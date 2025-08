Pháp luật

Pháp luật

Chiều 31/7, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.