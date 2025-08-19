Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó thì vẫn còn hiện hữu. Nỗi đau da cam, một nỗi đau mà nước ta phải mất hàng trăm năm nữa mới có thể khắc phục.

Nhiều gia đình, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang phải chịu những hậu quả hết sức nặng nề, dai dẳng do chiến tranh gây ra.

Trên địa bàn phường Hòa Bình có 327 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 31 đối tượng là con của người bị nhiễm chất độc hóa học cũng đang phải chịu di chứng nặng nề.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự biết ơn, sẻ chia cho những hi sinh của thế hệ cha ông ta vì độc lập, tự do của đất nước.

Cùng đoàn công tác của phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ chúng tôi đến thăm các hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường.

Mỗi hoàn cảnh là một nỗi đau riêng nhưng đều ám ảnh, xót xa. Trong căn nhà nhỏ tại tổ 5, phường Hòa Bình, ông Bùi Doãn Dần năm nay đã 76 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải chăm sóc con trai là anh Bùi Doãn Thắng nhiễm chất độc da cam thế hệ thứ 2.

Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà cho ông Bùi Doãn Dần, nạn nhân chất độc da cam trú tại tổ 5. Phường Hòa Bình là một trong các phường mới của tỉnh Phú Thọ, có diện tích phần lớn thuộc TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình trước thời điểm sáp nhập tỉnh.

Do bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên anh Thắng có những biểu hiện tinh thần không bình thường, thường xuyên phải cách ly ở phòng riêng.

Bản thân ông Dần là nạn nhân chất độc da cam, sau khi xuất ngũ về địa phương làm việc tại công trường xây dựng Thủy điện Hòa Bình thì lại tiếp tục bị tai nạn lao động nên sức khỏe suy giảm rất nhiều. Vợ ông cũng đã cao tuổi, sức khỏe yếu, lại không có lương. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai ông Dần!



Không giấu nổi xúc động, ông Bùi Doãn Dần chia sẻ: Nhiều năm gia đình tôi sống trong căn nhà cũ đã dột nát, xuống cấp. Vừa qua, được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương gia đình tôi mới làm được căn nhà cấp bốn kiên cố này. Nhờ sự quan tâm của các cấp hội và các tổ chức, cá nhân giờ đây gia đình tôi không còn nơm nớp lo mưa dột, gió lùa nữa.

Cùng với hộ gia đình ông Dần, nhiều hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam nói riêng, người có công nói chung trên địa bàn phường Hòa Bình nói chung đã được quan tâm đầu tư sửa chữa, xây mới nhà ở. Hiện nay, trên địa bàn phường Hòa Bình không có hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, người có công nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

Qua rà soát trên địa bàn phường Hòa Bình, hầu hết các đối tượng trực tiếp bị phơi nhiễm tuổi đời cao, đa phần đều trên 70 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, vất vả do bệnh tật và không thể lao động như người bình thường được.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, nạn nhân chất độc hóa học trú tại tổ 11, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ được quan tâm, thăm hỏi tặng quà động viên.

Những gia đình có đến thế hệ thứ 2, thứ 3 nhiễm chất độc da cam thì càng vất vả, khó khăn hơn.

Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã phường trước sáp nhập và phường Hòa Bình hiện nay cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã tận tâm chăm lo cho các nạn nhân bằng tất cả tấm lòng cảm thông, chia sẻ và nhiều việc làm thiết thực.

Cụ thể như hỗ trợ xây dựng nhà; xây dựng quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; thường xuyên thăm hỏi tặng quà; kịp thời chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho nạn nhân dân chất độc da cam trên địa bàn phường.

Nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 năm nay, phường Hòa Bình đã thăm hỏi, tặng quà cho 1.105 người có công và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường với tổng trị giá 221 triệu đồng.

Đồng chí Vũ Thị Liên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Bình cho biết: Để chăm lo nạn nhân chất độc da cam, chúng tôi kịp thời giải quyết chế độ chính sách, không để sót lọt đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng nhau chung tay xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân da cam ổn định cuộc sống.

Theo: Báo Phú Thọ