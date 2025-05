Với đôi chân gầy còm, làn da đen cháy, anh Nguyễn Thành Thái - một cao thủ trong nghề săn cá chình mỡ ở xứ biển Gò Công (tỉnh Tiền Giang) - lội băng băng trên bãi bùn để tìm hang cá chình mỡ.

Hang cá chình mỡ là những lỗ tròn nhỏ, anh Thái nhẹ nhàng cầm cây chĩa nhấn xuống là con cá chình mỡ dài ngoằng đã được bắt lên cho vào thùng.

Anh Nguyễn Thành Thái được mệnh danh là cao thủ săn cá chình mỡ

Tháp tùng "cao thủ" săn bắt cá chình mỡ ở vùng biển Gò Công

Không ai nhớ rõ nghề săn bắt cá chình mỡ có từ bao giờ, chỉ biết rằng loài cá này đã và đang mang lại nguồn thu nhập cho nhiều người dân ven biển, đồng thời cũng là món ăn bổ dưỡng.

Ở xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), nhắc đến cao thủ trong nghề săn cá chình mỡ phải kể đến anh Thái.

Nghề săn cá chình mỡ cũng như nhiều nghề biển khác phụ thuộc rất nhiều vào con nước. Khi thủy triều xuống, chúng tôi đã có chuyến tháp tùng cùng anh Thái để săn cá chình mỡ.

Loài cá chình mỡ giống như loài lươn nhưng sống trên những bãi bùn ven biển. Chỉ người có thâm niên trong nghề mới có thể biết được hang cá chình mỡ.

Anh Thái được mệnh danh là cao thủ săn cá chình mỡ-một loài cá đặc sản vùng sình lầy ven biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Sau cơn mưa giông, nắng đã lên, chúng tôi cùng anh Thái tiến về bãi biển của huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) để bắt chình mỡ.

Đi được một khoảng, anh Thái dừng lại cầm cây chĩa 9 mũi nhấn xuống bãi bùn rồi lôi lên 1 con cá chình mỡ dài ngoằng cho vào thùng.

Anh Thái phân trần: "Hang cá chình mỡ miệng tròn, ăn sâu xuống dưới đất. Khi phát hiện, mình lấy cây chĩa đâm xuống hang là dính ngay".

Chúng tôi hỏi: "Thế ở biển Gò Công không có cá chình mỡ hay sao mà anh phải sang tận đây?". Anh Thái phân bua: "Ở bên mình cũng có nhưng do nhiều người bắt quá nên bắt không được nhiều".

Nói rồi, anh Thái tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, anh gọi chúng tôi lại và chỉ cái hang cá chình mỡ.

Đó là cái lỗ tròn như ngón chân cái, ăn sâu xuống dưới đất. Anh nhẹ nhàng ấn cây chĩa xuống hang nghe một tiếng "sựt".

Anh cười to và nói: "Dính rồi đó", rồi lôi lên con cá chình mỡ to hơn ngón tay cái. Anh Thái cho biết thêm, nhiều khi phát hiện cái hang to nhưng bắt lên con cá nhỏ cũng không chừng.

Mấy tháng trước, anh sang đảo Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt được cá chình to cỡ 3 con/kg. Còn ở bên này, cá chình mỡ không to được như thế.

Thu nhập khá từ nghề săn cá đặc sản

Tháng 4 âm lịch hằng năm là mùa săn bắt cá chình mỡ, do thời điểm này cá chình mỡ xuất hiện nhiều.

"Thời điểm đó, mỗi chuyến đi săn, tôi bắt được khoảng hơn 20 kg cá chình mỡ.

Với giá cá chình mỡ hơn 100.000 đồng/kg, tôi thu được khoảng 3 triệu đồng" - anh Thái cho biết.

Theo anh Thái, có thể bắt cá chình mỡ khi bãi bồi còn nằm dưới nước.

Thế nhưng, bắt cá chình mỡ kiểu đó hiệu quả không cao. Cũng có những khi bắt gặp cá chình mỡ hung hăng cắn trúng miệng ê ẩm, không ăn được luôn.

Hiện nay, giá cá chình mỡ loại nhỏ vào khoảng 150.000 đồng/kg; còn cá lớn loại 1 con/kg có giá lên đến khoảng 1 triệu đồng/kg.

Sở dĩ loài cá này có tên chình mỡ là vì cá có rất nhiều mỡ. Nếu so sánh với cá chình bông, cá chình mỡ có thịt thơm, béo và ít xương hơn. Chính vì thế mà loài cá này có giá trị kinh tế khá cao.

Màn đêm đã bao phủ, tiếng muỗi kêu ngày một to hơn, người đã mệt nhoài, anh Thái trở về với khoảng 4 kg cá chình mỡ trên tay.

Dù quần áo lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt của người "cao thủ" săn cá chình mỡ xứ biển Gò Công này vẫn rạng ngời khi nói về những chuyến đi tiếp theo.