Bloomberg: Tình hình ở Ba Lan rất nguy hiểm cho Ukraine

Một cuộc biểu tình chống Ukraine tại Krakow, Ba Lan hồi tháng 8/2025. Ảnh: GI.

Bài báo viết: "Những rạn nứt trong sự đoàn kết này hiện đang ngày càng rõ ràng hơn, khi sự phản đối ủng hộ Ukraine đang trở thành tâm điểm trong cuộc tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất trong chính trường Ba Lan".

Theo nhà khoa học chính trị người Ba Lan Piotr Buras, mong muốn giúp đỡ Kiev của Warsaw đã trải qua nhiều thăng trầm, và có thể sẽ còn nhiều thăng trầm hơn nữa.

"Làn sóng ủng hộ ban đầu sau năm 2022 đã cạn kiệt" - ông nói và lưu ý rằng sự nhiệt tình của Ba Lan đối với Ukraine sau sự kiện Maidan năm 2014 cũng chịu chung số phận" - bài báo viết.

Thứ Năm tuần trước, tờ Gazeta Wyborcza đưa tin cho biết, số vụ tấn công vào người Ukraine ở Ba Lan đang gia tăng mạnh mẽ.

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, có khoảng 1,5 đến 2 triệu công dân Ukraine sinh sống tại Ba Lan.

Một tháng sau khi cuộc chiến Ukraine bùng phát, cuộc khảo sát của CBOS - công ty thăm dò dư luận có trụ sở tại Warsaw, cho thấy 94% người Ba Lan muốn tiếp nhận người tị nạn Ukraine.

Đến tháng 10/2025, khảo sát của CBOS cho thấy tỷ lệ ủng hộ là 48%, với một nửa số người Ba Lan hiện tin rằng các phúc lợi nhà nước dành cho người Ukraine là quá hào phóng.

Chính trị đổi chiều

Hồi tháng 6, Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki, đáp lại lời chúc mừng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã nhắc nhở ông về những vấn đề lịch sử chưa được giải quyết. Trong chiến dịch tranh cử, khi nói về Ukraine, ông Nawrocki đã nhiều lần nhấn mạnh vấn đề chưa được giải quyết của vụ thảm sát Volyn, đặc biệt là việc khai quật các nạn nhân ở Ukraine.

Tổng thống Nawrocki đã lên tiếng hoài nghi về tham vọng gia nhập NATO và Liên minh Châu Âu của Ukraine.

Ông và các đồng minh trong đảng đối lập Luật pháp & Công lý đã cáo buộc người tị nạn chen hàng để hưởng phúc lợi xã hội. Nawrocki đã phủ quyết một dự luật vào tháng 8 về mở rộng hỗ trợ cho người tị nạn.

Trong khi đó, chính phủ Tusk đang tập trung vào chính sách thực tế là bảo vệ Ba Lan, chi nhiều tiền cho quốc phòng hơn bất kỳ thành viên NATO nào khác so với quy mô nền kinh tế của nước này.

Ba Lan đã gửi hàng tỷ zloty viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Vì lý do chiến lược và tiền bạc, các chuyến hàng vũ khí đã được thay thế bằng sự ủng hộ chính trị và việc sử dụng lãnh thổ của mình cho mục đích hậu cần.