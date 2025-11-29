Chủ đề nóng

Thế giới
Đại sứ EU Julien Gurrier: EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển

30 năm qua quan hệ EU và Việt Nam phát triển rất tích cực. EU dẫn đầu về cung cấp ODA cho Việt Nam và giờ đây chúng tôi đang hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam hướng tới con đường trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 - Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Gurrier cho biết.
Đại sứ EU Julien Gurrier tại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại TP.HCM tháng 5/2025. Ảnh: EUD.

Năm 2025 Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trả lời phỏng vấn Dân Việt nhân dịp này, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Gurrier đã chia sẻ bức tranh chung đầy ấn tượng trong quan hệ giữa Việt Nam và EU. Đại sứ Gurrier cho biết:

- Quan hệ ngoại giao giữa EU và Việt Nam được thiết lập năm 1990, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của một mối quan hệ không ngừng phát triển. Ngày nay, chúng ta có thể tự tin và tự hào khẳng định rằng đây là một mối quan hệ đối tác thực sự có ý nghĩa, đã phát triển vượt bậc - từ song phương, khu vực đến toàn cầu, không chỉ về kinh tế mà còn về hợp tác chính trị.

Việt Nam đã trở thành một đối tác ngày càng quan trọng của EU, hai bên chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Năm 2016, hai bên đã ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện (PCA), đặt nền tảng cho quan hệ song phương kể từ đó.

Những tiến bộ mà chúng ta đạt được cùng nhau được minh chứng rõ nét nhất qua Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) - hiệp định đầu tiên của EU với một quốc gia đang phát triển. Kể từ khi có hiệu lực vào năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đã tăng khoảng 40%, đưa quan hệ kinh tế giữa hai bên lên một tầm cao chưa từng có.

Từ góc nhìn của EU, vẫn còn nhiều dư địa để đạt kết quả tốt hơn, đặc biệt nếu chúng ta bảo đảm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả EVFTA. Điều này cũng sẽ giúp EVFTA trở thành nền tảng vững chắc cho hợp tác EU - Việt Nam trong tương lai, trên các lĩnh vực mới mà hai bên cùng quan tâm.

Việc EVFTA có hiệu lực đã giúp dòng vốn và công nghệ từ EU vào Việt Nam tăng lên hơn 30 tỷ euro, so với mức 22 tỷ euro trước đó.

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay, EVFTA là minh chứng rõ ràng cho cam kết chung của chúng ta đối với thương mại tự do, công bằng và dựa trên luật lệ. Nhìn chung, hiệp định này đã trở thành hình mẫu cho các FTA khác mà EU đang và sẽ đàm phán.

Về hợp tác phát triển, hiện nay EU đang quản lý danh mục viện trợ không hoàn lại trị giá gần 300 triệu euro, cùng với khoảng 160 triệu euro đang được chuẩn bị. Các ưu tiên của chúng tôi bao gồm tăng trưởng xanh bền vững, việc làm bền vững và kinh doanh có trách nhiệm, cũng như quản trị tốt.

Chương trình lớn nhất hiện nay của EU tại Việt Nam tập trung hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Chính phủ với tổng ngân sách 142 triệu euro. Điều này thể hiện cam kết chung của chúng ta trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, thượng tôn pháp luật và quyền con người.

Năm 2019, hai bên đã ký Hiệp định Tham gia Khung (FPA), cho phép Việt Nam tham gia các phái bộ và hoạt động do EU dẫn đầu. Đây là hiệp định đầu tiên mà EU ký kết với một quốc gia ASEAN, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung đóng góp cho hòa bình và an ninh toàn cầu.

Khi nhìn lại những thành tựu này, có thể thấy rằng tất cả những tiến bộ đạt được đều bắt nguồn từ sự tận tâm của cả hai bên trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác, cùng với sự hiểu biết lẫn nhau rằng việc thúc đẩy quan hệ này phục vụ tốt nhất cho lợi ích của cả Liên minh châu Âu và Việt Nam.

* Thưa Đại sứ, hai bên đang hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Điều đó sẽ có tiềm năng và ý nghĩa như thế nào?

- Dựa trên nền tảng mối quan hệ vững chắc và đôi bên cùng có lợi, EU và Việt Nam đang có vị thế thuận lợi để cùng nhau khám phá những cơ hội hợp tác mới. Bối cảnh toàn cầu hiện nay tạo điều kiện thuận lợi để hai bên nâng tầm hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Chính vì vậy, EU đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm nâng cấp quan hệ song phương lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng, thể hiện chiều sâu và mức độ trưởng thành trong quan hệ giữa hai bên.

Nhìn về phía trước, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để tăng cường hơn nữa hợp tác trong chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu khác phục vụ phát triển bền vững. Bên cạnh đó, EU cũng hướng tới việc thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kết nối, và lĩnh vực bán dẫn, tất cả đều là những trụ cột then chốt cho tương lai.

Trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn hiện nay, việc tăng cường nỗ lực chung trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng - bao gồm an ninh hàng hải, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thông qua việc làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược này, EU và Việt Nam có thể tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

* Việt Nam đang trải qua những cải cách quan trọng để nỗ lực trở thành quốc gia phát triển. EU có thể đóng góp gì và có những khuyến nghị gì trong quá trình này?

- 30 năm qua quan hệ hai bên phát triển tích cực. EU dẫn đầu về cung cấp ODA cho Việt Nam và giờ đây chúng tôi đang hỗ trợ mục tiêu của Việt Nam hướng tới con đường trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045

EU hoàn toàn ủng hộ khát vọng của Việt Nam trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và kỹ thuật số. Thông qua Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), EU và Việt Nam đang hợp tác thúc đẩy năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và tăng trưởng bền vững, góp phần giúp Việt Nam thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng một cách công bằng, toàn diện và có trách nhiệm với môi trường.

Trong khuôn khổ Chiến lược Global Gateway, EU hướng tới huy động nguồn đầu tư chất lượng cao và nguồn lực từ khu vực tư nhân nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng bền vững, giao thông, kết nối và đổi mới sáng tạo - những yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng bao trùm và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đầu tư vào chuyển đổi số và phát triển kỹ năng cũng có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm các quá trình chuyển đổi kinh tế của Việt Nam sẵn sàng cho tương lai, có tính cạnh tranh cao và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Một lực lượng lao động có kỹ năng số cao cùng nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, hợp tác thương mại và đầu tư mạnh mẽ là điều không thể thiếu. Việt Nam có thể đạt được điều này bằng cách tận dụng tốt hơn các ưu đãi của Hiệp định EVFTA, qua đó thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết song phương. Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư khi đến Việt Nam.

EuroCham Việt Nam đã có nhiều khuyến nghị rất hữu ích trong lĩnh vực này, và cộng đồng doanh nghiệp EU, các quốc gia thành viên EU cùng toàn thể EU đều sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trên hành trình phát triển đầy triển vọng này.

Về mặt đầu tư, các chính sách cần có tính ổn định, nhất quán và đáng tin cậy. Việt Nam nên hướng tới việc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ tiên tiến.

EU là đối tác tin cậy, an toàn và giàu kinh nghiệm, với nguồn vốn, công nghệ và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực then chốt đối với Việt Nam. Thu hút được các nguồn lực này vào Việt Nam đòi hỏi sự chân thành, tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể.

* Trân trọng cảm ơn Đại sứ

