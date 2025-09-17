Ông Vũ Văn Thẩm, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam: “Báo cáo dối” chỉ tội cho người nông dân

Nông dân rất là khổ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thiên tai, dịch bệnh, bốn bề bủa vây. Nhất là trong điều kiện lực lượng nông dân vẫn còn đang ở trong điều kiện nhân trí thấp, thị trường khó khăn cả đầu vào và đầu ra.

Chia sẻ với P.V Dân Việt, ông Vũ Văn Thẩm - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, nay là Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, ông có thời gian 11 năm làm cán bộ, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, chừng ấy năm dù chưa phải là nhiều đối với ông.



Ông Vũ Văn Thẩm - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã có cuộc chia sẻ tâm tư về phát triển tam nông, hỗ trợ nông dân với P.V Dân Việt

Người nông dân đã xây dựng được sự vinh quang trên từng mặt trận, cả thời chiến và thời bình

Xã có diện tích trồng chuối lớn nhất Việt Nam là một xã mới của tỉnh Đồng Nai

Cũng chừng ấy năm, ông được ví như “thần đèn” làm nhiều việc giúp cho nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, cuộc sống người nông dân đã từng bước phát triển, kể cả cuộc sống của cán bộ, lãnh đạo Hội.

Dù trải qua nhiều chức vụ, từ Tỉnh Đoàn đến gần 3 nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, lúc ông Vũ Văn Thẩm được điều động về làm Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, dù ở cương vị mới, nhưng lúc nào ông cũng xem mình là người của Hội Nông dân, bất kỳ cuộc “hội ngộ” nào của Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở, ông đều được mời tham dự để góp thêm ý kiến phát triển giai cấp Hội và “hiến kế” giúp nông dân địa bàn phát triển.

Nay ông Vũ Văn Thẩm đã nghỉ hưu, về lại với cuộc sống của một “nông dân” chính hiệu, dù về hưu nhưng ông vẫn còn đau đáu, nhiều nhiệm vụ còn đó mà chưa giải quyết xong để giúp nông dân.

Ông Vũ Văn Thẩm lúc còn đương chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lúc nào rảnh ông cũng theo dõi Báo Nông thôn Ngày nay

Một vùng đất cổ Hưng Yên, như điểm hẹn của 2 miền ký ức xưa, Thăng Long kinh kỳ với Phố Hiến thủa vàng son

“Bản thân tôi sinh ra là một nông dân, lúc chiến tranh, nông dân chúng ta đã rất khổ, vừa là nông dân, vừa là những chiến sĩ trên từng mặt trận. Con đường của nông dân lúc nào cùng chông gai, phía trước đầy gian khổ. Dù có gian khổ, khó khăn thế nào, nông dân vẫn vượt qua, góp phần vào thắng lợi qua các cuộc kháng chiến trường kỳ. Đó là những vinh quang mà nông dân đã góp sức trên tưng mặt trận và thời bình.

Lúc tôi làm cán bộ, lãnh đạo Hội Nông dân, tôi rất ghi nhận và đánh giá cao về nông dân, sự cống hiến của mình cho nông dân bằng rất nhỏ sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, anh hùng nông dân.

Nên thời gian làm ở Hội, tôi dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, nghiên cứu quan điểm về giai cấp, quan điểm nông dân Việt Nam, vì nông dân lâu nay là chủ lực của cách mạng. Cũng nhờ bài thơ “Nông dân” của Nguyễn Sỹ Đại đã khắc họa rõ bản sắc nông dân, hiểu và vượt lên thật tục, vượt lên làng xã, dìu dắt đưa nông dân bứt phá đi lên.

