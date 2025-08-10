Thứ chim to như nắm tay, ngồi trong lồng ăn với đẻ cản chả kịp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, nông dân kiếm bộn tiền

Năm 2024, sau một chuyến tham quan mô hình nuôi lươn do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An triển khai tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, anh Quảng nhận thấy tiềm năng lớn của mô hình nuôi lươn kiểu này.

Nuôi lươn không bùn ít rủi ro, vốn đầu tư vừa phải, không cần diện tích lớn nhưng cho lợi nhuận đáng kể.

Anh Nguyễn Sỹ Quảng quyết định cải tạo đất vườn, xây dựng hệ thống bể nuôi ngay tại nhà.

Thời gian đầu, thiếu kinh nghiệm khiến anh gặp không ít khó khăn, lươn chết hàng loạt, dịch bệnh phát sinh, kỹ thuật chưa vững. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi và kiên trì ứng dụng quy trình kỹ thuật, anh từng bước làm chủ kỹ thuật nuôi, bắt đầu gặt hái thành công.

Khu nuôi lươn sinh sản (nuôi lươn bố mẹ, giao phối, đẻ trứng, lấy trứng lươn ấp nở ra lươn bột, ương nuôi lươn bột để làm lươn giống) trong trang trại nuôi lươn không bùn trong bể xi măng của gia đình anh Nguyễn Sỹ Quảng, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Một trong những điểm sáng tạo và mang lại hiệu quả rõ rệt trong mô hình nuôi lươn của anh Quảng là cách anh thực hiện nuôi lươn khép kín.

Thay vì mua lươn giống bên ngoài, vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn rủi ro về dịch bệnh và chất lượng, anh Quảng quyết định tự sản xuất lươn giống.

Khu vực nuôi lươn bố mẹ được thiết kế riêng biệt theo hình thức bán tự nhiên, có bùn, nhằm kích thích lươn sinh sản tự nhiên.

Sau khi thu trứng lươn, anh áp dụng kỹ thuật ấp trứng lươn nhân tạo và ươm lươn bột, đảm bảo con giống đồng đều, khỏe mạnh.

Sau nhiều lần thử nghiệm, thất bại rồi rút kinh nghiệm, anh đã nắm vững kỹ thuật cho lươn sinh sản nhân tạo, kỹ thuật ấp trứng và ươm giống.

Từ chính nguồn lươn giống của mình, anh tiếp tục nuôi lươn thương phẩm trong hệ thống bể không bùn.

Cách làm này không những giúp lươn nuôi giảm nguy cơ dịch bệnh, dễ quản lý môi trường nước, mà còn tăng mật độ nuôi, giúp tối ưu diện tích.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, tỷ lệ sống của lươn đạt cao, rút ngắn thời gian nuôi và cho sản lượng lớn.

Với mô hình nuôi lươn khép kín, mỗi lứa lươn giống không chỉ phục vụ cho gia đình anh mà còn cung cấp cho các hộ nuôi lươn khác trong tỉnh, tạo nguồn thu ổn định.

Anh Nguyễn Sỹ Quảng giới thiệu khu nuôi lươn thương phẩm của gia đình. Lương thương phẩm của gia đình anh Quảng được nuôi theo hình thức không bùn trong bể xi măng ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Còn lươn thương phẩm sau 8 - 9 tháng nuôi sẽ cho thu hoạch đều đặn, cỡ lươn thương phẩm khi thu hoạch từ 4 - 5 con/kg, giá lươn thương phẩm bán dao động từ 120.000-130.000 đồng/kg.

Khi đã có sẵn lươn giống, chi phí đầu vào của mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng giảm đáng kể, từ đó lợi nhuận tăng lên đến 30-40% so với hình thức nuôi tách rời hoặc phụ thuộc bên ngoài.

Sau hơn một năm hoạt động, từ quy mô ban đầu chỉ 60 m² nuôi lươn bố mẹ và 80 m² lươn thương phẩm, đến nay trại nuôi con đặc sản bình dân của anh Quảng đã phát triển lên 150 m² lươn bố mẹ và 150m² lươn thương phẩm.

Sản lượng lươn thịt năm đầu đạt hàng tấn lươn thương phẩm và hàng chục vạn con giống, trừ chi phí, anh thu lãi về gần 300 triệu đồng và trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều hộ nuôi lươn trong khu vực.

Nhằm nâng cao hiệu quả mô hình nuôi lươn và mở rộng quy mô, anh Nguyễn Sỹ Quảng đã chủ động liên kết với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ AN, nhận được sự hướng dẫn kỹ thuật từ các chuyên gia.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ AN đã hỗ trợ anh trong việc cải thiện quy trình nuôi, cung cấp những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật nuôi lươn, từ việc lựa chọn giống, chăm sóc đến phòng trừ dịch bệnh.

Sự hỗ trợ này giúp anh Quảng nâng cao hiệu quả mô hình, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.



Nhờ sự năng động, sáng tạo và dám đổi mới, mô hình nuôi lươn của anh nhanh chóng được chính quyền địa phương ghi nhận và khuyến khích nhân rộng.

Nhiều hộ dân trong vùng đã bắt đầu học tập mô hình, từng bước hình thành nên một khu vực nuôi lươn tập trung, mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp tại địa phương.