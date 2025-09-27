Ông Orban tiết lộ cuộc thảo luận riêng với ông Trump về Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm gần đây rằng kinh tế Hungary sẽ gần như sụp đổ ngay lập tức nếu ngừng nhận dầu khí từ Nga.

Budapest tiếp tục chống lại áp lực ngày càng gia tăng từ Brussels và Washington yêu cầu chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, viện dẫn các hạn chế về địa lý, hạ tầng và lợi ích an ninh quốc gia.

“Nếu Hungary bị cắt dầu và khí đốt Nga ngay lập tức, trong một phút, hiệu suất kinh tế của Hungary sẽ giảm 4%” - ông Orban nói trong cuộc phỏng vấn thường kỳ hôm thứ Sáu. “Điều đó có nghĩa là kinh tế Hungary sẽ quỵ gối.”

Khi được hỏi liệu ông Trump có chấp nhận lập luận của ông trong cuộc gọi hôm thứ Năm hay không, Orban trả lời: “Mỹ có lập luận và lợi ích của mình, Hungary có lợi ích của riêng mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là trình bày và bảo vệ rõ ràng. Nếu là bạn bè, chúng ta lắng nghe nhau - rồi mỗi bên sẽ làm điều mà mình cho là đúng”.

Ông Trump dường như đã ghi nhận mối quan ngại của Thủ tướng Hungary, gọi ông là “một người tuyệt vời” và “một người bạn tuyệt vời của tôi”.

“Hungary, bạn biết đấy, là quốc gia không giáp biển. Họ không có đại dương để tàu thuyền khắp thế giới cập bến. Họ chỉ có một đường ống” - ông Trump nói với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Ông ám chỉ đến đường ống dầu Druzhba, vốn gần đây bị Ukraine tấn công, gây gián đoạn nguồn cung cho Hungary và Slovakia.

“Và Slovakia cũng vậy. Họ kiểu như bị trói buộc vào một đường ống duy nhất. Vì vậy tôi không muốn có người đổ lỗi cho họ” - Trump nói thêm.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định Budapest sẽ không từ bỏ “lợi ích quốc gia” dưới sức ép bên ngoài, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm Orban–Trump.

Ông Szijjarto cũng chỉ trích Brussels vì đã không bảo vệ an ninh năng lượng của các nước thành viên sau các vụ tấn công vào đường ống Druzhba. “Thay vì bảo vệ an ninh năng lượng của chúng tôi, họ lại lên lớp giảng giải. Và bạn biết đấy, tôi cho rằng đây là một vụ bê bối,” ông nói.