Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 09/08/2025 05:52 GMT+7

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

+ aA -
Hữu Tùng Thứ bảy, ngày 09/08/2025 05:52 GMT+7
Mùa sa mưa, các đồng ruộng khô cằn ở vùng ngọt ở tỉnh Cà Mau nhanh chóng ngập nước. Đây cũng là lúc cá đồng tự nhiên từ những ao, đìa, lung, bàu, trảng… lũ lượt kéo nhau lên đồng tìm kiếm thức ăn, sinh sôi nảy nở.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Vùng còn nhiều cá đồng tự nhiên ở Cà Mau tập trung chủ yếu trong lâm phần Vườn Quốc gia U Minh hạ và tại các xã: Khánh Lâm, Khánh An (huyện U Minh); Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi, Khánh Hải… (huyện Trần Văn Thời).

Đào đìa trữ cá đồng, nuôi cá đồng Cà Mau

Tại các vùng quê còn canh tác lúa, cá đồng có điều kiện sinh trưởng và phát triển. Khi khắp các đồng ruộng lênh láng nước, chỉ còn phân biệt ranh rấp qua những bờ mẫu, bờ bao ngạn, cánh nhà nông chỉ cần dùng các ngư cụ như lờ, lợp, lưới hoặc thả câu dưới các kênh, mương là có cá đủ ăn cho cả ngày làm đồng.

Theo ông Đinh Văn Út (ấp Trùm Thuật, xã Khánh Hải), để có được nguồn cá dồi dào, người dân trong vùng đào ao sâu (gọi là đìa) để cá đồng có nơi trú ngụ trong mùa nước ngọt khi nước trên đồng đã rút cạn.

Đây cũng là thời điểm cá đồng đạt kích cỡ đủ lớn để thu hoạch. Thu hoạch cá thường là sau Tết Nguyên đán hằng năm, khi việc thu hoạch lúa đã xong; đây cũng là nguồn thu thứ hai của nhà nông.

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Trước đây, việc thu hoạch cá đồng chủ yếu bằng cách tát cạn nước đìa bằng gàu sòng hoặc động cơ bơm nước; nhưng ngày nay, việc thu hoạch không cần phải tát cạn mà chỉ cần dùng lưới ghim để bắt cá (còn gọi là chụp đìa).

Đây cũng là một sáng kiến, kinh nghiệm đúc kết trong quá trình lao động, sản xuất giúp nhà nông bớt vất vả và không tốn nhiều thời gian.

Bà Vũ Thị Hiên (hàng xóm ông Út) có đìa cá thu hoạch hằng năm cho biết, một khẩu đìa ít nhất cũng kiếm được vài trăm ký cá cân (cá thương phẩm).

Có khẩu đìa phải chụp hai, ba lần mới bắt hết cá lớn, còn cá nhỏ thì được thả lại làm giống cho mùa lúa năm sau.

Thu hoạch cá đồng gắn với bảo tồn

Theo nhiều tài liệu về vùng đất Nam Bộ xưa, đến những năm cuối thế kỷ 20, khoa học bắt đầu tác động vào sản xuất, nhưng đa số người dân Cà Mau vẫn còn duy trì một vụ lúa mùa trong năm.

Thu hoạch cá đồng ở tỉnh Cà Mau bằng cách dùng lưới chụp đìa không gây sát hại nguồn lợi cá non nhưng bảo đảm trữ được nguồn cá giống cho mùa vụ sau.

Nuôi con đặc sản bình dân kiểu lạ, một nông dân Nghệ An phát tài hẳn lên

Đây là điều kiện lý tưởng để con cá đồng đủ thời gian sinh trưởng và phát triển. Nhờ đó, sản lượng cá đồng ở Cà Mau có lúc đạt mốc hơn 70.000 tấn/năm.

Từ sau năm 2.000 đến nay, sản lượng cá đồng suy giảm rất nhiều bởi nhường diện tích nuôi tôm, và một phần do hình thức khai thác cá bằng xung điện, kích điện, vô tình hủy diệt nguồn “cá non” đầu vụ.

Trước thực trạng nêu trên, những năm gần đây tỉnh Cà Mau triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, khôi phục và phát triển nguồn lợi cá đồng.

