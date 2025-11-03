Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh
Trong phim Sex Education có một nhân vật ít xuất hiện nhưng lại là người anh trai vững chãi, bảo vệ em gái và gia đình.
Tham dự buổi gặp mặt có các doanh nhân đại diện cho các công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Thượng và đại diện các hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Xã Phong Dụ Thượng có diện tích tự nhiên 195,2km2, với 96,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương có khí hậu mát mẻ, địa hình đồi núi xen kẽ thung lũng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái.
Về nông nghiệp, thế mạnh lớn nhất của xã là cây quế với diện tích gần 4.500 ha. Cùng với đó là các sản phẩm đặc trưng đã có thương hiệu như: Ốc Bản Lùng, cốm Bản Lùng, vịt cổ xanh, lợn bản, gà đồi và cá tầm.
Về du lịch, xã sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ như quần thể ruộng bậc thang Khe Táu, khu vực suối nước nóng tự nhiên tại thôn Cao Sơn, cùng hệ thống thác Khe Ban và thác Khe Mạng.
Xã cũng có lợi thế lớn về hạ tầng giao thông khi có tuyến đường kết nối trực tiếp Quốc lộ 32 với nút giao IC14 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trên cơ sở những tiềm năng này, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên đã giới thiệu về mục tiêu kết nối, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm địa phương.
Hai bên đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm, thống nhất tìm kiếm mô hình hợp tác để đưa các sản phẩm nông – lâm sản đặc trưng của xã vào hệ thống phân phối lớn như Siêu thị GO! và các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp cũng trao đổi về hướng hợp tác đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, gắn liền với việc bảo tồn, khai thác các điểm du lịch tự nhiên sẵn có như ruộng bậc thang Khe Táu và suối nước nóng Cao Sơn.
Tại buổi gặp mặt, các bên đã nhất trí về định hướng xây dựng nhãn hiệu "Đặc sản Phong Dụ Thượng" và tăng cường quảng bá, kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh. Buổi gặp mặt được kỳ vọng sẽ thiết lập mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và địa phương, mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản và góp phần nâng tầm thương hiệu, phát triển du lịch cho xã Phong Dụ Thượng trong thời gian tới.
Singapore là quốc gia nhập khẩu hơn 90% nhu cầu lương thực, tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Singapore lưu ý các doanh nghiệp cần xác định gạo Việt Nam không chỉ tiêu thụ tại thị trường Singapore mà còn được các doanh nghiệp Singapore xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới.