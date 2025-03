Tin tối (26/3): Ông Nguyễn Đức Thụy thay ông Trần Anh Tú tại VFF?

Ông Nguyễn Đức Thụy thay ông Trần Anh Tú tại VFF?

Mới đây, ông Trần Anh Tú nộp đơn xin từ chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Nguyên nhân do ông muốn tập trung vào các công việc kinh doanh. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ cấp bách với VFF lúc này là phải tìm kiếm người thay ông Trần Anh Tú.

Ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: Người đưa tin.

Theo nguồn tin của Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thụy nhiều khả năng sẽ được mời tham gia Ban lãnh đạo VFF để đảm nhiệm các vị trí mà ông Trần Anh Tú để lại.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, hiện là Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Doanh nhân này đang là Chủ tịch điều hành của CLB Phù Đổng Ninh Bình và nắm giữ cổ phần CLB HAGL.

5 cầu thủ U22 "rộng cửa" lên ĐT Việt Nam

Tại giải giao hữu CFA Team China 2025 vừa kết thúc ở Trung Quốc, thủ môn Cao Văn Bình, tiền vệ Viktor Lê, Nguyễn Văn Trường, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn thi đấu khá ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam. Nếu tiếp tục chơi tốt trong thời gian tới, họ hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 6/2025.

3 CLB Premier League tranh giành Cambiaso

Cambiaso đang đạt phong độ khá ấn tượng. Ảnh: Instagram nhân vật.

Sau Arsenal và Liverpool, đến lượt Man City vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh trái Andrea Cambiaso. Mùa giải này, cầu thủ 25 tuổi có 2 pha lập công và 3 đường kiến tạo thành bàn sau 35 lần ra sân trong màu áo Juventus.

CĐV M.U sắp biểu tình phản đối nhà Glazer

Tờ The Sun cho hay, nhóm CĐV M.U có tên "The 1958" chuẩn bị tổ chức cuộc biểu tình để phản đối sự hiện diện của gia đình chủ sở hữu Glazer. Hiện tại, khoản tiền nợ của đội chủ sân Old Trafford đã chạm mốc 1 tỷ bảng. Đồng thời, giá vé của họ ở mùa giải này cũng tằng 6% (lên mức 66 bảng/vé) so với mùa trước.

Havertz đón con trai đầu lòng

Vợ chồng Havertz nắm tay cậu con trai. Ảnh: Instagram nhân vật.

Hôm nay (26/3, giờ địa phương), tiền đạo Kai Havertz của Arsenal đã đăng tải hình ảnh anh cầm tay bà xã Sophia và cậu con trai đầu lòng vừa chào đời. Hiện tại, danh tính của cu cậu chưa được tuyển thủ Đức hé lộ. Havertz và bà xã tổ chức đám cưới hồi tháng 7/2024.