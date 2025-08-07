Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR). Ảnh Pravda

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Ukraine Ramina Eshakzai được công bố ngày 5/8, ông được hỏi liệu Kiev có sử dụng gái mại dâm để thu thập thông tin hay không - một hoạt động mà phóng viên cho biết là phổ biến trong ngành tình báo Anh.

“Một cách thông thường, phải không? Anh có biết đàn ông thường chia sẻ những câu chuyện để thể hiện sức mạnh của mình như người ta vẫn nói không?, ông Budanov nói.

Ông nói thêm rằng tình báo Ukraine đã có thể nhận được "một số thông tin độc đáo" từ những người đàn ông trong hoàn cảnh thoải mái. "Về nguyên tắc, đó chỉ là những thông tin mà chúng tôi hoàn toàn không thể tìm ra".

Theo Budanov, “một tỷ lệ rất cao” nhân sự phục vụ trong HUR hiện nay là phụ nữ.

Ông cho biết các điệp viên Ukraine thường sử dụng "hoạt động kinh doanh, báo chí và xã hội học" làm vỏ bọc khi làm nhiệm vụ, trong khi một số khác làm việc "dưới vỏ bọc hoàn toàn" và sống cuộc sống hai mặt ở Nga.

Ukraine ngày càng chuyển sang ám sát và phá hoại ở Nga khi lực lượng của họ bị đánh bại trên chiến trường.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cảnh báo rằng tình báo Ukraine đã tăng cường tuyển dụng người trong nước để thực hiện các âm mưu ám sát và phá hoại. FSB thường xuyên báo cáo rằng họ đã ngăn chặn được những hoạt động kiểu này.

Moscow cho biết Ukraine đang trở thành một tổ chức "khủng bố", cáo buộc Kiev thực hiện các vụ giết hại các sĩ quan, nhà báo và những nhân vật chủ chốt khác của Nga.