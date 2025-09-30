Hoàng đế Ai Cập trẻ nhất chết do ngã từ xe ngựa chiến trong chuyến đi săn?
Sau gần 30 năm đi bộ đội ở các tỉnh Tây Nguyên, ông Nguyễn Đức Hùng trở về quê năm 2018.
Tại quê nhà xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, với bản chất là lính Bộ đội Cụ Hồ ông không ngừng học hỏi kinh nghiệm, dù đối mặt với khó khăn thử thách.
Qua thời gian, từ những chum nước mắm cá cơm ban đầu phục vụ gia đình, ông Hùng đã kiên trì mở rộng, những chai nuớc mắm sơ khai được xóm làng và khách hàng trong xã tin dùng.
Ông Nguyễn Đức Hùng (trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) bên chum ủ nước mắm truyền thống làm từ cá cơm của gia đình mình chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Ảnh: Cảnh Thắng
Xưởng sản xuất nước mắm nằm khiêm tốn trong vườn nhà. 8 bể ướp được đầu tư quy mô và hàng chục chum sành sứ vừa vào vụ ướp được nửa năm. Khi ông Hùng chắt nước mắm ra đã rất đậm đặc, màu cánh gián sánh như giọt mật.
Ông Hùng tâm sự: “Trước khi đi bộ đội năm 1988, tôi đã thầm nhủ với vợ, ở nhà cũng làm nông, chăn nuôi lợn, gà thì khổ cho con cái lắm, chuyến này tôi đi bộ đội để bảo vệ Tổ quốc, có gì bà ở nhà chăm sóc gia đình.
Riêng cái bí quyết làm nước mắm truyền thống làm từ cá cơm dùng trong gia đình bà ở nhà cố giữ lấy cái nghề này, đến khi nào tôi xuất ngũ trở về tôi cùng bà thành lập cơ sở sản xuất nước mắm để lo toan cuộc sống”.
Rồi đúng như lời hứa với vợ, sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Đức Hùng bắt tay ngay vào việc sản xuất chế biến nước mắm. Những đồng lương ít ỏi của ông sau khi xuất ngũ, đến tiền tiết kiệm của vợ ông đều dồn hết vào đầu tư xây bể ướp, mua chum, sành sứ... đầu tư nguyên liệu đầu vào bắt đầu hành trình làm giàu bằng niềm đam mê của chính mình.
Tuy nhiên, để có được thành công như hôm nay, ông Hùng đã trải qua không ít thất bại và có đôi lần muốn bỏ hết để nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại thương vợ con.
Hỏi ông bí quyết để làm nên thương hiệu mắm Hùng Nhật, ông tếu táo nói “thương hiệu đó ghép tên vợ chồng tôi đó...”.
Ông Hùng cho hay, để có những mẻ nước mắm cá cơm thơm ngon, đầu tiên quyết là phải chọn được cá cơm than, đánh bắt vào tháng ba âm lịch. Thời gian này, cá có độ đạm rất cao, lên tới 35-50% độ đạm.
“Cá làm mắm phải là cá tươi xanh, độ to vừa phải. Cá thu từ thuyền chài mới lên bờ, được đưa vào rửa với nước, nhưng tuyệt nhiên không được rửa bằng nước ngọt, cá nhanh hư. Nếu dùng cá cơm ươn, đông lạnh, mẻ nước mắm ấy coi như là chất lượng rất kém, chỉ được 15-20% độ đạm”, ông Hùng cho hay.
Ông tiết lộ thêm bí quyết gia truyền, để ra thành phẩm nước mắm có màu cánh gián đẹp mắt. Cá phải được ủ muối 1 năm với công thức rất đặc biệt, 3 tháng đầu chợp sống; 3 tháng chợp ương, 4 tháng kế tiếp chợp chín.
Cách ủ chượp cá cơm này sẽ loại bỏ đi tạp chất và độc tố. Vì thế, nhiều gia đình cũng ủ mắm nhưng để đạt số lượng, họ chỉ ủ 3 tháng là bán ra thị trường, sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe vì khi đó mắm chưa loại bỏ đi hết độc tố.
Để sản phẩm được chứng nhận OCOP, ngoài cá phải tươi và muối phải sạch, gia đình tôi phải thay từ chai nhựa thành chai thủy tinh, có nhãn mác Hùng Nhật đầy đủ.
Quy trình ủ chượp cá cơm cũng phải tuân thủ thời gian ủ, đến cách đảo mắm. Trong 3 tháng đầu, nước ướp cá sẽ được rút ra ngoài, phơi 1 ngày nắng, tối bơm lại vào bể chứa. Đều đặn đúng một tháng, không được quên ngày nào.
“Từ năm 2023, sản phẩm nước mắm Hùng Nhật của gia đình tôi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Để có được thành công như hôm nay, cơ sở nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của chính quyền địa phương rất nhiều”, ông Hùng nói.
“Với 8 bể này, gia đình tôi ướp được 13 tấn cá/năm. Mỗi năm thu được khoảng hơn 3.000 lít nước mắm. Với giá bán 80.000 đồng/lít, mỗi năm trừ hết tiền công thợ và nguyên liệu, gia đình tôi cũng có lãi 200 triệu đồng”, ông Hùng hồ hởi chia sẻ.
Được biết, hiện tại sản phẩm nước mắm Hùng Nhật được bán chủ yếu tại địa bàn Nghệ An và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Huyến - Chủ tịch UBND xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An cho hay: Để sản phẩm thực sự đến tay người tiêu dùng một cách bền vững, rộng rãi trong điều kiện hiện nay thì ngoài nâng cao chất lượng, cơ sở Hùng Nhật cần chú trọng đến mẫu mã, hình thức bên ngoài, đăng ký nhãn hiệu và nuôi dưỡng thương hiệu.
Chủ trương của chính quyền địa phương là hỗ trợ tối đa những gì có thể để cùng chia sẻ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người dân an tâm sản xuất sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, đưa sản phẩm nước mắm Hùng Nhật vươn xa.
