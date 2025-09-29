Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:30 GMT+7

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

+ aA -
Thứ hai, ngày 29/09/2025 07:30 GMT+7
Từng là một vùng quê thuần nông bên dòng Cổ Chiên hiền hòa, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước sáp nhập) hôm nay đang chuyển mình vươn lên. Nhờ sự chung sức của chính quyền và nhân dân, xã Hòa Minh đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về du lịch.
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Kinh tế nông thôn khởi sắc

Hòa Minh hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân ngày càng nâng lên.

Với diện tích hơn 3.600ha, dân số trên 12.000 người, xã có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, thủy sản và du lịch cộng đồng.

Mang nét đặc trưng vùng sông nước miền Tây, Hòa Minh đã đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất theo hướng sạch, bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều mô hình như nuôi tôm công nghiệp, tôm- lúa hữu cơ, cá nước ngọt, lươn không bùn, chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp… đã và đang phát huy hiệu quả, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Cùng với phát triển sản xuất, xã đặc biệt chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu. Các tuyến đường liên ấp được bê tông hóa; hệ thống thủy lợi đáp ứng sản xuất; điện- nước, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được nâng cấp đồng bộ. Đến nay, 9/9 ấp đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Vô Cà Mau ăn canh cá chốt lá me non, đãi đằng du khách khiến vạn người mê

Ông Huỳnh Văn Dũng- người dân ấp Ông Yển, xã Hòa Minh chia sẻ: “Trước đây đi lại khó, dịch vụ y tế, giáo dục còn hạn chế. Giờ thì khác rồi, đường đẹp, điện sáng, trường lớp khang trang, trạm y tế phục vụ tận tình. Cuộc sống phát triển hơn nhiều”.

Năm 2022, xã Hòa Minh đạt chuẩn NTM nâng cao. Hướng đến năm 2025, xã tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, với du lịch cộng đồng làm điểm nhấn và chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Tại ấp Ông Yển, mô hình “ấp thông minh” đang phát huy hiệu quả. Người dân được hỗ trợ áp dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu biểu là nuôi tôm công nghệ cao tự động hóa hơn 80% quy trình. Ngoài ra, người dân còn được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thanh toán điện tử, nộp hồ sơ hành chính trực tuyến.

Điểm tham quan khu trò chơi dân gian “Làng Tôi” tại du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã nông thôn mới Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long (trước sáp nhập 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thì Cồn Chim thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Giữa dòng sông nổi tiếng Đồng Nai, thấy đàn cá màu hồng nổi dày đặc đớp mồi, dân nuôi thành công

Hiện đã có hơn 80% hộ dân trong ấp sử dụng thiết bị thông minh, 82% hồ sơ hành chính được xử lý trực tuyến. Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên tập huấn, hướng dẫn giúp người dân làm quen với tiện ích số, từng bước xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện.

Ông Lê Văn Trí- Chủ tịch UBND xã Hòa Minh cho biết: “Chúng tôi xác định rõ xây dựng xã NTM kiểu mẫu không chỉ là đạt chuẩn, mà còn làm sao để đời sống người dân thật sự thay đổi. Khi thấy rõ lợi ích, Nhân dân sẽ chủ động tham gia, từ đó góp phần tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc”.

Điểm sáng du lịch cộng đồng Cồn Chim

Không thể không nhắc đến ấp Cồn Chim khi nói về phát triển du lịch cộng đồng tại Hòa Minh. Từ một cồn đất nhỏ giữa dòng Cổ Chiên, nay Cồn Chim đã trở thành điểm đến tiêu biểu, hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Ra mắt từ năm 2019, đến cuối năm 2020, Cồn Chim được công nhận là điểm du lịch cộng đồng của tỉnh. Năm 2022, sản phẩm du lịch tại đây đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đặc biệt, năm 2024, HTX Nông nghiệp du lịch cộng đồng Cồn Chim được thành lập với 50 thành viên, tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp trên 10 tỷ.

Cây cổ thụ hoành tráng này ở rừng Gia Lai ra quả đặc sản, hễ trông thấy khiến người ta thèm ăn, đó là giống cây gì vậy?

Chỉ trong vòng 5 năm, Cồn Chim đã đón gần 99.000 lượt khách, doanh thu khoảng 24 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5 tỷ. Ngoài tham quan, đây còn là nơi đón hơn 12 đoàn đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng.

Điểm nổi bật của Cồn Chim là sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ dân. Mỗi hộ phụ trách một dịch vụ, từ tham quan bếp xưa, vườn dừa, trò chơi dân gian, câu tôm- đặt lọp, cho thuê xe đạp, đến homestay, nghe đờn ca tài tử. Mỗi hoạt động gắn với nếp sống địa phương, mang đến trải nghiệm đậm chất miền Tây.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân- Tổ trưởng HTX cho biết: “Chúng tôi làm du lịch bằng cả tấm lòng, đón khách như người thân. Chính sự chân tình, gần gũi đã giúp Cồn Chim giữ được dấu ấn riêng”.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long (địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh trước sáp nhập) chuẩn bị món ăn dân dã phục vụ du khách tại Cồn Chim.

Trồng thứ rau mùi thơm gây thèm ăn, hái phải chèo xuồng, dân nơi này ở Cần Thơ (sau sáp nhập), cứ bán là hết veo

Hiện toàn ấp có 18 hộ tham gia làm du lịch, trong đó 5 hộ xây dựng homestay với 27 phòng nghỉ đạt chuẩn. Du lịch cộng đồng giúp hơn 50 lao động địa phương có việc làm ổn định, thu nhập từ 5-15 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận bình quân từ các dịch vụ đạt gần 18%.

Ông Nguyễn Văn Tài- hộ dân trồng rau hữu cơ phục vụ du khách, chia sẻ: “Trồng rau sạch bán cho khách vừa sạch sẽ, vừa vui, lại có thu nhập tốt. Nhờ du lịch, cảnh quan, vườn tược được chăm chút hơn”.

Không chỉ tạo việc làm, du lịch cộng đồng còn giúp thay đổi tư duy, người dân có thêm kỹ năng giao tiếp, tinh thần cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường. Đến tháng 7/2024, thu nhập bình quân của người dân Cồn Chim đạt 89 triệu đồng/người/năm, gần gấp đôi so với năm 2019.

Ông Nguyễn Tấn Thành- Trưởng Ban Nhân dân ấp Cồn Chim khẳng định: “Du lịch giúp người dân gắn bó với nghề, tự hào về quê hương. Đây không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách để giữ gìn nếp sống làng quê giữa thời đại mới”.

Không chỉ được ghi nhận trong nước, Cồn Chim còn ghi dấu ấn quốc tế, lọt Top 12 sáng kiến phát triển bền vững do Nhật Bản tổ chức; nằm trong Top 50 điểm đến hấp dẫn của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL và là 1 trong 5 đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2025.

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Hiện xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long đang đề xuất nâng sản phẩm OCOP điểm Du lịch cộng đồng Cồn Chim từ 3 sao lên 4 sao. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình trở thành xã NTM kiểu mẫu về du lịch.

Với định hướng đúng, sự đồng lòng của người dân và quyết tâm từ chính quyền, Hòa Minh đang từng bước khẳng định vị thế là xã NTM kiểu mẫu, không chỉ về kinh tế mà còn ở cách giữ gìn nếp quê, bản sắc văn hóa. Câu chuyện về Cồn Chim là minh chứng rõ nét cho một hướng đi nhân văn, bền vững, đúng như lời người dân nơi đây vẫn nói “Về Cồn Chim, người quê chỉ có tấm lòng”.

Theo: Báo Vĩnh Long

