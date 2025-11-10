Ông Zaluzhnyi phản đối việc ngừng chiến sự dọc theo chiến tuyến. Ảnh: Strana.

Trong bài báo cho tờ New York Post, một tờ báo thân cận với Đảng Cộng hòa, ông Zaluzhny - cựu tổng tư lệnh Ukraine, viết: "Chúng tôi bác bỏ sự đầu hàng trá hình dưới vỏ bọc hòa bình. Một giải pháp công bằng phải khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo trách nhiệm giải trình về tội ác chiến tranh, và đảm bảo kẻ xâm lược không bao giờ có thể đe dọa châu Âu từ Moscow nữa. Bất cứ điều gì kém hơn thế sẽ phản bội không chỉ người dân Ukraine mà còn cả những nguyên tắc giữ cho thế giới tự do an toàn và tự do".

Mặc dù Zaluzhny không trực tiếp chỉ trích ông Trump hay các sáng kiến của ông trong bài viết (thậm chí còn không nhắc đến tên tổng thống Mỹ), nhưng tinh thần chung của bài viết được xây dựng như một bài tranh luận chống lại lời kêu gọi thỏa hiệp của Nhà Trắng. Zaluzhny phản đối lời kêu gọi đàm phán giữa Kiev và Moscow.

"Ngay cả bây giờ, một số người ở phương Tây vẫn đang kêu gọi chúng ta đàm phán với những kẻ đến để tiêu diệt chúng ta. Họ đang quên mất hai sự thật đơn giản. Thứ nhất: không chỉ số phận của Ukraine đang bị đe dọa, mà cả an ninh của châu Âu. Thứ hai: bất kỳ hòa bình nào với Moscow mà lại mang lại sự xâm lược đều là lời mời gọi cho những cuộc chiến tranh tiếp theo" - Zaluzhny viết.

Ông cũng tin rằng "những lời kêu gọi về một thỏa thuận hòa bình toàn diện là quá sớm và nguy hiểm".

Cựu tướng Ukraine kêu gọi đạt được "hòa bình thông qua chiến thắng" và cho đến khi điều đó xảy ra, Ukraine "sẽ chiến đấu trên mọi mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao".

Trước đó, Zaluzhny đã đăng một bài viết mô tả tình hình khó khăn mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường và những xu hướng đe dọa của nó. Ông tuyên bố rằng Nga đã gần "phá vỡ thế bế tắc trên mặt trận".

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt chiến tranh trên tiền tuyến, nghĩa là việc Nga thực tế củng cố quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ Ukraine đã chiếm được. Truyền thông cũng đưa tin rằng ông đã sẵn sàng chính thức công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.

Theo một số cơ quan truyền thông, ông Trump và đặc sứ Steven Witkoff đã yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực Donetsk. Hơn nữa, ông Trump liên tục tuyên bố rằng một giải pháp hòa bình phải bao gồm "những thỏa hiệp đau đớn cho cả hai bên", nghĩa là, trong trường hợp của Ukraine, một thỏa thuận mất một phần lãnh thổ của đất nước này.