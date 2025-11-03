Ở một xã của tỉnh Lào Cai mới, chính quyền, doanh nghiệp bàn cách đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị

Tham dự buổi gặp mặt có các doanh nhân đại diện cho các công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Dụ Thượng và đại diện các hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Xã Phong Dụ Thượng có diện tích tự nhiên 195,2km2, với 96,8% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương có khí hậu mát mẻ, địa hình đồi núi xen kẽ thung lũng, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Hữu.

Về nông nghiệp, thế mạnh lớn nhất của xã là cây quế với diện tích gần 4.500 ha. Cùng với đó là các sản phẩm đặc trưng đã có thương hiệu như: Ốc Bản Lùng, cốm Bản Lùng, vịt cổ xanh, lợn bản, gà đồi và cá tầm.

Về du lịch, xã sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ như quần thể ruộng bậc thang Khe Táu, khu vực suối nước nóng tự nhiên tại thôn Cao Sơn, cùng hệ thống thác Khe Ban và thác Khe Mạng.

Xã cũng có lợi thế lớn về hạ tầng giao thông khi có tuyến đường kết nối trực tiếp Quốc lộ 32 với nút giao IC14 cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Trên cơ sở những tiềm năng này, đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên đã giới thiệu về mục tiêu kết nối, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm địa phương.

Ông Lê Văn Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng chia sẻ về các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cá tầm, gà đen, ốc Bản Lùng và các thế mạnh về du lịch trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Hai bên đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm, thống nhất tìm kiếm mô hình hợp tác để đưa các sản phẩm nông – lâm sản đặc trưng của xã vào hệ thống phân phối lớn như Siêu thị GO! và các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Đồng thời, Hiệp hội Doanh nghiệp cũng trao đổi về hướng hợp tác đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, gắn liền với việc bảo tồn, khai thác các điểm du lịch tự nhiên sẵn có như ruộng bậc thang Khe Táu và suối nước nóng Cao Sơn.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên gợi ý các giải pháp để xã Phong Dụ Thượng đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến tay người tiêu dùng, đặc biệt có thể đưa vào các chuỗi siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tại buổi gặp mặt, các bên đã nhất trí về định hướng xây dựng nhãn hiệu "Đặc sản Phong Dụ Thượng" và tăng cường quảng bá, kết nối với các tuyến du lịch của tỉnh. Buổi gặp mặt được kỳ vọng sẽ thiết lập mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và địa phương, mở rộng kênh tiêu thụ cho nông sản và góp phần nâng tầm thương hiệu, phát triển du lịch cho xã Phong Dụ Thượng trong thời gian tới.