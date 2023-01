Ông Trump kiện nhà báo Bob Woodward

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Hill dẫn lời ông Trump hôm 30/1 cho biết vị cựu tổng thống thừa nhận đã đồng ý cho nhà báo Bob Woodward ghi âm các cuộc trao đổi với mục đích viết thành sách và đã trả lời 19 cuộc phỏng vấn vào năm 2019 và 2020. Sau đó, ông Woodward đưa những nội dung này vào cuốn sách Rage, được xuất bản năm 2020.

Tuy nhiên, vị cựu tổng thống lập luận ông không đồng ý đưa những nội dung này vào The Trump Tapes - bộ sưu tập sách nói gồm các bản ghi âm do Simon & Schuster Inc. xuất bản vào năm ngoái.

Do đó, trong đơn kiện đệ trình hôm 30/1 nhắm tới ông Woodward, Simon & Schuster Inc., và công ty mẹ của nhà xuất bản này là Paramount Global, ông Trump tuyên bố mặc dù đồng ý cho ông Woodward ghi âm phỏng vấn với mục đích viết thành sách, cựu tổng thống chưa cho phép dùng những bản ghi này làm sách nói.

“Vụ việc này tập trung vào hành vi chiếm đoạt, thao túng và lợi dụng một cách có hệ thống các đoạn ghi âm của Tổng thống Trump”, Bloomberg trích đơn kiện của ông Trump. “Những nỗ lực phối hợp giữa các bên nhằm thu lợi từ các bản ghi âm và các tác phẩm họ phân phối từ bản ghi âm khiến ông Trump chịu thiệt hại đáng kể”.

Vị cựu tổng thống Mỹ đòi khoản bồi thường thiệt hại gần 50 triệu USD . Các luật sư tính toán được con số trên với giả định ông Woodward sẽ bán 2 triệu bản sách nói với giá 24,99 USD .

Hiện ông Woodward và đại diện của Simon & Schuster cùng Paramount Global chưa phản hồi yêu cầu bình luận.