Ông Trump đe dọa Trung Quốc bằng mức thuế mới

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty

Ngày 6/8, ông Trump cho biết ông sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với Ấn Độ lên 50% vào cuối tháng 8, cáo buộc quốc gia Nam Á này hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột Ukraine bằng cách mua dầu của Nga.

Sau đó trong ngày hôm đó, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, tổng thống đã được hỏi liệu ông có kế hoạch áp thêm thuế quan đối với Trung Quốc hay không.

“Có thể xảy ra. Tùy thuộc vào cách chúng ta hành động”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc các quốc gia khác mua năng lượng của Nga, ông tuyên bố sẽ áp dụng thêm nhiều mức thuế quan nữa. "Bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa. Bạn sẽ thấy rất nhiều lệnh trừng phạt thứ cấp", ông Trump nói.

New Delhi và Bắc Kinh, hai trong số những nước nhập khẩu dầu lớn nhất của Nga, đều cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế của mình bất chấp mức thuế quan mới.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư: "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình".



Tuần trước, Bắc Kinh đã cam kết "đảm bảo nguồn cung năng lượng" theo những cách đảm bảo lợi ích của mình. "Cuộc chiến thuế quan không có bên nào chiến thắng", Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.



Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc hiện ở mức 30%, tạm thời bị đóng băng sau cuộc đối đầu thương mại lớn vào đầu năm nay.

Vào tháng 4, ông Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, đẩy mức thuế trả đũa cuối cùng của Mỹ lên 145% và mức thuế trả đũa của Trung Quốc lên 125%. Hai siêu cường đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào tháng 5, nhưng lệnh đóng băng tạm thời sẽ hết hạn vào thứ Ba tuần tới.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Thụy Điển tuần trước chứng kiến cả hai bên đồng ý nỗ lực gia hạn lệnh ngừng áp thuế quan, nhưng không đạt được thỏa thuận cuối cùng.