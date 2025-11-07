Ông Trump tuyên bố Nga đã hứng cú sốc đau đớn, đồng minh thân thiết cũng từ chối

Tổng thống Mỹ đưa ra phát biểu này trong buổi làm việc và dùng bữa tối với các nhà lãnh đạo Trung Á, khi được phóng viên hỏi về tác động của lệnh trừng phạt Mỹ đối với xuất khẩu năng lượng của Nga và ảnh hưởng của chúng tới cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

“Tôi có thể nói rằng xuất khẩu dầu từ Nga đã giảm mạnh. Chúng tôi chỉ muốn thấy chiến tranh kết thúc. Quá nhiều người đã thiệt mạng, rất nhiều binh sĩ Nga đã bị giết. Tới một thời điểm nào đó, họ sẽ phải tỉnh ngộ và hành động đúng đắn” – ông Trump nói, ám chỉ phía Nga.

Ông nhấn mạnh lại: “Vâng, xuất khẩu dầu của Nga đã giảm đáng kể”.

Khách hàng thân thiết ngừng mua dầu Nga

Trong một tuyên bố cùng ngày với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cũng cho biết Ấn Độ hầu như đã ngừng mùa dầu từ Nga.

Khi được hỏi về cuộc đàm phán với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi diễn ra như thế nào, Tổng thống Mỹ nói: "Tuyệt vời, mọi thứ đều ổn. Ông ấy đã phần lớn ngừng mua dầu từ Nga".

Ông nói thêm rằng Thủ tướng Modi đã mời ông đến thăm Ấn Độ. Tổng thống Mỹ đã hứa sẽ thực hiện chuyến thăm đó.

Theo Trump, ông có thể bay tới Ấn Độ vào năm tới.

Ngoài ra, theo truyền thông, các nhà máy lọc dầu lớn của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng mua dầu không phải của Nga, sau khi phương Tây mở rộng trừng phạt nhằm vào Moscow.

Trước đó, Mỹ tuyên bố sẵn sàng bán thêm dầu và khí tự nhiên cho Trung Quốc, trong khi một số tập đoàn dầu khí quốc doanh Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển sau khi Washington trừng phạt Rosneft và Lukoil.

Theo sáng kiến PURL (Prioritized Ukraine Requirement List) do Tổng thống Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng từ tháng 7/2025, các nước đồng minh NATO đang cùng mua vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zhovkva cho biết, đóng góp của các đối tác cho chương trình này đã đạt 2,82 tỷ USD, cho phép hình thành 5 gói viện trợ vũ khí Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kyiv.