Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Thế giới
Thứ năm, ngày 25/09/2025 21:44 GMT+7

Ông Zelensky cảnh báo 'nóng' về cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người

Phương Đăng (theo Foreignpolicy) Thứ năm, ngày 25/09/2025 21:44 GMT+7
“Chúng ta đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trong bài phát biểu mới đây tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 24/9. Ảnh Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi đi một thông điệp u ám tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9.

“Chúng ta đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người. Nếu một quốc gia muốn có hòa bình, thì họ vẫn phải phát triển vũ khí. Đó là điều tồi tệ nhưng thực tế. Không phải luật pháp quốc tế, không phải hợp tác. Chính vũ khí quyết định ai tồn tại", ông Zelensky cảnh báo trong bối cảnh cuộc chiến giữa Ukraine và Nga không ngừng leo thang. Cả 2 bên tham chiến liên tục tìm cách chế tạo vũ khí mới và công nghệ mới để giành ưu thế trước bên còn lại.

Phát biểu tại phiên họp, ông Zelensky cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky khẳng định, những gì Ukraine có thể dựa vào chỉ là “bạn bè và vũ khí”.

Về phương diện “bạn bè”, Kiev có vẻ đang tìm được sự đồng cảm hơn từ Washington. Chỉ vài giờ sau khi phát biểu tại LHQ hôm 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thay đổi giọng điệu về Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu, hoàn toàn có thể chiến đấu và GIÀNH LẠI toàn bộ lãnh thổ của mình như ban đầu”.

Trước đó không lâu, ông Trump từng nói Kiev nên sẵn sàng nhượng lại một số vùng đất bị Nga chiếm đóng, như Crimea, để đổi lấy hòa bình.

Điều không rõ ràng là ông Trump ám chỉ lãnh thổ Ukraine trước năm 2014, hay trước năm 2022. Tuy nhiên, ông còn gợi ý Kiev có thể tiến xa hơn: “Ukraine có thể giành lại đất nước mình ở hình dạng ban đầu và, ai biết được, thậm chí có thể còn tiến xa hơn nữa!”.

Phản ứng trước tuyên bố này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ khả năng Ukraine giành lại lãnh thổ.

“Ý tưởng rằng Ukraine có thể lấy lại thứ gì đó là sai lầm”, ông Peskov nói. “Tình hình trên chiến trường đã nói lên tất cả”.

Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.

Theo các chuyên gia, phát biểu của Tổng thống Trump bề ngoài có vẻ như là một thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ, thể hiện mối quan hệ đang ấm lên giữa ông và ông Zelensky, hoặc sự thất vọng ngày càng tăng của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, những tuyên bố này không đồng nghĩa với việc ông Trump sẵn sàng cam kết mạnh mẽ cho an ninh châu Âu như một số đồng minh NATO mong đợi.

Thay vào đó, ông Trump nhấn mạnh một cơ chế mới cho phép Mỹ bán vũ khí cho các nước NATO, sau đó NATO chuyển giao cho Ukraine. Kiev ủng hộ kế hoạch này, song ông Zelensky tiếp tục cảnh báo rằng cần hành động mạnh mẽ hơn để ngăn Nga phát triển vũ khí — không chỉ để bảo vệ Ukraine mà còn cả thế giới.

“Chặn đứng Nga ngay bây giờ sẽ rẻ hơn nhiều so với việc để sau này phải lo ai sẽ là kẻ đầu tiên chế tạo một chiếc drone mang đầu đạn hạt nhân”, ông Zelensky nhấn mạnh.

