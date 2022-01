19. Chủ trương của Chính phủ nhằm ứng phó với dòng nước cạn

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 120 về phát triển bền vững ở ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2017, và Quyết định 324 Phê duyệt chương trình tổng thể phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL năm 2020, để định hướng cho các giải pháp phát triển châu thổ Cửu Long.

Những văn bản pháp lý này chỉ rõ định hướng lấy tài nguyên nước, trong đó có cả tài nguyên nước ngọt, nước lợ và nước mặn, làm cốt lõi cho sự phát triển của vùng. Châu thổ Cửu Long xoay trục chiến lược sang thủy sản - trái cây - lúa gạo, theo yêu cầu của thị trường, chứ không chỉ tập trung vào lúa và cá như trước đây.

Tiến sĩ Dương Văn Ni, giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ, bình luận: “Chúng ta vẫn nghĩ ĐBSCL là hạ nguồn sông Mê Công mà quên mất rằng, đây còn là vùng mở ra biển với những cơ hội do biển mang lại”.

Nhiều vùng đất trước đây trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng những loại cây chịu mặn, chịu hạn cao hơn như thanh long, dừa, sen, cau, dưa hấu.

Cây dừa chịu được ngưỡng mặn cao (7g/l) - canh tác dừa tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, tháng 10/2021 (ảnh: Hồng Chi)

Cây thanh long chịu hạn tốt - vườn thanh long tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, tháng 10/2021 (ảnh: Hồng Chi)

20. ĐBSCL vẫn chú trọng nông nghiệp nhưng người dân được chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi sinh kế.

TS Dương Văn Ni nhận xét:

“Sự thay đổi trong quan điểm về an ninh lương thực là chìa khóa khai phá tiềm năng của vùng ĐBSCL. Trong suốt 40 năm, chúng ta coi ĐBSCL là vựa lúa để đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia. Ngày nay, khái niệm an ninh lương thực đã mở rộng hơn, lương thực không chỉ có lúa, mà còn nhiều sản phẩm khác. An ninh kinh tế cũng được chú trọng. Những chỉ đạo từ trên xuống, như Nghị quyết 120, thực sự đã cho người dân chìa khóa để mở ra cánh cửa vào một không gian mới. Nhưng làm gì trong không gian mới hoàn toàn do người dân tự quyết định. Họ được chủ động trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, và mô hình sinh kế.”

Chính quyền các địa phương vùng ĐBSCL đang nỗ lực quan tâm chỉ đạo quá trình chuyển đổi cây trồng. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết tỉnh đang thực hiện một số nhóm giải pháp chính để phát triển bền vững.

21. ĐBSCL cần tăng cường ngay hệ thống công trình trữ nước ngọt

Tại địa bàn tỉnh An Giang, chính quyền địa phương đang tăng cường sử dụng hệ thống trữ ngọt quy mô nhỏ và trung bình để thích nghi với sự thay đổi, gồm biến đổi khí hậu và suy giảm nước ngọt vào mùa khô do đập thủy điện chặn dòng nước.

22. Khuyến khích người dân chuyển từ đánh bắt tự nhiên sang nuôi trồng thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang hướng dẫn người dân thay đổi sinh kế từ đánh bắt tự nhiên sang các mô hình nuôi trồng thủy sản, như cá lóc, cá rô, tôm. An Giang cũng tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” do Chính phủ phát động để kết nối nhà nông với thị trường, tạo việc làm cho người dân nông thôn.

23. Mở thêm khu công nghiệp, khu kinh tế trong vùng ĐBSCL, tuyển dụng nông dân làm công nhân

Tỉnh An Giang thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, ưu tiên doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như giày, may mặc, chế biến thủy sản, để sử dụng lao động tại địa phương, giảm dần việc di cư về TP. HCM và Bình Dương. Ông Trần Anh Thư cho rằng, cần có sự điều tiết của Chính phủ để xây dựng thêm hạ tầng giao thông, cảng biển, và chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào các tỉnh ĐBSCL.

24. Giáo dục và hợp tác quốc tế là giải pháp then chốt để thích ứng với sự thay đổi

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang về tình hình thực hiện Nghị quyết 120, tháng 1/2021, nhóm giải pháp về giáo dục, đào tạo, truyền thông và hợp tác quốc tế cũng được An Giang chú trọng. An Giang đang tham gia các thỏa thuận liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, quản trị nguồn nước, phát triển cơ sở hạ tầng với các đối tác quốc tế.

Đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (bìa trái) khảo sát điểm sạt lở tại Chợ Mới, An Giang, tháng 2/2020 (nguồn: Tuyên giáo An Giang)

Nhóm giải pháp phi công trình, cần giúp người dân né tránh, giảm thiểu tác hại và hậu quả của việc thay đổi môi trường sống. Việc này được thực hiện bằng cách liên tục đưa thông báo ra cộng đồng về nguồn nước, hạn mặn, ô nhiễm, sạt lở, và nhiều vấn đề khác. Cũng cần có chia sẻ tri thức giữa mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ sở khuyến nông, khuyến ngư và các cơ quan hữu quan trong nước và quốc tế.

25. Liệu có thể ngừng thủy điện?

Bàn về giải pháp tổng thể để quản trị nguồn nước cho phát triển bền vững vùng ĐBSCL, PGS TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho rằng, cần đánh giá toàn diện tác động môi trường trước khi quyết định có dự án thủy điện.

PGS TS Nguyễn Nghĩa Hùng nhận định với xu thế hướng tới nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho thủy điện, như năng lượng gió hay điện mặt trời, thì nhu cầu sử dụng đập nước để làm thủy điện có thể sẽ giảm.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các nhà quản lý cần điều chỉnh quy trình vận hành của các công trình thủy điện hiện có, đưa ra các quy định mới và kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường, để đảm bảo các dự án thủy điện thân thiện với môi trường, tạo ra hệ sinh thái có nhiều điều kiện thuận lợi và được quy hoạch hợp lý, với sự tham gia và ủng hộ sâu rộng của người dân.