Con cá đồng cũng nằm trong danh mục những ngành hàng trong đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Tại nhiều địa phương vùng ngọt của huyện U Minh và Trần Văn Thời, nhiều tổ hợp tác nuôi cá đồng đã được thành lập.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Ngoài được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, những nông hộ nuôi còn được hỗ trợ con giống, vay vốn ưu đãi để mở rộng diện tích nuôi cá đồng tự nhiên.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Hải Phạm Thành Được, gần đây, việc bảo tồn nguồn lợi cá đồng được “tiếp sức” bởi Chỉ thị số 17-CT/TU đầu năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc ngăn chặn khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ thị nêu trên, địa phương triển khai chương trình hành động, phát động phong trào thi đua chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, từng bước tiến tới việc “nói không với xung điện, kích điện”; cá nhân nào vi phạm lần đầu thì bị tịch thu công cụ kích điện, phạt hành chính, nếu tái phạm thì lập hồ sơ đề nghị truy tố hình sự.

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn một năm thực hiện chỉ thị, có hơn 144.600 hộ dân trên địa bàn tỉnh tự nguyện ký cam kết “Không sản xuất buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác nguồn lợi thủy sản” ở tất cả các vùng nước; hơn 2.500 bộ dụng cụ kích điện đã được người dân tự nguyện giao nộp; các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tịch thu, tiêu hủy hơn 700 bộ dụng cụ kích điện, xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm vụ có liên quan với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng…

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mà nguồn lợi cá đồng tự nhiên ở vùng ngọt Cà Mau phục hồi nhiều so với trước.

Trong đó, mấu chốt thành công là chế tài đủ mạnh để răn đe, đi cùng sự chuyển biến ý thức bảo vệ nguồn lợi cá đồng của người dân bằng cách không đánh bắt, hủy diệt cá non, triệt tiêu nguồn lợi thủy sản.

Các cơ quan chức năng cũng cần xem xét hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước để người dân cùng nhau bảo vệ nguồn lợi, tự chuyển biến trong chính nhận thức của bà con.

Theo: Báo Nhân Dân

Tham khảo thêm

Mùa cá đồng theo nước ra sông, dân Vĩnh Long bắt được từ cá đặc sản 'đại gia' cho đến cá bình dân

Mùa cá đồng theo nước ra sông, dân Vĩnh Long bắt được từ cá đặc sản "đại gia" cho đến cá bình dân

Nông dân Ngã Năm ở Sóc Trăng nuôi cá đồng trên ruộng lúa, bắt lên đến đâu bán hết đến đó

Nông dân Ngã Năm ở Sóc Trăng nuôi cá đồng trên ruộng lúa, bắt lên đến đâu bán hết đến đó

Nước lũ rút ra sông, dân đầu nguồn An Giang đang 'đón đường' đánh bắt cá đồng

Nước lũ rút ra sông, dân đầu nguồn An Giang đang "đón đường" đánh bắt cá đồng

Nuôi cá đồng kết hợp trồng bồn bồn, mô hình rõ hay ở Cà Mau, nhưng hễ sơ hở là bị chích điện trộm cá liền

Nuôi cá đồng kết hợp trồng bồn bồn, mô hình rõ hay ở Cà Mau, nhưng hễ sơ hở là bị chích điện trộm cá liền

Rủ nhau đi bắt cá đồng, nhấc lờ lên toàn cá lóc ngon ở quê Khánh Hòa

Rủ nhau đi bắt cá đồng, nhấc lờ lên toàn cá lóc ngon ở quê Khánh Hòa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Mô hình nuôi cá lăng nha đuôi đỏ ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) kỳ vọng sẽ lan tỏa một loại hình thủy sản mới, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương, có giá trị kinh tế cao và tạo thêm sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nhà nông
'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Giá trứng gà tăng vọt, một doanh nghiệp trong ngành trứng gia cầm chỉ rõ nguyên nhân

Nhà nông
Giá trứng gà tăng vọt, một doanh nghiệp trong ngành trứng gia cầm chỉ rõ nguyên nhân

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông
Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Đọc thêm

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười
Nhà nông

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười

Nhà nông

Từ ý tưởng ban đầu làm kẹo khóm để tận dụng những trái khóm Tân Phước loại 2, 3 thương lái hay chê, xhị Phạm Thị Bích Ngọc - chủ Cơ sở sản xuất kẹo khóm Tân Phước (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) đã nâng tầm lên thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá
Kinh tế

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số "ngũ quý" siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Kinh tế

Tuần tới từ 11-15/8/2025, Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá rất nhiều biển số VIP, từ "ngũ quý", "tứ quý" cho đến "sảnh tiến", "lộc phát"...

