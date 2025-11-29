Nuôi cá rô phi Na Uy dòng đơn tính ở Gia Lai: Hiệu quả kinh tế cao

Theo chân đoàn khảo sát của UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định với tỉnh Gia Lai) và Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đến tham quan mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar tại hộ ông Lại Trung Tuyền (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ) đúng lúc ông đang cho cá ăn.

Tận mắt chứng kiến đàn cá rô phi Na Uy ngoi lên mặt nước, mỗi con nặng khoảng 1 kg ai cũng phấn khích.

Ông Tuyền chia sẻ: Từ khi công trình thủy lợi Ayun Hạ đi vào hoạt động, ông đã đào 6.000 m2 ao nuôi thử nghiệm nhiều loại cá như trắm, trôi, rô phi thương phẩm và sau này là cá trắm cỏ giống.

Với cá trắm cỏ giống, khoảng gần 2 tháng ông xuất bán một lứa, thu lời 5 triệu đồng/1.000 m2 diện tích mặt nước.

Nuôi cá trắm cỏ giống 4-5 lứa/năm, ông thu nhập từ 120-150 triệu đồng trên toàn bộ diện tích ao nuôi.

Khi huyện triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm, ông đăng ký tham gia trên diện tích 1.000 m2 mặt nước với mong muốn nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Ông Tuyền xuống 4.000 con cá rô phi Na Uy giống vào ngày 17/8/2023. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn nên tỷ lệ cá sống đạt hơn 90%, sinh trưởng phát triển tốt.

Tuy nhiên, tháng 11, thủy lợi Ayun Hạ cắt nước đã ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cá rô phi Na Uy. Cá có biểu hiện giảm ăn, chậm lớn.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nuôi cá, cá rô phi Na Uy dòng đơn tính Genomar nuôi thương phẩm sinh trưởng, phát triển nhanh trong ao của gia đình ông Lại Trung Tuyền, thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh Bình Định, Gia Lai). Ảnh: Lê Tám.

Sang tháng 12, nguồn nước điều tiết trở lại, trọng lượng của cá rô phi Na Uy tăng nhanh.

“Hiện sau hơn 4 tháng, cá rô phi Na Uy đạt trọng lượng 1 kg, thời gian xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 khi cá đạt trọng lượng khoảng 1,5 kg.

Hiện giá cá rô phi mua sỉ từ 43.000-45.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông lời khoảng 50 triệu đồng, cao gấp đôi so với nuôi cá giống trước đây”-ông Tuyền cho biết.

Anh Phạm Quang Thắng (thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake) cũng triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm. Anh thả hơn 30 kg cá giống trên 1.000 m2 diện tích mặt nước.

Qua theo dõi, sức đề kháng của cá rô phi Na Uy tốt, ít bị dịch bệnh, phát triển nhanh, thịt cá dày, thơm, trọng lượng cá nặng hơn cá rô phi thông thường.

Dự kiến sau 6 tháng nuôi, trọng lượng cá đạt từ 1,5-2 kg/con. Với kinh nghiệm 10 năm nuôi thủy sản, anh Thắng nhận thấy nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các loại thủy sản được nuôi từ trước đến nay tại địa phương.

“Được thị trường ưa chuộng nên chúng tôi hoàn toàn không lo đầu ra. Hiện thương lái trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã đặt tiền trước để mua cá rô phi.

Giá cá rô phi bán lẻ hiện ở mức 50.000 đồng/kg, giá bán sỉ từ 43.000-45.000 đồng/kg, tôi ước lợi nhuận cao gấp hơn 2 lần nuôi cá trắm giống.

Tôi dự định sau khi thu hoạch diện tích cá thí điểm sẽ nhân rộng mô hình ra toàn bộ 4.000 m2 mặt nước của gia đình”-anh Thắng nói.

Hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản từ mô hình nuôi cá rô phi Na Uy

Là đơn vị chủ trì thực hiện mô hình nuôi cá rô phi Na Uy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai- Phan Văn Vinh cho hay: Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm được triển khai thí điểm từ tháng 8-2023 trên diện tích 3.500 m2 tại 3 hộ dân thuộc 2 xã Ia Ake và Ayun Hạ.

Tổng kinh phí thực hiện mô hình nuôi cá rô phi Na Uy hơn 547 triệu đồng, trong đó vốn sự nghiệp khoa học công nghệ 385 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 162 triệu đồng.

Sau hơn 4 tháng triển khai, cá phát triển tốt, tỷ lệ cá sống đạt trên 90%, trọng lượng trung bình khoảng 1 kg/con. Dự ước sau thời gian 5-6 tháng nuôi, trọng lượng cá rô phi Na Uy thu hoạch đạt 1,5-2 kg/con, sản lượng ước đạt 5.400 kg/1.000 m2.

Với giá cá rô phi bán dự ước ở mức 40.000 đồng/kg, người nuôi cá lãi 48 triệu đồng/1.000 m2 mặt nước, gấp 2 lần so với nuôi các loại thủy sản truyền thống như diêu hồng, rô phi đen.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai), các ban, ngành, người dân địa phương tham quan mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm tại gia đình ông Lại Trung Tuyền (thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ). Ảnh: Vũ Chi

Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) cho biết: địa phương có lợi thế về diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản với khoảng 370 ha diện tích ao nuôi, có lòng hồ Ayun Hạ với nguồn nước sạch.

Tuy nhiên thời gian qua, công tác nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trên địa bàn huyện chủ yếu theo phương pháp truyền thống với các loại thủy sản có giá thành thấp như chép, trôi, mè, trắm cỏ…nên hiệu quả kinh tế không cao, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của địa phương.

Sau hơn 4 tháng nuôi, mỗi con cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy đạt trọng lượng 1 kg tại mô hình nuôi cá rô phi Na Uy thí điểm ở xã xã Ayun Hạ, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Tám.

Trước thực trạng đó, UBND huyện đã phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh triển khai 2 mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thâm canh trong ao và mô hình nuôi cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm.

Cả 2 giống thủy sản này đều được đánh giá là thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Riêng cá rô phi đơn tính Genomar Na Uy thương phẩm rất dễ nuôi, thích hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước, phương thức chăm sóc của người dân địa phương nên tất cả người dân có diện tích ao hồ thuận lợi trong việc lấy nước từ thủy lợi Ayun Hạ đều có thể triển khai.

Đây là tiền đề thúc đẩy phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của huyện, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thiện trở thành trung tâm nuôi trồng thủy sản cung cấp cho các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Là người trực tiếp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản cho người dân, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Thế Nhân-Trưởng bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản (Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) đánh giá: Môi trường nước, thổ nhưỡng, khí hậu tại huyện Phú Thiện rất phù hợp với cá rô phi Na Uy.

Thời gian nuôi cá rô phi Na Uy tốt nhất khoảng từ tháng 3 đến tháng 8. Người dân chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị ao nuôi, tiêu độc, khử trùng, xử lý dịch hại, đảm bảo mực nước trong ao từ 1,2-1,5 m, tăng cường cung cấp oxy cho ao khi thời tiết lạnh hoặc nắng nóng thì cá rô phi Na Uy sẽ sinh trưởng rất nhanh.

Từ thành công bước đầu, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, thời gian tới, Trường sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật giúp người dân trong huyện nhân rộng mô hình nuôi cá rô phi Na Uy cũng như triển khai thêm các mô hình mới, qua đó phát huy tiềm năng nuôi trồng thủy sản sẵn có của địa phương.

Theo: Báo Gia Lai