Chính bài thơ của Nguyễn Sỹ Đại là động lực cho tôi lúc đương chức lãnh đạo Hội Nông dân”, ông Vũ Văn Thẩm chia sẻ.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũ Phan Việt Cường cùng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vũ Văn Thẩm trong lần thăm mô hình trồng nấm của nông dân thành phố Tam Kỳ cũ

Hớp chén trà nóng, ông Vũ Văn Thẩm tâm sự thêm, hiện nay nông dân của chúng ta đang ở thời kỳ mới, hiện đại mới, đất nước đã phát triển mạnh. Dù thế, nhưng hiện nay nhận thức về nông dân nói chung vẫn còn manh mún, và chưa có nỗi lo nào nhiều nhất cho nông dân như hiện nay, đặc biệt cơ chế, chính sách, nói thì cụ thể hóa nhưng ở đây rất còn hạn chế.

Mô hình bán phân bón trả chậm do ông Vũ Văn Thẩm khởi xướng đầu tiên để giúp nông dân Quảng Nam cũ

Một người Bắc Ninh "ẵm" tiền tỷ nhờ nuôi vịt cho nghe nhạc hát xẩm, cả làng phục lăn, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

“Chủ trương ra đời đã khó, còn việc thực hiện làm sao cho có hiệu quả lại càng khó, đừng có lúc nào cũng đánh giá cái tốt đạt 100%, phải nhìn nhận vào cái tốt được đánh giá đó có đúng hay không. Hay là “bắt gà nhảy qua rào”, chạy theo thành tích.

Nên lúc tôi làm lãnh đạo Hội Nông dân, tôi đã đặt ra mục tiêu cho tất cả các cán bộ Hội từ cơ sở đến tỉnh, lúc nào cũng nhìn vào việc làm được mới báo cáo, không lấy cái chưa được mà báo cáo, “báo cáo dối” chỉ tội cho người nông dân.

Và thứ nữa, vì nông dân chưa đạt được trình độ, nên nói về cán bộ cầm tay chỉ việc là hơi quá, nhưng ở đây là hướng dẫn, giúp nông dân phát triển.

Ông Vũ Văn Thẩm (ngoài cùng bên phải) lúc còn đương chức Chủ tịch HND tỉnh Quảng Nam trong một lần phối hợp với nhà máy sản xuất máy cày tặng máy cày cho nông dân trên địa bàn tỉnh

Tôi ví dụ, đưa ra cái chương trình, mô hình làm lúa khép kín, cán bộ phải hướng dẫn trình tự cho nông dân, từ cách chọn giống, kỹ thuật gieo trồng, quy trình theo dõi, dịch bệnh, bón phân, xử lý những vấn đề sức khỏe của cây trồng, con vật nuôi.

Vùng đất này ở Quảng Trị, đàn ông chạy chợ thay vợ, ra ngõ đụng 'giám đốc công ty 2 sọt'

Nói thì rất là tốt, đúng logic, cuối chương trình báo cáo năng suất lúa đạt, tăng gấp nhiều lần so với kỹ thuật gieo trồng truyền thống. Nhưng thử hỏi năng suất cao mà chất lượng kém, đó cũng chỉ mới 50%, nên đừng “múa rìu qua mắt thợ”.

Cái quan trọng là đánh giá cho kỹ, không phải là năng suất tốt là được, trong đó chú trọng là chất lượng. Đừng nghĩ rẻ có nghĩa là nhiều, việc đó vô cùng khó khăn đặt ra cho người nông dân. Nên quan điểm chính sách phải rõ ràng, chặt chẽ, thống nhất từ nhận thức đến hành động…”, ông Vũ Văn Thẩm tâm sự.

Hãy đưa nông dân thoát ra cảnh “nông dân lạc hậu”

Cũng theo nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam Vũ Văn Thẩm, cái quan trọng nhất hiện nay của ngành nông nghiệp và đưa ngành nông nghiệp phát triển phải đi theo hướng xanh, bền vững, môi trường sạch, đó là phải đưa phân vi sinh vào giúp cho nông dân, xu thế là hữu cơ, loại trừ vô cơ, lấy cái lời bù cho cái lỗ.