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
Tin tức

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Loại cá 'quý tộc', không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Loại cá này giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Kinh tế

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế

Nhiều dự án phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đã được chính quyền tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện, với nguồn vốn lên đến 536 tỷ đồng.

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa
Nhà đất

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa

Nhà đất

Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập Đặng Chí Thành (Sn 1994), người có hành vi đấm, đá dã man cô gái ở hành lang chung cư Sky Central.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, Quảng Trị.

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Pháp luật

Công an Đà Nẵng bắt nhóm mạo danh trên facebook lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Pháp luật

Ngày 10/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi “xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?
Thể thao

Thương vụ con trai huyền thoại M.U gia nhập CLB Công an TP.HCM... “đổ bể”?

Thể thao

Devante Cole vừa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2025/2026 của West Brom. Điều đó cho thấy, con trai Andy Cole khó có thể gia nhập CLB Công an TP.HCM như lời đồn.

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50
Xã hội

Người chồng 30 tuổi nói dối đi câu cá để vào khách sạn với… tình già 50

Xã hội

Một người đàn ông 30 tuổi có gia đình ở Johor (Malaysia) vừa bị bắt quả tang về hành vi khalwat (ở cùng nơi kín đáo với người khác giới không phải vợ/chồng - PV) cùng một phụ nữ đơn thân 50 tuổi tại khách sạn, sau khi nói dối vợ là đi câu cá.

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chi tiết lộ trình hạn chế xe xăng, dầu cũ tại khu vực trung tâm TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang lên kế hoạch thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại trung tâm thành phố từ năm 2026. Mục tiêu chính là từng bước hạn chế xe xăng, dầu cũ không đạt chuẩn khí thải, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện "xanh" như xe điện, buýt điện...

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án
Nhà đất

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhiều công trình xây dựng không phép trên đất “vàng” ở Huế để thi hành án

Nhà đất

Khu đất “vàng” ở Huế cùng các công trình xây dựng trên đất được bán đấu giá để thi hành án, trong đó có nhiều công trình không có giấy phép xây dựng.

Sau động thái của Hàn Quốc, Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh thù địch gần biên giới
Thế giới

Sau động thái của Hàn Quốc, Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh thù địch gần biên giới

Thế giới

Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ một số loa phóng thanh dọc biên giới, theo thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc. Đây có vẻ là bước đi mang tính đối ứng sau khi Seoul tháo khoảng 20 loa của họ vào đầu tuần này.

Đặt tên đường ở TP.HCM: Bất thường chồng chất lên… bất cập
Chuyển động Sài Gòn

Đặt tên đường ở TP.HCM: Bất thường chồng chất lên… bất cập

Chuyển động Sài Gòn

Một đô thị đặc biệt với mạng lưới giao thông đồ sộ, ngày càng mở rộng, nhưng chuyện đặt tên đường ở TP.HCM thời gian qua luôn vấp phải nhiều bất cập và... bất thường. Tại sao?

Nỗi đau chất độc da cam: Người mẹ ốm liệt giường và 4 người con không bao giờ lớn
Xã hội

Nỗi đau chất độc da cam: Người mẹ ốm liệt giường và 4 người con không bao giờ lớn

Xã hội

4 người con do ảnh hưởng chất độc da cam từ người cha trở về từ cuộc chiến chống Mỹ mà không được bình thường, nỗi đau đè nặng người mẹ già ốm nặng.

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao
Tin tức

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Tin tức

Sáng 10/8, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt nhanh đám cháy kho phế liệu tại khu nhà quây tôn ở Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội).

Cục Hàng không nêu lý do 25 máy bay đang phải dừng khai thác
Kinh tế

Cục Hàng không nêu lý do 25 máy bay đang phải dừng khai thác

Kinh tế

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, tổng số máy bay tính đến 04/08/2025 là 254 máy bay (226 máy bay cánh bằng và 28 trực thăng), tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định