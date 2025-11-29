Từ Mailisa đến vụ Shark Bình, Ngân 98, Hoàng Hường: Hàng nghìn tỷ đồng bị phong tỏa, thu giữ

Vụ Mailisa: Thu giữ 300 tỷ đồng, 300 lượng vàng và 100 sổ đỏ

Trong vụ án buôn lậu liên quan hệ thống thẩm mỹ Mailisa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, ông Hoàng Kim Khánh cùng 6 người khác. Đường dây bị xác định nhập mỹ phẩm giá rẻ gia công tại Quảng Châu (Trung Quốc) rồi hợp thức hóa bằng hồ sơ giả mạo, đưa vào Việt Nam tiêu thụ với giá gấp hàng chục lần.

Vợ chồng bà Mailisa.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng bà Mai cũng tự nguyện nộp 300 tỷ đồng, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản khác để phục vụ điều tra. Cục Quản lý Dược đã thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm thương hiệu Doctor Magic bị xác định vi phạm.

Vụ Shark Thủy: Phong tỏa khối tài sản hơn 127 tỷ đồng và 44 bất động sản

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Egroup và các đơn vị liên quan, cơ quan điều tra đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tẩu tán tài sản. Tài khoản cá nhân đứng tên ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị phong tỏa với số dư hơn 101 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy.

Đáng chú ý nhất, cảnh sát kê biên cổ phần, cổ phiếu trị giá hơn 127,4 tỷ đồng và kiểm soát biến động đối với 32 bất động sản thuộc hệ sinh thái Egroup cùng 12 bất động sản của Công ty Nhất Trần.

Đến nay, 27/29 bị can và người liên quan đã nộp hơn 47,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; riêng ông Thủy nộp hơn 2 tỷ đồng.

Vụ Shark Bình: Phong tỏa khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng và 18 sổ đỏ

Điều tra vụ án đồng tiền số Antex, Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm đã bán 33,2 tỷ token, thu về 4,5 triệu USDT rồi rút tiền chiếm đoạt, không sử dụng đúng mục đích dự án.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra tạm giữ và phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ôtô và nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan.

Vụ việc được mở rộng khi cảnh sát phát hiện hoạt động che giấu doanh thu tại Công ty Nextland do Bình chỉ đạo, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Vụ Hoàng Hường: Kê biên tài sản hơn 300 tỷ đồng

Hệ sinh thái kinh doanh của Hoàng Hường bị xác định để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê sai thuế VAT gần 2.100 tỷ đồng từ 18 công ty và 25 hộ kinh doanh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an kê biên hai tài sản trị giá hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường để đảm bảo khắc phục hậu quả. Nữ doanh nhân cùng 6 bị can khác bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án vẫn đang được mở rộng làm rõ.

Vụ Ngân 98: Thu giữ 80 sổ đỏ, tiền mặt và nhiều tài sản giá trị

Liên quan cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả tại hệ thống ZuBu, Công an TP.HCM đưa két sắt từ nơi ở của Ngân 98 về trụ sở để mở theo quy định khi người liên quan không hợp tác cung cấp mã số.

Bên trong, lực lượng chức năng thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng và nhiều vật chứng khác. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 2 ôtô phục vụ làm rõ nguồn gốc tài sản.

Ngân 98 bị xác định trực tiếp điều hành việc sản xuất, phân phối hàng hóa không phép dưới vỏ bọc “hàng tặng kèm”, tiêu thụ qua mạng xã hội.