần chú trọng đến mẫu mã, hình thức bên ngoài, đăng ký nhãn hiệu và nuôi dưỡng thương hiệu.

Chủ trương của chính quyền địa phương là hỗ trợ tối đa những gì có thể để cùng chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân an tâm sản xuất sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, đưa sản phẩm nước mắm Hùng Nhật vươn xa.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/9, bão số 10 (bão BUALOI) đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gió cấp 10 - 11, giật cấp 13-14.

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Nhà nông
Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão
26

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Nhà nông
Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà khảo cổ hàng đầu Ai Cập Zahi Hawass bật mí, cái chết của Pharaoh Tutankhamun có thể do tai nạn liên quan đến xe ngựa chiến.

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

5 bà vợ của hoàng đế Phổ Nghi trải qua cuộc đời bi kịch ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Phổ Nghi - vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc từng thừa nhận vì quá ham mê sắc dục dẫn đến bị liệt dương, bị người vợ đầu “cắm sừng”, sinh con cho người đàn ông khác…

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Tin tức

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội
Tin tức

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 2 xã của Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh
Thế giới

Trước các tướng lĩnh Mỹ được triệu tập bất ngờ từ khắp thế giới, Bộ trưởng Mỹ kêu gọi chuẩn bị chiến tranh

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chiến lược quân sự mới, đặt trọng tâm vào chuẩn bị và chiến thắng trong chiến tranh.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng
Nhà nông

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp 1 đợt mưa lớn diện rộng

Nhà nông

Tin mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay đến sáng mai, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo đến 6/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình
Tin tức

Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi người dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Tin tức

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến viếng nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Binh khắc phục hậu quả bão Bualoi
Tin tức

Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, sẻ chia cùng Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Ninh Binh khắc phục hậu quả bão Bualoi

Tin tức

Thành phố Hà Nội hỗ trợ 55 tỷ đồng, gửi thư thăm hỏi, sẻ chia cùng 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (cơn bão số 10) gây ra.

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?
Thể thao

Vì sao ngoại binh 2m06 Kyle Hudlin của Thép xanh Nam Định “biến mất”?

Thể thao

Ba trận gần nhất tại V.League 2025/2026, CLB Thép xanh Nam Định không còn đăng ký tiền đạo người Anh Kyle Hudlin, chân sút sở hữu chiều cao 2m06 từng gây chú ý ở ngày ra mắt. Điều gì đã xảy ra?

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?
Thể thao

3 HLV đã mất việc tại V.League 2025/2026 gồm những ai?

Thể thao

Tuy V.League 2025/2026 mới trôi qua được 5 vòng đấu nhưng đã có tới 5 HLV mất việc vì thành tích yếu kém của đội bóng.

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông
Ảnh

Gian nan cuối ngày: Người Hà Nội mệt nhoài sau mưa lớn, loay hoay tìm đường về nhà giữa biển nước mênh mông

Ảnh

Chiều 30/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), các tuyến phố Thủ đô đã ngập sâu trong "biển nước" khiến giao thông tê liệt cục bộ. Hàng nghìn người dân phải vật lộn giữa dòng nước, tìm mọi cách để về nhà sau một ngày mưa lớn kéo dài.

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục
Nhà nông

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục

Nhà nông

Con số thống kê thiệt hại do bão, mưa sau bão số 10 vẫn tiếp tục tăng lên. Đặc biệt trong những ngày qua, đã xảy ra nhiều thiên tai lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai gây thiệt hại nghiêm trọng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh này.

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà
Xã hội

Học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường ngày mai (1/10): Có trường cho học online, nơi gửi bài tự học ở nhà

Xã hội

Trước tình hình mưa ngập, ùn tắc khắp nơi, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội quyết định cho học sinh toàn thành phố tạm dừng đến trường vào ngày mai (1/10).

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga
Thế giới

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga

Thế giới

Ukraine đã cải thiện đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, Thiếu tướng Đức Maik Keller cho biết trong cuộc trao đổi với hãng tin DPA, nhấn mạnh những tiến bộ về nhân lực, trang thiết bị và huấn luyện của Kiev.

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: 'Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?'
Xã hội

Phụ huynh vật lộn đón con trong mưa ngập: "Sở GDĐT Hà Nội cần phản ứng nhanh và quyết đoán hơn?"

Xã hội

Nhiều phụ huynh bức xúc vì học sinh không được nghỉ học dù mưa trắng trời từ sáng sớm, việc di chuyển đến trường hết sức nguy hiểm.