Ông Vũ Văn Thẩm, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ nhấn mạnh, "sản xuất nông nghiệp hiện nay phải sạch, sạch ở đây “giống sạch, đất sạch, chứ không phải rửa sạch”

“Phải thay đổi nhận thức của cả nông dân và người tiêu dùng, chọn sản phẩm sạch, cải thiện môi trường, mở rộng chức năng nhiệm vụ, giống, công nghệ, có như vậy người nông dân mới tự tin.

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây

Đặc biệt, phải sử dụng triệt để không gian mạng, hỗ trợ công nghệ cộng đồng, công nghệ số phải đúng đối tượng, không phải công nghệ số 1, 2 hay 3 là công nghệ số, phải rõ hiệu quả.

Ngoài ra, cán bộ bây giờ phải bám sát dân để xem hiểu dân cần gì, cần khoa học công nghệ, cần áp dụng, cán bộ phải được đào tạo, nhất là khoa học công nghệ từ đó mới như cánh tay đắt lực của nông dân được.

Bên cạnh đó, phải hướng dẫn người nông dân tự phải thao tác trên không gian mạng, tự bán hàng, phải theo kịp xu thế thời đại, quên đi việc lý luận làm việc cũ xưa.

Đặc biệt nữa là, sản xuất nông nghiệp bây giờ phải sạch, sạch đúng nghĩa, “giống sạch, đất sạch, chứ không phải rửa sạch”. Bằng giá trị xuất khẩu, cứ năm sau tăng hơn năm trước, làm sao giá trị phải tăng”, ông Vũ Văn Thẩm nhấn mạnh.

Cây giống của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ cung cấp chất lượng đến tận tay người nông dân

Riêng đối với cán bộ Hội, ông Vũ Văn Thẩm cho biết, cái quan trọng hiện nay là yêu cầu đòi nhận rõ đối tượng, hiểu rõ đối tượng, khi nhận rõ đối tượng thì lúc đó biết thế mạnh của nông dân là gì, khó khăn, vướng mắc, tồn tại gì, từ đó mới mang hết tâm huyết, trí tuệ đi vận động, có đề xuất, để cho ra những chủ trương chính sách bằng những công việc thực tiễn về vấn đề nông nghiệp nông thôn.

Trung tâm GDNN và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ, nay là Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị sản xuất phân bón để hỗ trợ bán phân bón trả chậm cho nông dân

“Khi tôi làm ở Hội, bản thân tôi tự đặt vào vị trí chung, như “gái có công, chồng công phụ”, lúc nào cũng nhìn nhận và hành động, phải hiểu rõ kinh tế nông nghiệp không làm giàu được, nhưng nó là trụ đỡ.

Nên cán bộ cũng thế, phải là người vừa tuổi trẻ, vừa tâm huyết, chứ trẻ mà hóa già thì không làm được gì. Thứ nữa là cần mời chuyên gia, những nhà khoa học về truyền đạt kiến thức cho nông dân.

Lúa thịt tại các xã, phường ở TP Cần Thơ, các tỉnh lân cận tăng giá trở lại, sao nông dân chưa phấn chấn?

Quan trọng nữa là lấy cái làm ra tiền, hỗ trợ cho cái làm không ra tiền, lý kết với các ngân hàng để hỗ trợ cho nông dân. Mở ra kênh vốn, hỗ trợ cho nông dân, bảo hiểm cho nông dân. Phải đặt độ an toàn cho nông dân lên hàng đầu.

Không phải kể công, nhưng lúc tôi còn làm Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Nam, tôi đã xây dựng được rất nhiều mô hình, chương trình để giúp nông dân địa bàn, như mô hình bán phân trả chậm, bảo hiểm nông dân, hỗ trợ cây, con vật nuôi.

