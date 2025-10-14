Ông Trần Văn Công, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nếu như trước đây người nông dân đi thăm đồng chỉ mang theo dụng cụ làm nông, nhưng hiện nay chiếc điện thoại thông minh là vật dụng làm nông không thể thiếu và trở thành công cụ đắc lực cho nông dân.

Ông Công chia sẻ, từ khi có hệ thống cảnh báo sâu rầy tại vùng sản xuất lúa của gia đình, công việc đồng án trở nên dễ dàng hơn.

Mỗi ngày các số liệu từ thiết bị được báo về tất cả thông số về sâu rầy, độ mặn, khí hậu, thời tiết… và cảnh báo của ngành chức năng địa phương để nông dân tham khảo.

Nông dân chỉ cần thăm đồng sẽ có sự đối chiếu, từ đó biết được cây lúa cần phải chăm sóc bón phân, phòng trừ sâu hại... như thế nào.

Ông Công phân tích, trước đây chăm sóc lúa theo cách truyền thống, khi đi thăm đồng thấy sâu là người nông dân phun thuốc, không quan tâm đến mật độ sâu, thiên địch, nên dễ làm dụng nhiều vào thuốc trừ sâu, phun xịt không đồng loạt dẫn đến phòng trừ triệt để, chi phí sản xuất lúa tăng cao.

Hiện nay, có sự cảnh báo của thiết bị thông minh, nông dân trồng lúa đỡ lo lắng hơn, chi phí sản xuất giảm, năng suất lúa tăng, kéo theo lợi nhuận tăng hơn so với trước. Cùng với đó, nhờ ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, chi phí mỗi vụ lúa giảm 40 - 50%.

Ông Đoàn Văn Trung, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long cho hay, trước đây chi phí sản xuất lớn, do phải đầu từ phân bón, thuốc bảo vệ thục vật, nhất là trong khâu thu hoạch, làm đất.

Bình quân, mỗi 1.000 m2 trồng lúa tốn chi phí từ 2,5 - 3 triệu đồng/vụ. Hiện nay, nhờ ứng dụng cơ giới hóa, kết hợp hệ thống cảnh báo sâu rầy thông minh giúp bón phân đủ, phòng trừ sâu bệnh đúng giúp giảm chi phí sản xuất còn từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/1.000 m2/vụ.



Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Nông xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số tại địa phương, năm 2022, địa phương thành lập vùng "trồng lúa thông minh" tập trung tại ấp Phú Thạnh, với diện tích 40 ha, có 62 hộ tham gia.

Trên cánh đồng trồng lúa thông minh ở xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long mới, nông dân tổ chức thăm ruộng trong vùng sản xuất cánh đồng thông minh.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ chuyển đổi số, địa phương đã lắp đặt xong hệ thống cảnh báo sâu rầy tại vùng sản xuất lúa tập trung ấp Phú Thạnh, với tổng kinh phí 540 triệu đồng; trong đó nguồn vốn đầu tư 490 triệu đồng, phần còn lại do hộ dân đóng góp.

Hệ thống cảnh báo sâu rầy ở cánh đồng trồng lúa thông minh này giúp nông dân giám sát côn trùng trên đồng ruộng (mật độ sâu, rầy), cung cấp thông tin diễn biến thời tiết trong ngày, cảm biến gió, đo nhiệt độ, độ ẩm, tổng lượng mưa…, tất cả được kết nối với điện thoại thông minh, máy tính của bà con.

Bên cạnh đó, địa phương đầu tư hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn thông minh để ứng phó tình hình biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến gay gắt, góp phần giảm thiệt hại, rủi ro và giảm chi phí cho nông dân.

Nông dân xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh) khảo sát hệ thống cảnh báo sâu rầy lắp đặt trên cánh đồng trồng lúa thông minh. Theo đánh giá, mô hình trồng lúa thông minh giảm chi phí sản xuất (chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, chi phí phân bón, chi phí nhân công...), tăng lợi nhuận cho nông dân trồng lúa.

Sau khi thực hiện mô hình cánh đồng thông minh, năng xuất lúa tại đây đều đạt từ 5 - 6 tấn/ha/vụ.

Hiện nay, địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP đối với vùng sản xuất lúa tập trung này và nhân rộng mô hình ra các ấp khác trong xã.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 110.000 ha đất sản xuất lúa.

Nhiều mô hình sản xuất lúa áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại làm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất, nâng cao nhận thức của nông dân trong công tác chuyển đổi số.

Các mô hình trồng lúa thông minh đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Hiện, ngành chức năng tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình cánh đồng trồng lúa thông minh hiệu quả đến cách địa phương trong tỉnh, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

Theo: TTXVN