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?
Thể thao

Tin tối (30/9): HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?

Thể thao

HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt Becamex TP.HCM thay Nguyễn Anh Đức?; Thể Công Viettel đề xuất thuê trọng tài ngoại trận gặp Ninh Bình; Ronaldo bị Kante “ngó lơ”; HLV Klopp không có ý định trở lại cầm quân; Gerrard sắp dẫn dắt Wrexham?

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%
Pháp luật

Mâu thuẫn việc kết nối nhạc, 4 đối tượng dùng ly thuỷ tinh đánh người thương tích 29%

Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc kết nối nhạc, 4 đối tượng đã dùng ly thủy tinh đánh người gây thương tích 29%. Các đối tượng này vừa bị công an bắt tạm giam.

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước
Nhà đất

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Nhà đất

Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'
Thế giới

Nga giành thêm chiến thắng lớn ở Donetsk, Tổng thống Putin tuyên bố nóng: 'Chúng ta đang chiến thắng'

Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phát đi thông điệp mạnh mẽ, khẳng định Moscow đang “chiến thắng” tại Ukraine trong bối cảnh quân đội nước này giành thêm lãnh thổ trọng yếu ở tỉnh Donetsk, theo Sky News.

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp
Doanh nghiệp

Hơn 2.100 học sinh trung học phổ thông và giáo viên thích thú tham gia chương trình hướng nghiệp

Doanh nghiệp

Sau gần 6 tháng triển khai, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường trung học phổ thông cùng với sự hỗ trợ của Công Ty TNHH Giáo dục hướng nghiệp và Phát triển nghề nghiệp hành trình (“SIF Career”).

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (30/9), tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy vụ sạt lở nghiêm trọng với khối lượng nước, bùn, đất khổng lồ từ trên núi cao tràn xuống gây ra lũ quét, vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón may mắn và phước lành tựa cầu vồng sau mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, sự nghiệp, tài lộc và vận mệnh của 3 con giáp này sẽ được nâng tầm toàn diện và cuộc sống sẽ ngày càng suôn sẻ, sung túc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú động viên, hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 30/9, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi
Xã hội

Hà Nội mưa ngập nhưng đây là hình ảnh ấn tượng khiến hàng nghìn phụ huynh Hà Nội hết lời khen ngợi

Xã hội

"Không để học sinh bị đói, rét vì không về nhà được, trường cung cấp các suất ăn tối miễn phí cho học sinh", những dòng tin nhắn của nhà trường khiến phụ huynh ấm lòng trong ngày mưa ngập ở Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị 'thổi' lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Giá đất bị "thổi" lên kinh khủng, phải siết chặt, ngăn chặn đầu cơ

Tin tức

Tổng Bí thư khẳng định nguyên tắc nhất quán đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông cảnh báo không được để xảy ra tình trạng tư nhân hóa đất đai.

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí
Kinh tế

Từ 1/10, chưa chuyển tài khoản giao thông, doanh nghiệp vận tải tiếp tục được sử dụng tài khoản thu phí

Kinh tế

Cục Đường bộ cho biết, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1 - 2%), nên gây tốn kém cho doanh nghiệp.

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng
Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai vươn lên: Cao tốc, cảng biển, sân bay Long Thành tạo động lực mới cho tăng trưởng

Kinh tế

Kinh tế Đồng Nai đang hướng tới giai đoạn 2025-2030 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, GRDP vượt 1,2 triệu tỷ đồng, kinh tế số chiếm trên 30%, đô thị hóa đạt 55%, tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình
Văn hóa - Giải trí

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim “One Battle After Another” do đạo diễn Paul Thomas Anderson thực hiện và Leonardo DiCaprio thủ vai chính đã đạt doanh thu toàn cầu gần 50 triệu USD sau tuần đầu công chiếu

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá
Nhà nông

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông

Huế năm nào cũng có vài cơn lũ. Nước lũ ở Huế nhanh lên và cũng nhanh xuống. Với những ai sống bên vùng chân phá Tam Giang, hẳn là năm nào cũng trải qua một vài đợt lũ lụt. Mùa lũ lụt ở Huế tất nhiên sẽ hằn thêm nhiều lo âu về đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng, nhưng cũng là cơ hội để ngư dân tăng thu nhập, bởi mỗi mùa con nước lên sẽ mang theo nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Pháp luật

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (SN 1974; trú tại thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lý là Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn)

