Ốc đảo Cồn Chim từng ví đẹp như phim ở Bình Định nay là tỉnh Gia Lai, tan tác, xác xơ sau bão thế này đây, rõ khổ

“Ốc đảo” giữa đầm Thị Nại tan hoang sau bão

Xóm Cồn Chim thuộc thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, từ lâu được ví như “ốc đảo xanh” giữa đầm Thị Nại mênh mông. Nơi đây có gần 200 hộ dân, hơn 1.000 nhân khẩu sống gắn bó với nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và trồng rừng ngập mặn.

Những căn nhà hỏng mái sau bão ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Gia.

Thế nhưng, bão số 13 vừa qua đã quét qua Cồn Chim, để lại những vết thương sâu hoắm trên cả đất và người.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai, tổng diện tích rừng ngập mặn bị thiệt hại lên đến 88,11 ha. Những hàng bần, đước, dừa nước đã trụ vững hàng chục năm qua giờ bị quật ngã, trơ gốc giữa lớp bùn loang lổ. Đơn vị đang theo dõi khả năng phục hồi của rừng, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng khôi phục.

Bà Nguyễn Thị Chưa (74 tuổi) bần thần nhìn đống gạch ngói còn sót lại sau bão: “Trước khi bão vào, chính quyền vận động đi sơ tán, tôi nghe theo. Giờ trở về chỉ còn đống hoang tàn. Đêm đó mà không đi chắc không còn ngồi đây”.

Trong những ngày sau bão, các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân dọn dẹp, dựng lại nhà tạm, cấp phát nhu yếu phẩm. “Thấy bộ đội, công an về là bà con mừng lắm. Có người chia cơm, chia áo, ai cũng xúc động”, ông Nguyễn Văn Thêm, trưởng xóm Cồn Chim, nói.

“Đêm đó mà không di dời chắc chết rồi”

Người dân xóm Cồn vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Đỗ Thị Chắn (66 tuổi) kể lại: “Tầm 10 giờ đêm, gió bắt đầu gào dữ dội, nước dâng ngập gần tới cổ. Con trai tôi kéo tôi lên chứ không chắc mất mạng rồi. Giờ nhà cửa sụp đổ hết, chỉ còn cái nền trơ trọi”.

Cồn Chim hôm nay vẫn còn đó những mảnh gỗ ngã rạp, những mái nhà trơ khung. Nhưng giữa bùn lầy và tang thương, người dân nơi “ốc đảo xanh” vẫn lặng lẽ bắt đầu lại, vá lại mái nhà, trồng lại cây bần, cây đước, tin rằng rừng rồi sẽ xanh trở lại, và xóm Cồn Chim sẽ hồi sinh sau bão.

Trước sự tàn phá dữ dội, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do bão số 13 tại 65 xã, phường.

Theo thống kê ban đầu, bão đã khiến 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 7.750 nhà hư hại rất nặng, 8.073 nhà bị hư hỏng nặng và 32.833 nhà hư hại một phần. Hơn 10.322 nhà bị ngập nước, hàng loạt công trình giao thông, điện lưới, trường học, trạm y tế cũng bị tàn phá. Tổng thiệt hại lên đến 5.200 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân; đồng thời khẩn trương khôi phục hạ tầng giao thông, điện, thông tin, cấp nước và các công trình thiết yếu.

Sau cơn bão số 13, xóm Cồn Chim, nơi được mệnh danh là “ốc đảo xanh” giữa đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), giờ chỉ còn lại những mảng màu xám xịt của đổ vỡ. Ảnh: Nguyễn Gia.

Chính quyền cũng tổ chức các điểm tạm cư, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho người mất nhà, đồng thời hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các hộ chịu thiệt hại nặng.

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập để xây dựng lại nơi ở (ngoài khu vực phải di dời); 5 triệu đồng cho nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng cho nhà tốc mái một phần.

Các cơ quan chức năng cũng tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ sạt lở, cháy nổ do chập điện hoặc các đợt thiên tai tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định, khắc phục hậu quả bão số 13 là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đang huy động tối đa lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường; đồng thời sẽ rà soát, quy hoạch lại không gian dân cư an toàn trước thiên tai.

“Tỉnh đã lên phương án, các hộ bị sập nhà nếu chưa có chỗ ở sẽ được tạm thời bố trí tại các đơn vị quân đội, sau khi nhà được sửa chữa xong mới trở về”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho biết.