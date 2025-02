"Ông lớn" thế giới tư vấn làm khu thương mại tự do ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề án "Nghiên cứu Khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ" được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính Phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 4 tháng 5 năm 2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.