Nhiều nông dân họ còn đặt tôi biệt danh “trưởng cái bang”, “cái bang” ở đây là lúc nào tôi cũng đi “xin” đồ về cho nông dân, và ở với nông dân xem nông dân thiếu cái gì và cần gì ở mình. Chứ nông dân lâu nay ai cũng hiểu, có lúc “sáng đội nón, chiều ngửa nón mua gạo” về nuôi con ăn học. Nông dân là thế.

Nên cái quan trọng là cán bộ Hội phải thật sự tâm huyết, thiếu tâm huyết, thiếu nhiệt tình coi như phong trào đó không phát triển.

Đặc biệt, cán bộ phải đặt mình vào vị thế mới, không bảo thủ, và lúc nào cũng xem nông dân như người thân của mình, lúc đó mới gắn bó hết mình với nông dân, gần gũi, chia sẻ cùng với nông dân”, ông Vũ Văn Thẩm cho biết.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng trong một lần trao quà hỗ trợ tết của Hội Nông dân Việt Nam tặng cho nông dân tỉnh Quảng Nam

Trong thời đại đất nước đang chuyển mình, vươn mình phát triển, đặt biệt cuộc cách mạng cải cách bộ máy, tinh giảm bộ máy. Cùng với đó các yêu cầu tổ chức lại sản xuất, đặt vấn đề trên lĩnh vực nông nghiệp, việc này không phải mới, đã có cơ cở, nền móng sẵn, nên bây giờ phải chịu khó, nâng tầm lên để vươn mình.

“Vươn mình không phải chỉ hô khẩu hiệu, nhưng tất cả phải tổ chức lại, mỗi địa phương phải xây dựng cho được ngành sản xuất, sản phẩm chủ lực và tiến hành từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến làm sao sản phẩm của nông dân làm ra phải thoát ra khỏi vùng quê, từ làng đến tỉnh và cả quốc tế, mang “đô la” về là sẽ thành công.

Muốn làm được điều này, nông dân phải sản xuất cái thị trường cần, bỏ ngay việc sản xuất cái mình có. Phải sản xuất chỉnh chu, chất lượng, mẫu mã, lưu thông kết nối cung cầu.

Người nông dân hiện nay không còn gồng gánh, gánh nặng, hiện nay đã hiện đại hóa, máy móc hiện đại, công nghệ hết rồi. Nên sản xuất theo chuỗi giá trị, khai thác hết tiềm năng đang có, bên cạnh đó sản phẩm OCOP đã có nền móng phải nâng chất, vượt khỏi làng đi ra thế giới”, ông Vũ Văn Thẩm nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Thẩm - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam trong một lần trao quà cho ngư dân trên địa bàn gặp nạn trên biển

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam Vũ Văn Thẩm nói thêm, hiện muốn đánh giá hiệu quả của công cuộc đổi mới đất nước thì phải nhìn vào chất lượng đời sống của người nông dân. Nếu người nông dân không thay đổi được số phận mình thì công cuộc đổi mới của chúng ta vẫn chưa đạt được hiệu quả đích thực.

Đặc biệt, phải tìm ra một hướng chuyển đổi đúng để nâng cao giá trị sản phẩm trên cùng một diện tích là trách nhiệm của chính quyền, của ngành nông nghiệp. Nông dân sáng tạo bây giờ cũng nhiều nhưng chưa thể quyết định. Cần chính sách mang tầm vĩ mô của nhà nước, cần sự đầu tư cơ bản của nhà nước cho cơ sở hạ tầng là một yêu cầu bức thiết.

Ông Vũ Văn Thẩm có 11 năm làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cũ, sau đó ông được điều động về làm Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cũ, hiện nay ông đã về hưu. Ảnh: CTV

“Thông điệp cho nông dân hiện nay gọi là công nhân nông nghiệp, sản xuất như dây chuyền công nghiệp. Phải vươn mình cùng đất nước thì lúc đó mới thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, không còn cảnh nông dân lạc hậu…”, ông Vũ Văn Thẩm chia sẻ.